In der geschäftlichen Welt ist es wichtiger denn je, sowohl digitale wie auch analoge Post seriös zu gestalten. Hier die besten Tipps, um sich von der breiten Masse abzuheben.

Seriosität ist in Zeiten von Massenmailings und vollen Postfächern wichtiger denn je. Wer möchte, dass die Post des eigenen Unternehmens nicht nur Beachtung bekommt, sondern das eigene Unternehmen auch als seriös wahr genommen wird, achtet dabei nicht nur auf „Funktion“, sondern auch auf Form. Geschäftspost darf bestimmten Regeln folgen und welche die wichtigsten davon sind, hat man bei GLOBAL Print, der Onlinedruckerei aus Österreich, zusammengefasst:

o Geschäftsbriefe sollten in Europa einer DIN Norm folgen, im besten Falles also DIN A4. Für Angebote, Rechnungen oder Anschreiben gibt es hierzu sogar eine eigene Norm, nämlich DIN 5008. Diese regelt die Richtlinien für die Gestaltung von geschäftlichen Briefbögen.

o Neben den Adressblöcken sollte ein geschäftliches Schreiben einen so genannten „Informationsblock“ enthalten, in dem zum Beispiel Bestellnummer, Bestelldatum, Kundennummer, Ansprechpartner und Ähnliches aufgeführt werden.

o Unterhalb der Datumszeile befindet sich eine Betreffzeile. So ist der Kunde sofort informiert, worum es in dem Schreiben geht. Erst nach der Betreffzeile folgt der eigentliche Text des Schreibens.

o Im besten Fall informiert dieses Schreiben knapp und bündig – denn bei einem Geschäftsbrief handelt es sich nicht um ein Werbeschreiben! Zweiteres darf ungewöhnlich sein und Aufmerksamkeit erregen. Ein Geschäftsschreiben jedoch bringt klare Informationen.

Vor allem bei Kundenanfragen oder gar Beschwerden lohnt es sich, diesen Aufbau genau zu befolgen. Immerhin möchte der Kunde rasch informiert werden und wissen, wie die weitere Vorgansweise aussieht. Hier auf neue Produkte oder weitere Kaufoptionen hinzuweisen, wäre fehl am Platz.

