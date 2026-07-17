Geheimtipp der Champagne-Winzer: Warum die Stars der Weinwelt ihren Urlaub in der Bretagne verbringen

Wo machen Champagner-Winzer Urlaub? Erfahren Sie, warum die Bretagne ihr Geheimtipp ist. Jetzt Winzerchampagner wie den Gosset Grand Reserve Brut bei gerards-selection.de günstig online kaufen.

Die Macher des edelsten Schaumweins der Welt wissen genau, wo man puren Genuss findet. Wenn die Champagner-Winzer Urlaub machen, zieht es überraschend viele von ihnen in die französische Bretagne. Der Grund dafür ist eine -im wahrsten Sinne des Wortes- kulinarische Reise, die auch deutsche Genießer ganz einfach nach Hause oder an den eigenen Urlaubsort holen können.

Champagner gilt weltweit als der Inbegriff für Luxus, Lebensfreude und gehobenen Genuss. Für viele Feinschmecker ist er als Begleiter zu köstlichen Speisen absolut unübertroffen, da er sich extrem vielseitig mit den unterschiedlichsten Aromen kombinieren lässt. Jemand, der diese Leidenschaft teilt und lebt, ist Gerard – Gründer des bekannten Online-Shops für exklusiven Winzerchampagner gerards-selection.de.

Doch wohin zieht es eigentlich die Winzer aus der Champagne, die tagtäglich mit diesem großartigen Getränk und absoluten Premium-Genüssen zu tun haben, wenn sie selbst einmal Urlaub machen?

Die Bretagne: Das kulinarische Refugium der Champagner-Winzer

Die Antwort überrascht nur auf den ersten Blick: Ein wahrer Geheimtipp unter den Champagnerwinzern ist die Bretagne. Für die Urlaubsregion im Nordwesten Frankreichs sprechen gleich mehrere praktische Gründe:

* Perfekte Erreichbarkeit: Die Nähe zur Champagne erlaubt eine entspannte Anreise.

* Heimatliebe: Die Winzer bleiben für die wohlverdiente Erholung im eigenen Land.

* Wechselhaftes, aber charmantes Wetter: In der Bretagne ist das Wetter erstaunlich gut – denn auf einen kurzen Regenschauer folgt meistens direkt wieder strahlender Sonnenschein.

Der absolute Hauptgrund für diese Reiseentscheidung ist jedoch der pure, unverfälschte Genuss.

Meeresfrüchte und Winzerchampagner: Eine unübertroffene Kombination

Die Speisekarten der bretonischen Küste werden von ultrafrischen Meeresfrüchten, Austern und fangfrischem Fisch dominiert. Genau hier schließt sich der Kreis für die Weinbau-Experten. Zu diesen maritimen Köstlichkeiten passen perfekt trockene Champagner wie ein klassischer Brut oder besonders geradlinige, mineralische Varianten von Non Dosage und Extra Brut Champagnern. Die feine Säure und die komplexe Perlage des Champagers harmonieren perfekt mit dem salzigen Aroma des Meeres.

Ein absoluter Tipp für den Urlaubstisch: Gosset Grand Reserve Brut

Ein absolutes Highlight, das diese maritime Aromenwelt perfekt untermalt, stammt aus dem ältesten Traditionshaus der Region: der Champagner Gosset Grand Reserve Brut in der edlen Geschenkpackung. Seine goldene Robe und die feinen Nuancen von reifen roten Früchten, Weizen und Lebkuchen machen ihn zum idealen Speisenbegleiter von der Meeresfrüchte-Vorspeise bis zum Dessert. Bei _Gerards-Selection.de_ gibt es diesen hochklassig prämierten Spitzen-Champagner aktuell zu einem in Deutschland unschlagbar günstigen Preis Gosset Grand Reserve Brut nur 43,95 EUR in der Geschenkverpackung – ein echtes Muss für jede Urlaubstafel.

Winzerchampagner günstig online kaufen – mit Urlaubs-Lieferservice

Wer nicht extra nach Frankreich reisen möchte, um diese vielseitigen Spitzen-Schaumweine zu erleben, findet in Deutschland die perfekte Anlaufstelle. Bei gerards-selection.de können Geniesser erstklassigen Winzerchampagner zu wirklich günstigen Preisen online bestellen.

Besonders praktisch für die anstehende Reisezeit: Wer frühzeitig bestellt, verpasst seinen Lieblingstropfen auch auf Reisen nicht. Gerard liefert den ausgewählten Champagner auf Wunsch direkt an den gewünschten Urlaubsort*. So steht dem perfekten Genussmoment – ob zuhause, in den Bergen oder eben in der Bretagne am Meer – nichts mehr im Wege.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

gerards-selection, ARSAT GmbH

Herr Gerhard Armlich

Im Haßlich 5

76571 Gaggenau

Deutschland

fon ..: 072221575997

web ..: https://www.gerards-selection.de

email : kontakt@gerards-selection.de

Gerards-Selection.de ist seit über 13 Jahren eine der besten Adressen für Champagner, Crémant und Wein in Deutschland. Hier finden Sie keine Massenware, sondern sorgfältig ausgewählte Schaumweine und Weine mit Charakter.

Wir haben immer rund 300 verschiedene Champagner und 30 verschiedene Crémants im Keller, mit einem besonderen Fokus auf charakterstarke Winzerchampagner und ausgewählte Cuvées der großen Häuser.

Gerards-Selection.de war bei vielen Kunden bisher als Gerards-Champagner.de, Gerards-Cremant.de und Gerards-Weine.de bekannt und beliebt – heute steht der Name für noblen Genuss mit fairem Preis-Genuss-Verhältnis.

Pressekontakt:

gerards-selection, ARSAT GmbH

Herr Gerhard Armlich

Im Haßlich 5

76571 Gaggenau

fon ..: 072221575997

email : kontakt@gerards-selection.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.