Gerahmt, teilgerahmt oder rahmenlos: die richtige Duschabtrennung wählen

Eine Duschabtrennung entscheidet über Optik, Reinigungsaufwand und Dichtigkeit. GeraBad erklärt die Unterschiede zwischen gerahmten, teilgerahmten und rahmenlosen Duschkabinen.

Die Duschabtrennung ist ein unterschätztes Bauteil im Bad. Sie hält das Wasser dort, wo es hingehört, bestimmt aber zugleich maßgeblich die Optik des Raums und den späteren Reinigungsaufwand. Bei der Auswahl stehen Bauherren und Renovierer vor allem vor einer Grundsatzfrage: gerahmt, teilgerahmt oder rahmenlos.

Gerahmte Duschabtrennungen sind besonders robust und häufig preislich attraktiv. Der umlaufende Rahmen stabilisiert das Glas und erleichtert die Justierung, kann jedoch bei der Reinigung mehr Aufmerksamkeit erfordern. Teilgerahmte Varianten kombinieren Stabilität mit einer leichteren Anmutung. Rahmenlose Modelle gelten als besonders edel: Sie wirken nahezu unsichtbar, lassen kleine Bäder größer erscheinen und bieten dank glatter Kanten wenig Angriffsfläche für Kalk und Schmutz.

Wichtig ist in jedem Fall das exakte Ausmessen der Duschzone, denn Nischen, Ecken und Wände sind selten perfekt gerade. GeraBad stellt Kunden dafür Messhilfen bereit und führt Duschabtrennungen etablierter Markenhersteller mit Echtglas und pflegeleichten Beschichtungen. Wer eine passende Duschabtrennung für jede Duschform sucht, findet Lösungen für Eck-, Nischen- und Walk-in-Situationen.

Der Badshop aus Gera setzt seit 2005 auf Qualität deutscher Markenhersteller statt auf Billigware. Vor dem Kauf lohnt sich die persönliche Beratung, denn Maße, Anschlagrichtung und Glasstärke sollten zum Projekt passen. Das GeraBad-Team ist montags bis freitags telefonisch und per E-Mail erreichbar und unterstützt bei der Auswahl der passenden Duschlösung.

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GeraBad.de ist der Online-Shop der Design in Bad E.J. GmbH aus Gera und seit 2005 im Onlinehandel tätig. Der Badshop bietet ein breites Sortiment rund um Bad, Sanitär und Badausstattung: von Badmöbeln, Waschbecken und Armaturen über Duschen, Dusch- und Badewannen bis hin zu WC-Lösungen, Badheizkörpern, Installationsmaterial und Accessoires. GeraBad setzt dabei ausschließlich auf Produkte deutscher Markenhersteller und verzichtet bewusst auf minderwertige No-Name-Importware. Ergänzt wird das Angebot durch die Eigenmarke Badundu. Das inhabergeführte Unternehmen unter Geschäftsführer Rainer Grossert legt besonderen Wert auf faire Preise, persönlichen Kundenservice und eine sehr gute telefonische Erreichbarkeit von Montag bis Freitag. Bestellte Ware kann nach Bestellung und Wareneingang am Standort in Gera abgeholt werden.

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