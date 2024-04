Gansu Hengyuan Dongli New Energy nimmt am Weltgipfel für Zukunftsenergien teil und kündigt einen industri

Vom 15. bis 20. April 2024 nahmen Vertreter der chinesischen Provinzregierung von Gansu und der Stadtverwaltung von Jiuquan am Weltenergiegipfel für Zukunftsenergie in Abu Dhabi teil und besuchten auc

Während dieser Zeit unterzeichnete die Gansu Hengyuan Dongli New Energy Ltd. Verträge mit mehreren internationalen Solarkäufern und eröffnete damit neue internationale Vertriebskanäle für chinesische Photovoltaikunternehmen.

Der Regierungschef der Provinz Gansu und der Bürgermeister von Jiuquan nahmen an der Unterzeichnungszeremonie in Dubai teil. Bei der Unterzeichnungszeremonie sagte Frau Xian Xiaoli, Präsidentin der Gansu Hengyuan Dongli New Energy Ltd.: „Grün und Wohlstand vereint“ ist das Entwicklungsziel von Gansu Hengyuan Dongli New Energy Ltd., und „Technologievorrang und Qualität an erster Stelle“ ist der Standard, an den sich Hengyuan Dongli bei der Erschließung der nationalen und internationalen Märkte hält.

Die Gansu Hengyuan Dongli New Energy Ltd. hat auf die strategische Forderung Chinas nach „Klimaschutz und Kohlenstoffneutralität“ geantwortet. Das 6-GW-Photovoltaikmodul-Projekt, in das sie in der Stadt Jiuquan investiert hat, erstreckt sich über eine Fläche von 152 mu und umfasst eine Investition von rund 4 Milliarden Yuan RMB (ca. 553 Millionen USD), von denen 2,4 GW Produktionslinien bereits fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden. Die übrigen Produktionslinien befinden sich im Bau. Das Unternehmen plant, in ein zusätzliches 5-GW-Hochleistungsbatterieprojekt zu investieren, das sich über eine Fläche von etwa 240 mu erstreckt und eine Investitionssumme von etwa 4 Mrd. Yuan RMB (ca. 553 Mio. USD) umfasst. Um eine vollständig geschlossene Hengyuan-Industriekette für die Herstellung neuer Energieausrüstungen zu schaffen und einen Demonstrationspark für die Herstellung neuer Energieausrüstungen zu errichten, plant das Unternehmen in einer späteren Phase den Bau einer Wechselrichterfabrik, einer Fabrik für Photovoltaikmodule und einer Fabrik für Kabel und Drähte auf einer Fläche von etwa 160 mu mit Investitionen von etwa 2 Milliarden Yuan.

Das Hengyuan Photovoltaikmodul konzentriert sich auf hohe Leistung und extreme Zuverlässigkeit und setzt sich dafür ein, die Gesamtkosten des Systems zu senken und das Einkommen der Investoren zu verbessern. Hengyuan setzt die neuesten hocheffizienten, intelligenten Produktionsanlagen ein, um verschiedene Produktspezifikationen wie 182 und 210 zu erfüllen. Das Unternehmen arbeitet eng mit vielen bekannten Unternehmen im In- und Ausland zusammen, um gemeinsam die Forschung und Entwicklung sowie die Anwendung neuer Energietechnologien zu fördern. Darüber hinaus wurde in Jiuquan in der Provinz Gansu ein Forschungsinstitut für neue Energietechnologien gegründet, das von einem Team nationaler Experten und Akademikern aus China geleitet wird und sich auf Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung neuer Energietechnologien konzentriert. Dies wird die kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung der industriellen Technologien der Unternehmen sicherstellen und die schnelle Entwicklung der neuen Energieindustrien in den lokalen und sogar westlichen Regionen mit Dienstleistungen fördern.

Dies ist das Ergebnis der Entwicklungsvision der Gansu Hengyuan Dongli New Energy Ltd. im Bereich der neuen Photovoltaik, die sich auf den westlichen Teil Chinas stützt, das ganze Land bedient und sich an den zentralasiatischen und sogar den globalen Markt wendet.

