„Game Night“ im Kandima Maldives

Am Valentinstag findet 2026 im Kandima Maldives mit der ,Game Night‘ der etwas andere Spieleabend statt.

Mit einem Mix aus Retro-Spielen, spannenden Herausforderungen und einer Atmosphäre voller guter Vibes erwartet die Gäste ein Abenteuer, das den Tag und die Nacht gleichermaßen erobert – ideal für alle, die Lust auf Spaß und Action haben.

Fast Track E-Gokart-Bahn – Die Kouple’s Karting Grand Prix Challenge:

Für Paare, die den Tag rasant starten möchten, beginnt der Tag auf der „Fast Track“ E-Gokart-Bahn des Kandima. Der einzigen Kartbahn der Malediven wir wirklich professionellen Bedingungen und traumhaften Ausblicken auf den Indischen Ozean. Bei der Kouple’s Karting Grand Prix Challenge wird das schnellste Paar im Kandima gesucht. Pärchen haben 15 Minuten Zeit, so viele Runden wie möglich zu fahren. Die Herausforderung ist nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit, sondern auch der Teamarbeit: Wer am Ende die meisten gemeinsamen Runden zurückgelegt hat, gewinnt nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch eine entspannende, 30-minütige Paar-Massage. Die perfekte Belohnung nach einem adrenalingeladenen Rennen.

Couple’s Bowling & Liebesglücksrad in der PlaySpace Gaming Lounge

Die PlaySpace Gaming Lounge ist das Entertainment-Highlight im Kandima Maldives. Neben Bowlingbahnen, Karaoke und Escape Rooms verfügt Play Space auch über ein vielseitiges Angebot and Virtual Reality & Arcade Games. Wer beim Couple’s Bowling über 10 Runden eine Punktzahl von 150 erreicht, gewinnt nicht nur 2 Milkshakes, sondern darf auf beim Liebesglücksrad drehen. Jeder Dreh gewinnt; von Pizza für 2, über Retro-Game Freispiele oder Karaoke-Sessions. Der Hauptgewinn ist eine actiongeladene Jet Ski-Tour.

Romantic Fly-Away – Liebe in luftigen Höhen:

Für Paare, die das Abenteuer in den Himmel suchen, bietet das Kandima Maldives die Romantic Fly-Away Parasailing Angebot. Ein Erlebnis, das buchstäblich hoch hinausgeht: Paare gleiten über die türkisfarbenen Lagunen der Insel und genießen dabei atemberaubende Ausblicke, während die Sonne langsam untergeht. Das goldene Licht, das die Wasseroberfläche in ein spektakuläres Schauspiel verwandelt, und die Aussicht auf die malerische Inselwelt lassen dieses Abenteuer zu einem unvergesslichen Moment der Liebe und des Staunens werden.

Abends erwartet die Gäste ein romantisches Abendessen am Strand: Ein Tisch für zwei unter dem Sternenhimmel und ein exklusives Valentinstags-Menü von Kandima-Chefkoch Ivan Terrago. Nach dem Dinner lädt die Movie Night zu einem unvergesslichen Kinoerlebnis unter freiem Himmel ein. Popcorn und erfrischende Drinks schaffen die perfekte Atmosphäre, um den Abend entspannt und romantisch ausklingen zu lassen. Wer noch Energie hat, kann die Nacht bei der After Party in der Forbidden Bar Beach mit heißen DJ-Beats die Liebe feiern.

Im Kandima Maldives endet die Romantik nicht im Februar. Mit dem LuvPerk-Angebot lassen sich Geburtstage, Jahrestage oder romantische Kurztrips über drei oder sieben Nächte zelebrieren. Ein schwimmendes Frühstück auf der privaten Terrasse oder ein Candlelight-Dinner am Strand sorgen für besondere Momente. Kandima verbindet Abenteuer, Freude und unvergessliche Erinnerungen – zu jeder Zeit des Jahres.

Ein Aufenthalt im Februar 2026 beginnt bei 295 EUR pro Nacht für 2 Personen in der Studiokategorie. Die beliebten Villen direkt am Strand des Kandima können ab 499 EUR pro Nacht gebucht werden.

Mehr Infos zum Valentinstag im Kandima unter: kandima.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kandima Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 089 35612486

web ..: https://www.zierercom.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: 089 35612486

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.