FRENZELGRONI – Die handcrafted Revolution des italienischen Klassikers

Barkeeper Julius Scholtz entwickelt für FRENZEL den perfekt portionierten Premium-Cocktail in der Flasche

Wuppertal, 4.12.2025 – Der Negroni neu gedacht: Mit dem FRENZELGRONI präsentiert FRENZEL eine innovative Interpretation des italienischen Cocktail-Klassikers, entwickelt von Barkeeper Julius Scholtz. Die Kreation verbindet Tradition mit modernem Convenience-Gedanken. Die Besonderheit: Jede 100ml Flasche enthält exakt einen perfekt ausbalancierten Cocktail – handcrafted excellence, ready to serve.

Innovation trifft Handwerkskunst

Der FRENZELGRONI vereint vier sorgfältig ausgewählte Premium-Komponenten zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis: Das Herzstück bildet der preisgekrönte FRENZEL Grapefruit Likör, der dem klassischen Rezept eine frische, zitrusfrische Dimension verleiht. Ergänzt wird er durch einen kraftvollen britischen Wacholderbrand (47% Vol.), einen süßen roten Wermut sowie einen charaktervollen bitter-süßen italienischen Wermut.

„Mit dem FRENZELGRONI wollte ich die Perfektion eines handgefertigten Bar-Cocktails in eine Flasche bringen – ohne Kompromisse bei Qualität und Geschmack“, erklärt Julius Scholtz, der den Cocktail für FRENZEL entwickelt hat. „Jede Flasche ist das Ergebnis präziser Handwerkskunst und verkörpert die Vision von zeitgemäßer Cocktailkultur, die FRENZEL mit seinen Produkten verfolgt.“

Perfektion in der Flasche

Das innovative Konzept überzeugt durch seine Einfachheit: Eine Flasche entspricht genau einem Cocktail. Keine Abmessungen, kein Mixen, keine Kompromisse. Der Inhalt wird einfach über großem Eis in einem Tumbler serviert – optional mit einer Grapefruit- oder Orangenzeste garniert – und bietet sofort ein Bar-qualitatives Geschmackserlebnis.

Das Geschmacksprofil

Der FRENZELGRONI begeistert durch seine vielschichtige Aromatik: Die frische Grapefruit trifft auf kraftvollen Wacholder, während süße und bittere Wermutnoten eine komplexe Tiefe entfalten. Das Ergebnis ist ein ausgewogener, intensiver und zugleich erfrischender Cocktail mit einer unverwechselbaren, modernen Note – perfekt für anspruchsvolle Genießer und Cocktail-Enthusiasten.

Verfügbarkeit

Der FRENZELGRONI ist ab sofort erhältlich und richtet sich an Kenner, die das Außergewöhnliche schätzen und höchste Ansprüche an Geschmack und Handwerkskunst stellen.

Über FRENZEL: FRENZEL steht für Premium-Spirituosen höchster Qualität und innovative Cocktail-Kreationen. Mit dem preisgekrönten FRENZEL Grapefruit Likör und nun dem FRENZELGRONI setzt die Marke neue Maßstäbe in der Welt edler Drinks.

Über Julius Scholtz: Julius Scholtz zählt zu den führenden Barkeepern seiner Generation. Für FRENZEL entwickelte er den FRENZELGRONI als moderne Interpretation des klassischen Negroni.

