Vollsortimenter German Windows bietet Haustüren aus Aluminium, Holz und Kunststoff an

Da das Umweltbewusstsein bei Verbrauchern stetig wächst, erfreuen sich nachhaltige Produkte in allen Bereichen großer Beliebtheit. Auch in der Baubranche ist die Nachfrage nach ökologischen Bau- und Werkstoffen wie etwa Holz sehr groß. Der Münsterländer Fenster- und Türenhersteller German Windows (Südlohn-Oeding) hat diese Marktentwicklung längst erkannt und lässt gleich drei Materialien in seine Produktion fließen: Mit Elementen aus Aluminium, Holz und Kunststoff gelingt es dem Vollsortimenter, jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Um die Auswahl zu erleichtern, stellt er Fachhändlern und Bauherren auf seiner Website einen „Haustür-Konfigurator“ bereit: Darin können Nutzer zwischen diversen Modellen, Materialien, Ausstattungen und Haustürfüllungen wählen.

Jedes Stück ein Unikat: Wie der Münsterländer Vollsortimenter German Windows (Südlohn-Oeding) beweist, gibt es bei der individuellen Gestaltung von Haustüren keine Grenzen. Bereits seit 2018 stellt er seine Produkte nicht mehr nur aus Aluminium und Kunststoff, sondern auch aus Holz her. Damit reagierte der Fenster- und Türenspezialist auf die damalige Marktentwicklung, die auch noch heute zu beobachten ist: Holz gilt als besonders nachhaltig und ist vor dem Hintergrund der Klimakrise weiterhin sehr gefragt. Seit dem Schritt zum Vollsortimenter können sich Kunden demnach zwischen drei Werkstoffen entscheiden – doch auch bei anderen Aspekten haben sie die Qual der Wahl.

Eine Haustür sollte dabei wichtige Funktionen erfüllen, wie beispielsweise einen hohen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz. Darüber hinaus achten viele Kunden bei der Auswahl vor allem auf eines – die Optik. Hier bietet German Windows zahlreiche Möglichkeiten: Egal ob klassische Formen, moderne Holz- und Dekoroberflächen oder eine besondere Haptik durch mineralische, geprägte sowie Echtholz-Oberflächen – getreu dem „Einfach“-Prinzip des Herstellers sind viele Kombinationen möglich. Für großen Lichteinfall und somit ein einladendes Ambiente im Eingangsbereich sorgen derweil Ganzglasfüllungen, bei denen sich etwa durch Applikationen aus Aluminium elegante Akzente setzen lassen.

Mit nur wenigen Klicks zur Wunsch-Haustür

„Bei den vielfältigen Design-Optionen möchten wir unsere Kunden bestmöglich in ihrer Entscheidung unterstützen. Daher bieten wir auf unserer Website einen Haustür-Konfigurator an“, erläutert Gesamtvertriebsleiter Marc Schiffer. Neben Modell und den Materialien Aluminium und Kunststoff stehen im Tool auch verschiedene Designs und Farben zur Auswahl. „Mithilfe des Konfigurators ist die eigene Wunsch-Tür nur wenige Klicks entfernt. Damit sich Nutzer das Endergebnis besser vor Augen führen können, ist es sogar möglich, ein Bild der betreffenden Fassade hochzuladen, in der die neue Tür eingesetzt werden soll. So geht man sicher, dass das Element auch tatsächlich zum Haus passt“, so Schiffer. Dabei ist der Konfigurator nicht nur ein nützliches Werkzeug für Bauherren – auch Fachhändler profitieren: Denn er ermöglicht es ihnen, Kundenwünsche während der Beratung detailgenau zu visualisieren. Alle Daten können abschließend ausgedruckt und als verbindliche Anfrage an German Windows geschickt werden.

Dieser Text sowie printfähiges Bildmaterial sind auch online abrufbar unter: dako pr

Der Münsterländer Hersteller German Windows ist seit knapp vier Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Fenster- und Türenmarkt. Bis zur strategischen Umfirmierung im Jahr 2016 noch unter dem Namen „Athleticos“ bekannt, arbeitet das von Manfred Frechen gegründete und seit Mai 2021 von Helmut Paß geführte Familienunternehmen ausschließlich nach höchsten deutschen Qualitätsstandards. An sechs Standorten im gesamten Bundesgebiet beschäftigt German Windows dabei mehr als 450 Mitarbeiter. Mit Türen und Fenstern aus Aluminium, Holz und Kunststoff im Portfolio zählt German Windows zu den Vollsortimentern im Markt.

