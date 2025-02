Gartensaison 2025 – diese Pflanzkübel für außen sind im Trend

Mit modernen Pflanzkübeln setzen Sie frische Akzente im Garten und auf der Terrasse. Dieses Jahr gibt es viele neue Formen, Größen und Farben für eine individuelle und inspirierende Gartengestaltung.

Der Frühling naht und Sie fragen Sich, wie Sie in diesem Jahr ihren Garten, die Terrasse oder den Vorgarten noch schöner gestalten können? Wir raten zu unseren neuen, modernen und robusten Pflanzkübeln für den Außenbereich, mit denen Sie frische Akzente auf eine leere und graue Außenfläche, oder aber direkt in den Gartenbereich setzen können.

Alle Pflanzkübel von Greenbop werden aus robusten und langlebigen Materialien gefertigt. Sie eignen sich daher nicht nur für einen kleinen Rosenstrauch oder den klassischen Buxus-Baum, sondern durchaus auch für kleine Bäumen und große Sträucher, also für eindrucksvolle und große Bepflanzungen.

Aber auch im Garten oder direkt in den Blumenbeeten sind Pflanzkübel heute nicht mehr wegzudenken. Auf weitläufigen Rasenflächen oder mitten in wilden Beeten, schaffen Sie mit Pflanzkübeln eine strukturierte Landschaft. Nutzen Sie moderne Blumenkübel gezielt dafür, ihre Lieblingspflanze einzurahmen und sie vor Schädlingen zu schützen.

Aber welcher Pflanzkübel eignet sich am besten für Sie? Mit eckigen Hochbeeten und XXL- Blumenkübeln schaffen sie klare Strukturen und raumtrennende Elemente. Runde Pflanzringe und Kübel wirken hingegen organisch und sehen bepflanzt wie grüne Inseln aus. In Punkto Material eignet sich rostbrauner Cortenstahl und beschichtetes Aluminium, um der Witterung im Freien standzuhalten. Analysieren Sie am besten die Architektur Ihres Hauses und dessen Farben- sowie Formsprache des Gartens, um zu der richtigen Wahl eines passenden Pflanzkübel zu gelangen.

Die Geschäftsführerin von Greenbop, Christina Setzer, hat eine klare Meinung zu der geschickten Verwendung von Gefäßen im Garten „Pflanzkübel sind im Außenbereich das Pendant zu der großen Blumenvase im Innenbereich – dekorative Gefäße, die abgestimmt mit Pflanzen & Blumen alle Blicke auf sich ziehen.“

Disclaimer: Seit 2011 bringt der Garten Online-Shop Greenbop.de Neues und Besonderes aus den Bereichen Home & Garden bequem per Click nach Hause. Dabei spezialisiert sich der Shop auf Pflanzkübel, Gartenmöbel, Wandspaliere, Gartenbrunnen und Feuerschalen aus ausgewählten Manufakturen. Mit seiner einmaligen Produktwelt macht Greenbop.de Pflanzeninszenierungen zu Spielplätzen und dekorativen Highlights, die zu Wohndesign und -atmosphäre beitragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greenbop GmbH

Frau Christina Setzer

Hudtwalckerstraße 12

22299 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 80 580

web ..: https://www.greenbop.de

email : presse@greenbop.de

Pressekontakt:

Greenbop GmbH

Frau Christina Setzer

Hudtwalckerstraße 12

22299 Hamburg

fon ..: 040 180 80 580

web ..: https://www.greenbop.de

email : presse@greenbop.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.