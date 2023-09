Führungskräfteentwicklung, Konfliktmanagement und Rhetorik in NRW sehr gefragt

Kompakttraining GmbH & Co. KG verzeichnet viele Buchungen für offene Seminare und Inhouse Schulungen in Nordrhein-Westfalen

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG bieten zu einer Vielzahl an Themen regelmäßig offene Seminare an verschiedenen Standorten in Nordrhein-Westfalen an und verzeichnet hier aktuell eine hohe Nachfrage. Zudem buchen Unternehmen aus dem Bundesland regelmäßig Inhouse-Seminare bei dem Weiterbildungsanbieter – entsprechend vertraut ist den Trainer:innen die Wirtschaft vor Ort.

Führungskräfteentwicklung – Rhetorik Seminar – Konfliktmanagement

Jetzt nach dem Ende der Sommerferien steigt die Zahl der Buchungen in NRW bei dem Weiterbildungsanbieter wieder deutlich an und es zeichnen sich kurzfristig, aber auch für den Herbst, einige feste Seminartermine ab.

Besonders gefragt sind die Führungskräftetrainings. Dabei wird nicht nur das Grundlagentraining für die Mitarbeiterführung viel gebucht, sondern das seit diesem Jahr im neuen Format angebotene zweitägige Führungskräfteentwicklung kompakt gerne für die persönliche Weiterbildung genutzt. Für den 14. und 15. November ist beispielsweise ein entsprechender Kurs in Köln, Düsseldorf und Dortmund geplant.

Darüber hinaus sind vor allem die Konfliktmanagement und Rhetorik Seminare der Kompakttraining GmbH & Co. KG stark besucht. Auch hier finden im Herbst regelmäßige Termine in den drei großen Städten Nordrhein-Westfalens statt. Unter anderem ein Konfliktmanagement Seminar am 24. und 25. Oktober und eine Rhetorik Schulung am 08. November.

Kleine Seminargruppen – viel Austausch

Bei allen Online Kursen, offenen Präsenz-Veranstaltungen und Inhouse-Seminaren setzt der etablierte Weiterbildungsanbieter auf kleine Gruppen und viel Austausch untereinander. Indem die Trainer:innen die Themen und Fragen der Teilnehmenden aufgreifen und die mitgebrachten Inhalte anhand dieser vermitteln, sind die Seminare sehr praxisnah und an den Alltag der Gäste angebunden.

Diese teilnehmerzentrierte Arbeitsweise schätzen die Kunden der Kompakttraining GmbH & Co. KG sehr und honorieren sie mit besten Bewertungen und Folgebuchungen.

Kompakttraining GmbH & Co KG

Herr Ingo Scheider

Banksstraße 6

20097 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04080 81375 0

web ..: http://www.kompakttraining.de

email : service@kompakttraining.de

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG bietet seit 2004 regelmäßige Seminare in NRW an und führt in Dortmund, Düsseldorf und Köln Trainings zur Führungskräfteentwicklung, Konfliktmanagement und Rhetorik durch. Die teilnehmerorientierten und themenzentrierten Kurse sind dabei am Arbeitsalltag der teilnehmenden Führungskräfte und Fachkräfte ausgerichtet.

Die Arbeitsweise des Hamburger Weiterbildungsanbieters ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.

Kompakttraining GmbH & Co KG

Herr Ingo Scheider

Banksstraße 6

20097 Hamburg

fon ..: 04080 81375 0

web ..: http://www.kompakttraining.de

email : service@kompakttraining.de

