Geschäftsjahr 2025: B. Braun-Stiftung zeigt Vielfalt und setzt auf Vernetzung im Gesundheitswesen

Die B. Braun-Stiftung hat im Geschäftsjahr 2025 erneut Menschen in der Gesundheitswirtschaft in Karriereentwicklung und Forschung unterstützt.Das Fördervolumen überstieg eine Million Euro.

Mit einer Fördersumme von 1.02 Mio. Euro hat die B. Braun-Stiftung im Geschäftsjahr 2025 Menschen und ihre Projekte gefördert. Sie hat damit erneut ihre Zuwendungen gesteigert. Im Fokus standen berufliche Qualifizierung, klinische Forschung und der Transfer innovativer Ideen in die Versorgung. „Mit ihrem Engagement setzt die B. Braun-Stiftung seit 60 Jahren ein Zeichen für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens: Sie fördert Menschen, die Verantwortung übernehmen, Versorgung verbessern und neue Ideen in die Praxis bringen“, sagt Dr. Thilo Brinkmann, Geschäftsführer B. Braun-Stiftung. Dabei entwickelt sich die B. Braun-Stiftung ständig weiter und passt ihr Angebot im Rahmen der Förderrichtlinien an den sich verändernden Bedarf an. Hinzugekommen ist im Jahr 2025 die Teilnahme am Programm „Vielfalt stiften“ der Deutschlandstiftung Integration. Im Rahmen der Zusammenarbeit hatte eine Stipendiatin Gelegenheit, die Stiftungsarbeit näher kennenzulernen. Außerdem erstmalig unterstützt wurde der „Ars legendi-Fakultätenpreis Medizin“ und das Stipendienprogramm „Medicus“ der Deutschen Universitätsstiftung für Medizinstudierende aus Nicht-Akademiker Familien, sogenannte „First-Generation-Students“ und geflüchtete Studierende.

Im Rahmen des 2025 ausgeschriebenen Schwerpunktthemas „Perioperative Pflege, Medizin und Medizintechnik unter Berücksichtigung des Patientennutzens“ fördert die Stiftung drei Wissenschaftlerteams aus dem Klinikum St. Georg, Leipzig, dem Universitätsklinikum Augsburg, und dem Städtischen Klinikum Dresden. Die Stiftung unterstützt gezielt Menschen, die sich fachlich weiterqualifizieren und Verantwortung in der Gesundheitsversorgung übernehmen wollen. In 2025 gingen deutlich mehr Stipendienanträge aus den Bereichen Medizin, Pflege und Pflegewissenschaft ein, weshalb die B. Braun-Stiftung ihre Fördersumme um 30.000 Euro erhöhte. Drei Stipendiaten aus dem Ausland erhielten Unterstützung im Rahmen des Ungethüm-Aesculap-Stipendiums mit insgesamt 56.000 Euro. Die Fördergelder kamen drei Medizinern für Hospitationen in den USA und Japan, Frankreich sowie DR Kongo in den Bereichen der endoskopischen transnasalen Schädelbasischirurgie, der endoskopischen Laparatomie sowie Kniechirurgie und Sportmedizin zugute. Nach wie vor unterstützt die B. Braun-Stiftung mit dem MedTech Pitch Day die Medizintechnik und vernetzt Start-ups mit Investor*innen, Entscheider*innen führender Medizintechnikunternehmen und Kostenträgern. Der MedTech Pitch Day fand 2025 in Lübeck in Kooperation mit dem High-Tech Gründerfonds, B. Braun, Dräger und Life Science Nord statt. In diese Kategorie fällt auch die Förderung des 4C Accelerator-Programmes in Tübingen.

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B. Braun-Stiftung

Franziska Otto

Stadtwaldpark 2

34212 Melsungen

Deutschland

fon ..: 01751400778

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email : franziska.otto@bbraun-stiftung.de

Die B. Braun-Stiftung mit Sitz in Melsungen sieht sich als Förderin der Medizin und des Gesundheitswesens mit nordhessischer Tradition. Sie wurde vor 60 Jahren von den damaligen Vorständen der B. Braun Melsungen AG, den Brüdern Otto und Dr. Bernd Braun, gegründet, um Krankenpflegepersonal und junge Ärzt*innen in ihrer fachlichen Weiterbildung zu fördern. Auch heute unterstützt die Unternehmerfamilie die langfristige Entwicklung der Stiftung. Die B. Braun-Stiftung ist unabhängig und fördert Stipendien, Forschung und Veranstaltungen in der Gesundheitsversorgung.

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