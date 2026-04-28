G20, G25, G37 online: Arbeitsmedizin 24/7 für Personaldienstleister – in zwölf Sprachen, ärztlich geprüft

G25, G20, G37 digital: arbeitsmedizinische Vorsorge & Eignungsbeurteilung online. Schnell, rechtssicher, mehrsprachig, 24/7 verfügbar. Bescheinigung sofort. Ideal für Zeitarbeit & Disposition.

Montag, 6 Uhr. Ein Staplerfahrer soll um 8 Uhr beim Kunden stehen. Die Eignungsbeurteilung für Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten? Abgelaufen. Mit der DZA GmbH (Deutsches Zentrum für Arbeitsmedizin) kein Problem: Anmeldung im Portal, Untersuchung am Smartphone, Bescheinigung im Postfach – lange bevor der Disponent den ersten Kaffee getrunken hat.

Die DZA bildet die für die Zeitarbeit relevanten arbeitsmedizinischen Vorsorgen und Eignungsbeurteilungen komplett digital ab: G 20 (Lärm) als Pflichtvorsorge, G 25 (Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten) als Eignungsbeurteilung, G 37 (Bildschirmarbeit) als Angebotsvorsorge sowie weitere Vorsorgen wie G 24, G 42, G 26.1 und G 1.4.

Personaldienstleister melden Mitarbeiter über das Online-Portal an – verfügbar in zwölf Sprachen, darunter Polnisch, Rumänisch, Ukrainisch und Türkisch. Die Mitarbeiter absolvieren die Module selbst, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich. Approbierte Fachärztinnen und Fachärzte für Arbeitsmedizin werten aus und geben frei. Die abschließende Bescheinigung kommt zeitnah per E-Mail.

Rechtsgrundlage ist die zum 01.12.2025 in Kraft getretene DGUV Vorschrift 2 in der VBG-Fassung. Ihr § 6 erlaubt digitale Verfahren in der betriebsärztlichen Betreuung ausdrücklich. Personaldienstleister sind in § 4 Abs. 7 sowie in den Anlagen 3 und 4 namentlich genannt.

Auch jährliche Unterweisungen für Flurförderzeuge und Krane sind über die DZA buchbar – online oder als Inhouse-Schulung vor Ort, durchgeführt von zertifizierten Ausbildern mit eigenem Hintergrund in der Arbeitnehmerüberlassung.

Mehr unter www.dzarbeitsmedizin.de und www.onlineuntersuchung.de | T +49 203 70 90 8670

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DZA GmbH

Frau Manuela Lochert

Franz-Lenze-Str. 69

47178 Duisburg

Deutschland

fon ..: 020370908670

web ..: https://dzarbeitsmedizin.de/

email : support@dzarbeitsmedizin.de

Wer hinter der DZA steht:

Die DZA wurde von Marcel Zaremba und Michael Zaremba gegründet. Beide kennen die Personaldienstleistungsbranche nicht aus dem Lehrbuch, sondern aus eigener Berufspraxis. Marcel Zaremba ist ausgebildeter Speditionskaufmann – Logistik und gewerbliche Arbeitswelt sind sein Zuhause. Michael Zaremba ist ausgebildeter Personaldienstleistungskaufmann und zertifizierter Ausbilder. Beide haben selbst erlebt, woran arbeitsmedizinische Pflichten in der Praxis scheitern – und beide hatten genug davon.

Aus dieser Praxis ist die DZA entstanden. Kein Konzern. Keine Beratung. Sondern ein Lösungsanbieter, der weiß, was Disponenten und Niederlassungsleiter brauchen – weil er es selbst gemacht hat.

Wo wir hingehen?

Mit der zum 01.12.2025 in Kraft getretenen DGUV Vorschrift 2 in der VBG-Fassung ist Telearbeitsmedizin endgültig in der Regelbetreuung angekommen. Die DZA ist auf diese Entwicklung vorbereitet – weil wir sie bereits leben. Für Personaldienstleister heißt das: Planungssicherheit, Tempo und ein Partner, der die Branche versteht.

DZA GmbH – Deutsches Zentrum für Arbeitsmedizin

Franz-Lenze-Straße 69, 47178 Duisburg

T +49 203 70 90 8670

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Pressekontakt:

Personalblatt

Frau Manuela Lochert

Franz-Lenze-Str. 69

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