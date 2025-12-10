Generationswechsel bei ritterwerk: Michael Schüller übergibt Geschäftsführung an seine Söhne

Nach über zwei Jahrzehnten übergibt Michael Schüller zum 01. Januar 2026 die Geschäftsführung

Gröbenzell, Dezember 2025 – Nach über zwei Jahrzehnten an der Spitze von ritterwerk übergibt Michael Schüller zum 01. Januar 2026 die Geschäftsführung des traditionsreichen bayerischen Unternehmens an die nächste Generation. Seine Söhne, Lorin und Moritz Schüller, übernehmen künftig gemeinsam die Leitung des Unternehmens. Michael Schüller bleibt ritterwerk jedoch weiterhin als Gesellschafter und Berater eng verbunden.

Der Schritt markiert ein neues Kapitel in der über 120-jährigen Geschichte von ritterwerk, das seit seiner Gründung im Jahr 1905 konsequent auf Qualität, Innovation und deutsche Ingenieurskunst setzt. Als mittelständisches Familienunternehmen in Gröbenzell bei München steht ritterwerk für hochwertige Küchen- und Einbaugeräte.

Michael Schüller, der seit 2005 die Geschicke des Unternehmens lenkt, prägte in seiner Amtszeit maßgeblich die strategische Neuausrichtung und Innovationskraft von ritterwerk. Unter seiner Führung gelang es, das Produktsortiment auszubauen, neue Märkte zu erschließen und ritterwerk als Spezialisten für Allesschneider und Einbaukleingeräte weltweit zu positionieren.

Mit dem geplanten Übergang an Lorin und Moritz Schüller bleibt das Unternehmen in Familienhand.

* Lorin Schüller wird zukünftig die Bereiche Marketing und Vertrieb verantworten.

* Moritz Schüller übernimmt die Geschäftsbereiche Finanzen, Entwicklung und Produktion.

„Ich freue mich sehr, dass meine Söhne das Unternehmen mit derselben Leidenschaft und Überzeugung weiterführen werden, mit der wir seit Generationen arbeiten. Der Generationswechsel ist nicht nur ein logischer, sondern auch ein sehr emotionaler Schritt“, so Michael Schüller.

Mit dem Wechsel setzt ritterwerk ein starkes Zeichen für Kontinuität, Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Familienführung. Die Unternehmensphilosophie, kompromisslose Qualität und zeitloses Design mit dem Anspruch deutscher Präzision zu verbinden, wird auch in Zukunft das Fundament des Erfolgs bleiben.

Küchengeräte für höchste Ansprüche seit 1905

Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Küchengeräten gibt uns die Souveränität auch in der Zukunft die richtigen Entwicklungen für unsere Kunden voranzutreiben: offen für Neues, aber der Tradition verpflichtet. Auf uns und unsere Produkte können Sie sich verlassen. Wir liefern seit jeher gleichbleibende Qualität und sind immer persönlich ansprechbar für unsere Kunden und Partner. Wertschätzung treibt uns an. Wir schätzen unsere Kunden und Partner und entwickeln Produkte, die ihren Anforderungen an Qualität, Leistung und Design entsprechen. Was wir tun, tun wir mit voller Kraft und vollem Einsatz – von der Entwicklung bis zur Herstellung. Wie auch unsere Produkte: kraftvoll und leistungsstark.

souverän – zuverlässig – wertschätzend – kraftvoll

Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

Pressekontakt:

ritterwerk GmbH

Frau Victoria Keller

Industriestr. 13

82194 Gröbenzell

fon ..: 081424401639

email : victoria.keller@ritterwerk.de

