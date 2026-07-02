Immer mehr Kunden fragen ChatGPT statt Google. Die GEO Agentur Noah Lutz erklärt, warum klassisches SEO allein nicht mehr ausreicht – und wie Unternehmen jetzt in KI-Antworten sichtbar werden.

Die Suche im Internet erlebt derzeit ihren größten Umbruch seit der Einführung von Google. Immer mehr Menschen stellen ihre Fragen nicht mehr in eine Suchleiste, sondern direkt an KI-Assistenten wie ChatGPT, Google Gemini oder Perplexity – und erhalten dort fertige Antworten, ohne jemals eine Ergebnisliste zu öffnen. Die GEO Agentur Noah Lutz, erreichbar unter https://www.noahlutz.de/geo-agentur/, beobachtet diese Entwicklung seit Monaten in Kundenprojekten und zieht ein klares Fazit: Wer sich heute ausschließlich auf klassische Suchmaschinenoptimierung verlässt, riskiert, für einen wachsenden Teil seiner potenziellen Kundschaft unsichtbar zu werden.

Wie rasant sich das Nutzerverhalten verändert, zeigt sich im Alltag längst überall. KI-Assistenten haben sich innerhalb kürzester Zeit vom Nischenwerkzeug zum Massenphänomen entwickelt und gehören für viele Menschen inzwischen zur täglichen Routine – bei der Recherche vor dem Kauf ebenso wie bei der Suche nach Dienstleistern, Ratgebern oder Produktvergleichen. Parallel dazu verändert Google die eigene Suche grundlegend: Mit den sogenannten AI Overviews beantwortet die Suchmaschine einen erheblichen Teil der Anfragen direkt auf der Ergebnisseite, noch bevor der Nutzer einen einzigen Link anklickt.

Genau darin liegt für Unternehmen das Problem. Erscheint über den klassischen Suchergebnissen eine KI-generierte Antwort, klicken deutlich weniger Nutzer auf die darunterliegenden Treffer – selbst auf die vordersten Positionen. Der Trend geht klar in Richtung der sogenannten Zero-Click-Suche: Der Nutzer bekommt seine Antwort, ohne die Webseite des Anbieters jemals zu besuchen. Anders formuliert: Selbst wer bei Google auf dem Spitzenplatz steht, verliert Besucher, wenn die KI die Frage bereits selbst beantwortet. Gute Rankings bleiben wichtig, garantieren aber keine Sichtbarkeit mehr beim Kunden.

„Viele Unternehmen investieren seit Jahren erfolgreich in ihre Google-Rankings und wundern sich jetzt, warum die Besucherzahlen trotz stabiler Positionen zurückgehen“, erklärt Noah Lutz, Gründer der gleichnamigen Agentur für Suchmaschinenmarketing. „Die Antwort ist unbequem, aber einfach: Ein wachsender Teil der Kaufentscheidungen fällt heute im Dialog mit einer KI. Wenn ChatGPT oder Perplexity ein Unternehmen nicht kennen oder nicht als vertrauenswürdige Quelle einstufen, taucht es in diesen Gesprächen schlicht nicht auf – egal wie gut es bei Google rankt.“

Die Konsequenz aus dieser Entwicklung heißt Generative Engine Optimization, kurz GEO. Darunter versteht man alle Maßnahmen, die dafür sorgen, dass eine Marke in den Antworten generativer KI-Systeme erscheint – als direkte Empfehlung, als zitierte Quelle oder als verlinkter Anbieter. Während klassisches SEO darauf abzielt, in Trefferlisten möglichst weit oben zu stehen, verfolgt GEO ein anderes Ziel: die maßgebliche Antwort innerhalb einer KI-Konversation zu sein. Das erfordert ein Umdenken bei Inhalten, Datenstruktur und Markenkommunikation.

Dabei betont die Agentur ausdrücklich, dass GEO die klassische Suchmaschinenoptimierung nicht ersetzt, sondern auf ihr aufbaut. KI-Systeme wie Perplexity oder die AI Overviews von Google greifen bei aktuellen Fragen live auf Suchindizes zurück und zitieren bevorzugt Seiten, die dort bereits gut positioniert und technisch einwandfrei zugänglich sind. Eine schnelle, sauber strukturierte Webseite mit hochwertigen Inhalten bleibt damit die Eintrittskarte – sie genügt nur nicht mehr als alleinige Strategie.

Worin liegt also der Unterschied in der praktischen Arbeit? Sprachmodelle bewerten Inhalte nach anderen Kriterien als der klassische Google-Algorithmus. Sie bevorzugen Texte, die konkrete Fragen direkt und vollständig beantworten, mit klaren Daten, Zahlen und Fakten arbeiten und eindeutige Aussagen treffen, die sich zitieren lassen. Ausführliche Frage-Antwort-Bereiche, verständliche Sprache und eine saubere inhaltliche Struktur erhöhen die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass eine KI eine Seite als Quelle heranzieht. Strukturierte Daten in Form von Schema-Markup helfen den Systemen zusätzlich, Informationen korrekt einzuordnen und der richtigen Marke zuzuschreiben.

Ein zweiter Hebel wird nach Erfahrung der Agentur häufig unterschätzt: die digitale Reputation außerhalb der eigenen Webseite. Sprachmodelle lernen über Marken vor allem aus dem, was Dritte über sie schreiben. Erwähnungen in Fachmedien und regionalen Publikationen, Einträge in anerkannten Branchenverzeichnissen, Pressearbeit und konsistente Unternehmensdaten über alle Plattformen hinweg bilden zusammen das Vertrauensfundament, auf dessen Basis eine KI ein Unternehmen überhaupt empfehlen kann. Wer online nur auf der eigenen Seite über sich selbst spricht, sendet aus Sicht eines Sprachmodells ein schwaches Signal.

„In unseren Analysen sehen wir immer wieder dasselbe Muster“, so Lutz weiter. „Unternehmen mit starker digitaler PR und klar strukturierten, faktenreichen Inhalten werden von KI-Systemen deutlich häufiger genannt als Wettbewerber, die zwar gute Rankings haben, aber kaum unabhängige Erwähnungen vorweisen können. Die gute Nachricht ist: Beides lässt sich gezielt aufbauen. Die weniger gute: Es braucht Zeit – und wer erst anfängt, wenn die Konkurrenz sich in den KI-Antworten etabliert hat, läuft einem Vorsprung hinterher, der sich nur schwer aufholen lässt.“

Betroffen ist dabei längst nicht nur die Tech-Branche. Ob Handwerksbetrieb, Steuerkanzlei, Onlineshop oder Maschinenbauer: Überall dort, wo Kunden ihre Recherche online beginnen, verschiebt sich der erste Kontaktpunkt in Richtung KI-Dialog. Besonders deutlich zeigt sich der Effekt bei erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen, bei denen Nutzer Vergleichs- und Empfehlungsfragen stellen – etwa nach dem besten Anbieter für ein bestimmtes Problem in einer bestimmten Region. Genau solche Fragen beantworten KI-Assistenten heute mit konkreten Firmennennungen. Welche Namen dort fallen, entscheidet zunehmend über Anfragen und Aufträge.

Zu den häufigsten Fehlern zählt aus Sicht der Agentur der Versuch, KI-Sichtbarkeit mit kurzfristigen Tricks zu erzwingen. Massenhaft generierte Texte ohne Substanz, gekaufte Erwähnungen auf minderwertigen Portalen oder das bloße Wiederholen von Keywords bewirken bei Sprachmodellen eher das Gegenteil, weil diese Systeme Inkonsistenzen und dünne Inhalte zuverlässig erkennen. Nachhaltiger Erfolg entsteht stattdessen durch echte Substanz: nachprüfbare Fakten, dokumentierte Expertise und eine Markenpräsenz, die über viele unabhängige Quellen hinweg dasselbe stimmige Bild ergibt.

Unternehmen empfiehlt die GEO Agentur Noah Lutz einen pragmatischen Einstieg in drei Etappen. Am Anfang steht eine ehrliche Bestandsaufnahme: Wird die eigene Marke von ChatGPT, Gemini und Perplexity bereits erwähnt, und welche Anbieter empfehlen die Systeme stattdessen? Darauf folgt die Optimierung der eigenen Inhalte – weg von reinen Keyword-Texten, hin zu Seiten, die echte Kundenfragen präzise beantworten und zitierfähige Fakten liefern. Die dritte Etappe gilt dem Aufbau externer Signale durch digitale PR, Verzeichniseinträge und redaktionelle Veröffentlichungen. Erfolgsmessung erfolgt anschließend über regelmäßige Testabfragen und spezialisierte Monitoring-Werkzeuge, die Markennennungen in KI-Antworten systematisch erfassen.

Für die kommenden Jahre erwartet die Agentur eine weitere Beschleunigung des Trends. Mit der Integration von KI-Assistenten in Browser, Betriebssysteme und Sprachassistenten wird der Dialog mit der Maschine für viele Nutzer zum Standardweg der Informationssuche. Der Anteil der Suchanfragen, die ohne einen Besuch auf einer Webseite enden, dürfte weiter steigen. Umso entscheidender wird es, dass Marken dort präsent sind, wo die Antwort entsteht – in den Trainingsdaten, Quellenbewertungen und Live-Recherchen der KI-Systeme. Unternehmen, die jetzt handeln, sichern sich einen Platz in diesem neuen Empfehlungsraum, solange er sich noch aktiv gestalten lässt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Noah Lutz Online Marketing

Herr Noah Lutz

Hegaustraße 43

88212 Ravensburg

Deutschland

fon ..: 0172 7585626

web ..: https://www.noahlutz.de/geo-agentur/

email : kontakt@noahlutz.de

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