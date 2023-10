Gastronomie: Menükarten sind Trumpf

Die Wintersaison ist im Anmarsch! In dieser Jahreszeit punkten Gastronomiebetriebe nicht nur mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten, sondern mit Speisekarten, die den schnellen Überblick bieten.

Wenn die Wintersaison angelaufen ist, bedeutet dies vor allem: Hungrige Wintersportler, die rasch versorgt werden möchten. Die beste Möglichkeit, das zu gewährleisten, sind Menükarten, die den perfekten Überblick über die Getränke und Speisen des Tages bieten.

Die Bedeutung einer Speise- oder Menükarte als Aushängeschild für Gastronomiebetriebe ist allgemein bekannt, insbesondere unter Marketingexperten. Doch die Zahlen zeigen immer wieder: Eine ansprechende Menükarte hat einen erheblichen Einfluss auf den Umsatz und auch auf die Wahrnehmung des Betriebes. Vor allem in Wintersportorten ist dies schon lange bekannt. Die Menükarte spricht im besten Falle schon durch ihr Erscheinungsbild und ihr Design an. Wenn der Gast bereits von der Optik begeistert ist und neugierig den Inhalt studiert, hat der Gastronom praktisch gewonnen.

Eine Menükarte ermöglicht es einem Betrieb, seine Philosophie nach außen zu tragen. Sie ist nicht nur die Visitenkarte des Lokals, sondern unterstützt gleichzeitig das Image der Location. Eine hochwertige und einzigartige Menükarte zeugt von Engagement und Leidenschaft, während eine abgenutzte, lieblos gestaltete Karte nur wenig Interesse und Aufmerksamkeit bei den Gästen erweckt.

Der Experte für hochwertige Menükarten zu fairen Preisen ist die Reischl+Sohn GmbH. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Speisekarten und Menükarten und bietet verschiedenste Ausführungen. Der Spezialist für Menükarten hilft dabei, eine kostengünstige Lösung zur Präsentation des Angebots zu finden und die Menükarte zu einem echten Verkaufsförderer zu machen! Weitere Informationen zu diesem Hersteller und seinem Sortiment finden Sie unter reischl.at.

Handarbeit. Made in Austria! Bei Reischl+Sohn finden Sie die richtige Inspiration für Ihre persönliche Traumkarte. Ob Menükarten aus Kork, Hoz, Filz oder Stein – alle Karten werden von Hand gefertigt. Wir achten auf die feinen Details und bieten beste Qualität zu fairem Preis.

Seit 1891 lieferte das Unternehmen Reischl Menükarten an Gasthäuser, Hotels und Cafes. Mehr als 120 Jahre Tradition und Erfahrung spiegeln sich in den Produkten wider. Zahlreiche namhafte Betriebe und Hotelgruppen in ganz Europa lassen mittlerweile ihre Menükarten bei Reischl+Sohn produzieren.

