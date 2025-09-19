geoagentur.de® ist einer der ersten GEO Agenturen in Deutschland. Sie macht Marken in generativen KI-Systemen wie ChatGPT, Gemini und Perplexity sichtbar und eröffnet neue Wege der digitalen Präsenz.

Mit geoagentur.de® startet in Herford eine der ersten spezialisierten GEO Agenturen in Deutschland. Das Unternehmen unterstützt Marken und Unternehmen dabei, in den Antworten generativer KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity sichtbar zu werden.

Während klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) seit Jahren etabliert ist, gewinnt die Generative Engine Optimization (GEO) rasant an Bedeutung. Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer erhalten Informationen nicht mehr ausschließlich über Google, sondern direkt von KI-basierten Antwortsystemen. Wer dort nicht erscheint, verliert an Reichweite, Sichtbarkeit und Relevanz.

„Wir verstehen GEO als den nächsten Schritt im digitalen Marketing“, sagt Jonas Frewert, Geschäftsführer. „Unsere Mission ist es, Unternehmen so zu positionieren, dass ihre Inhalte von KI-Systemen erkannt, verstanden und bevorzugt ausgespielt werden.“

Leistungen der GEO Agentur

– Analyse von Inhalten hinsichtlich ihrer KI-Tauglichkeit

– Optimierung für eine bessere Auffindbarkeit in generativen Modellen

– Monitoring der Sichtbarkeit in KI-Antwortsystemen

– Schulung von Unternehmen und Marketingabteilungen im Umgang mit GEO

Als Standort hat die GEO Agentur bewusst Herford gewählt. Von dort aus betreut das Team Kundinnen und Kunden aus unterschiedlichsten Branchen im gesamten deutschsprachigen Raum.

„Generative KI verändert die Spielregeln der digitalen Kommunikation“, so Jonas Frewert. „Mit GEO verschaffen wir unseren Kunden einen Vorsprung in einem Markt, der gerade erst beginnt.“

