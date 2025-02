GEOXIP setzt neue Maßstäbe mit blühendem HighTech Logoanbau für die Werbebranche und die Artenvielfalt.

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Notwendigkeit ist, setzt das Startup GEOXIP neue Maßstäbe mit blühendem HighTech Logoanbau für die Werbebranche und die Artenvielfalt. Mit innovativen Ansätzen verbindet das Unternehmen Außenwerbung (Out-Of-Home, OOH) mit der Förderung von Biodiversität und echtem Nutzen für die Natur. GEOXIP beweist eindrucksvoll, dass Marketing von Firmen künftig nicht nur sichtbar, sondern auch nachhaltig sein kein.

Ein völlig neuer Ansatz: Green OOH, Nature Ads und Vernetzung von Lebensräumen in der Natur

GEOXIP ist Vorreiter einer neuen Form der Außenwerbung: Green OOH. Dabei geht es nicht um klassische Werbung oder digitale Screens, sondern um eine völlig neue Art der Markenpräsentation in der Natur und mit der Natur, die ökologische Vorteile mit hoher Werbewirksamkeit kombiniert.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Artenvielfalt. GEOXIP entwickelt Konzepte, bei denen Ackerflächen mitten in ihrer Nutzung gleichzeitig als Nature Ads dienen, etwa durch angesäte Blühlogos und angesäte Botschaften mit heimeischen Feld- und Wildblumen. Durch HighTech entstehen also wertvolle Rückzugsräume für Flora und Fauna, während Unternehmen ihre Markenbotschaften auf umweltfreundliche und hautnah erlebbare Weise kommunizieren können.

Technologische Innovation trifft Umweltbewusstsein

Die Kombination aus moderner Technologie und Nachhaltigkeit ist das Herzstück der GEOXIP-Strategie. Mithilfe von Smart-Farming-Technologien Vector-Seed, eigener Wildblumendatenbank und eigener Felder-Plattform schafft das Unternehmen Werbeflächen, die nicht nur effektiv, sondern auch in höchstem Maße biodivers sind und u.a. seltene Arten beherbergen. Durch den Einsatz von Drohnen und KI-gestützten Analysetools wird sichergestellt, dass Nachhaltigkeit messbar und kommunizierbar gemacht wird.

„Unsere Vision ist es, einen Teil der Werbung in in echte Biodiversität zu transformieren. Wir wollen zeigen, dass Markenkommunikation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können“, sagt der Gründer Christian Seebauer.

Erfolgreiche Pilotprojekte und Kooperationen

Eines der größten Projekte von GEOXIP war die Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom und MetaDesign bei „Magenta Blossom“. Der Logoanbau verwandelte eine riesige Fläche in eine lebendige Werbebotschaft, bestehend aus Millionen von Wildblumen und Kräutern. Die Fläche diente nicht nur als visuelles Statement, sondern förderte gleichzeitig die Biodiversität und band signifikante Mengen an CO2.

Die beeindruckenden Zahlen sprechen für sich:

– 28 Millionen Menschen Reichweite

– 26 Tonnen CO2-Bindung

– 100 % Lebensmittelertrag bei 87 % der Anbaufläche

– Erhöhung der Biodiversität um 106 %

GEOXIP gelang die Umsetzung dieses Projekts mit über 21 Millionen Blumen dabei in bisher unerreichter Präzision und Größe. Die positiven Ergebnisse zeigen, dass nachhaltige Außenwerbung nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Zukunft der Außenwerbung: Nachhaltigkeit als Standard

Die traditionellen Werbeformen stehen zunehmend unter Druck. Konsumenten erwarten mehr Transparenz und Verantwortungsbewusstsein von Unternehmen. Laut einer aktuellen Studie wünschen sich über 70 % der Verbraucher mehr nachhaltige Werbeinitiativen. Hier setzt GEOXIP an und entwickelt neue Standards für die Branche. GEOXIP ist zudem Mitglied in dem neu gegründeten Dachverband Nature as a Display e.V. .

Das Startup plant, seine Green-OOH-Initiativen weiter auszubauen und verstärkt Partnerschaften mit Unternehmen einzugehen, die sich ihrer ökologischen Verantwortung bewusst sind. Dabei geht es nicht nur um einzelne Kampagnen, sondern um eine grundsätzliche Veränderung in der Außenwerbung und Langzeitnutzung. Von angesäten Werbeflächen über interaktive Naturinstallationen bis hin zu CO2-neutralen Werbekampagnen – GEOXIP zeigt, wie es geht.

Investition in eine grünere Zukunft

Angesichts der Erfolge und des wachsenden Interesses von Unternehmen ist GEOXIP bereit für die nächste Expansionsphase. Ziel ist es, Green OOH als festen Bestandteil der Werbebranche zu etablieren und noch mehr Unternehmen für nachhaltige Außenwerbung zu gewinnen.

„Wenn nur 1 % der globalen Marketingbudgets in nachhaltige Werbeformen fließen würden, könnten wir weltweit einen enormen ökologischen Impact erzielen“, so das GEOXIP-Team. Tatsächlich könnte der private Sektor mit diesem Konzept massiv zur Förderung von Biodiversität und Klimaschutz beitragen. Gewinner sind zudem auch Landwirte, die sich in der Onlinedatenbank des Startups kostenfrei eintragen können und an zahlreichen Projekten beteiligen können.

Fazit: Natur als Bühne überzeugt, weil man sie erleben kann

GEOXIP ist mehr als nur ein Startup – es ist ein Pionier für eine nachhaltigere Werbezukunft. Mit innovativen Konzepten und einer klaren Vision hat das Unternehmen bewiesen, dass Werbung nicht immer auf Kosten der Umwelt gehen muss. Im Gegenteil: Wenn Außenwerbung und Logoansaat sinnvoll kombiniert werden, entstehen nicht nur einzigartige Markenerlebnisse, sondern auch messbare positive Effekte für Natur und Gesellschaft. Die Zukunft der Werbung ist grün – und GEOXIP öffnet den Weg dorthin.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

Deutschland

fon ..: 08139 994538

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Pressekontakt:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

fon ..: 08139 99 45 38

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.