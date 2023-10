GenoHotel Forsbach als eines der besten Tagungshotels 2023/2024 in Deutschland ausgezeichnet

Bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland ist das GenoHotel Forsbach auf Platz 9 in der Kategorie „Konferenz“ und auf Platz 11 in der Kategorie „Seminar“ gewählt worden.

Wählbar waren bei dieser zum 22. Mal ausgerichteten Wahl die im Verbund „TOP 250 Germany“ aufgenommenen exakt 250 Häuser aus dem ganzen Bundesgebiet. Diese Kooperation ist der größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger Tagungshotels in Deutschland. Zu dieser bereits streng selektierten Auswahl gehört das GenoHotel Forsbach seit vielen Jahren als eines der wenigen Häusern in der Region Köln/Bonn. Rund 22.000 Tagungsplaner Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler waren aufgerufen, ihre Favoriten unter den „Besten Tagungshotels in Deutschland“ zu bestimmen. Insgesamt knapp über 7.500 Stimmen wurden in insgesamt 5 Kategorien verteilt.

Nunmehr konnten Markus Maier, Dirk-James Annas und Volker Fink im Rahmen der feierlichen Preisverleihung vor rund 130 Gästen im GenoHotel Baunatal die Auszeichnungen entgegennehmen. Für Dirk-James Annas, Geschäftsführer im GenoHotel Forsbach, ein verdienter Lohn für die Arbeit seines Teams. „Für uns ist das eine tolle Anerkennung unserer Anstrengungen“.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war, dass das Branchentreffen inklusive der Preisverleihung sowie der Impulse-Tage am Vortag der Preisverleihung im GenoHotel Baunatal stattgefunden hat. Die Gäste und Teilnehmenden erwartete ein spannendes Programm mit vielen kreativen Aktivitäten rund um das Veranstaltungswochenende.

Das Haus unter der Leitung von Dirk-James Annas verfügt über 170 Hotelzimmer. Mit seinen 29 Tagungsräumen und seinen Möglichkeiten für Tagungen, Konferenzen, Events, Firmen- und Familienfeiern, richtet sich das GenoHotel Forsbach auch ganz besonders für den Tagungs- und Businessmarkt aus.

Einen Überblick über die im Verbund „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ zusammengeschlossenen Häuser findet man im Internet unter www.top250tagungshotels.de. Gerade auch Kunden dieser Häuser haben neben der hohen Qualität, die sie erwartet, andere besondere Vorteile. So kann man z.B. zu Veranstaltungen in diese Häuser besonders günstig mit der Deutschen Bahn anreisen oder aktuelle Beurteilungen anderer Tagungsplaner, Trainer beziehungsweise Tagungsteilnehmer einsehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Geno Hotel Betriebsgesellschaft mbH

Herr Martin Schneider

Raiffeisenstr. 10-16

51503 Rösrath

Deutschland

fon ..: +4922058030

web ..: https://www.genohotel-forsbach.de

email : martin.schneider@genohotel-forsbach.de

Das ruhig gelegene GenoHotel Forsbach ist ein komfortables 3 Sterne Superior Business- und Tagungshotel mit 170 modernen Zimmern. Es liegt vor den Toren Kölns, direkt am Rande des Königsforstes, und bietet durch die idyllische Lage das perfekte Umfeld für einen gelungenen Aufenthalt.

Mit 12 Seminar- und 17 Gruppen- und Konferenzräumen, alle ausgestattet mit modernstem Equipment, bieten wir großzügige Tagungsmöglichkeiten.

Hier finden Sie die Basis für kreatives Arbeiten und Entspannen in behaglicher Atmosphäre.

Unser Haus liegt landschaftlich reizvoll direkt am Naherholungsgebiet Königsforst, der grünen Lunge von Köln und ist optimal angebunden an die Autobahnen A3 und A4, welche in weniger als 10 Minuten erreichbar sind. Der internationale Flughafen Köln/Bonn ist mit ca. 12 km Entfernung

ebenfalls gut und schnell erreichbar.

Unsere hoteleigenen Parkplätze direkt am Haus sind für unsere Gäste selbstverständlich kostenlos.

Jetzt zeigt sich das GenoHotel Forsbach von seiner persönlichsten Seite. Gemütlichkeit und funktionale Qualität repräsentieren sich bis ins kleinste Detail. Entspannen Sie in unseren modernen und stilvollen Einzel- oder Doppelzimmern. Die Innenraumharmonie ist mit Farben, Stoffen und Mobiliar perfekt aufeinander abgestimmt. Dusche/WC, Telefon, Föhn, kostenfreies WLAN, Schreibtisch, 32/43 Zoll Flatscreen TV und kostenlose Pflegeprodukte sind selbstverständlich.

Unser Restaurant ist so flexibel wie die Anlässe. Morgens, mittags, nachmittags und abends steht es Ihnen als Selbstbedienungsrestaurant mit 176 Plätzen zur Verfügung.

Ob Lunchbuffet, mehrgängige Menüs, Fingerfood oder ein festliches Bankett. Unser kompetentes Küchen- und Serviceteam lässt Ihre Veranstaltung zum gelungenen Event werden.

Unsere regionalen Gerichte und saisonalen Speisen kochen wir für Sie stets mit Liebe- und selbstverständlich mit marktfrischen Zutaten.

Unsere gemütliche Hotelbar mit einem großen Sortiment an Cocktails, Bier und Wein, sowie einer kleinen Speisenauswahl ist der ideale Ort, um den Tag perfekt ausklingen zu lassen. Oder genießen Sie bei schönem Wetter den besonderen Charme unserer wunderschönen grünen Oase im Innenhof.

Zur Erholung stehen Ihnen unsere Sauna, zwei moderne Fitnessräume und ein großzügiger Innenpool kostenlos zur Verfügung.

Unser Haus liegt direkt am Naherholungsgebiet Königsforst – ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Pressekontakt:

Geno Hotel Betriebsgesellschaft mbH

Herr Martin Schneider

Raiffeisenstr. 10-16

51503 Rösrath

fon ..: +4922058030

web ..: https://www.genohotel-forsbach.de

email : martin.schneider@genohotel-forsbach.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.