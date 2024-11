Frenz GmbH und Heizpatrone.de gehen Kooperation für den Vertrieb von Heizpatronen ein

Frenz GmbH vereint Fachwissen und Produkte auf heizpatrone.de! Entdecken Sie eine Plattform mit umfassenden Infos und einem breiten Sortiment an Heizpatronen – alles bequem online bestellbar.

Lüdenscheid, 11.11.2024 – Die Frenz GmbH, u.a. Experte für Heizpatronen, gibt heute die vollständige Integration ihres umfassenden Fachwissens in die Online-Plattform heizpatrone.de bekannt.

Diese Verschmelzung von Unternehmensexpertise und digitaler Reichweite markiert einen bedeutenden Schritt zur Stärkung des Marktes für Heizpatronen und bietet Kunden einen unübertroffenen Zugang zu Informationen und Produkten.

Die Fusionierung begann vor zwei Jahren, als Christopher Frenz von der Frenz GmbH das „Heizpatronen eBook“ entwickelte. Das eBook wurde schnell zu einem beliebten Nachschlagewerk für Unternehmen und Fachleute, die mehr über die Anwendung und Verwendung von Heizpatronen erfahren wollten. Der Erfolg des eBooks führte zur Gründung einer spezialisierten Website: heizpatrone.de, die sich auf die Wissensvermittlung und Bereitstellung von Informationen über Heizpatronen konzentriert.

Christopher Frenz erklärt: „Das Ziel war es zunächst, das Wissen auf dem Markt zu erweitern. Es gab einen Bedarf an verständlichen, zugänglichen Informationen über Heizpatronen, und genau das wollten wir bieten. Doch je mehr wir mit unserer Zielgruppe in Kontakt kamen, desto mehr erkannten wir, dass auch der Bedarf an einem zuverlässigen Anbieter für Heizpatronen da ist.“

Durch die Fusionierung möchten wir nicht nur das Wissen über Heizpatronen weiterverbreiten, sondern auch eine Plattform für den Verkauf von Heizpatronen schaffen, insbesondere für weniger komplexe Anwendungen.

Die Plattform Heizpatrone.de wird die Website stärken und als benutzerfreundlichen Online-Shop positionieren, in dem Kunden zukünftig, für Ihre Bedürfnisse, Heizpatronen zu attraktiven Preisen bestellen können.

„Indem wir mit der Frenz GmbH unser Know-How bündeln, können wir nun ein breites Sortiment an Heizpatronen anbieten, von einfachen bis hin zu komplexeren Anwendungen. Das erleichtert unseren Kunden die Suche, da sie sowohl komplexes Wissen als auch Produkte auf einer einzigen Plattform finden.“

Die Fusionierung bietet für beide Plattformen eine Win-win-Situation: einen gemeinsamen Fokus auf Wissensvermittlung und Kundenzufriedenheit, kombiniert mit der Möglichkeit eines effizienten Online-Verkaufs für Unternehmen, die kostengünstige Lösungen für ihre Heizanwendungen suchen.

Die ersten Produkte sind bereits über die neu gestaltete Website Heizpatrone.de verfügbar.

Besucher können neben technischen Informationen nun auch die benötigten Heizpatronen für ihre Projekte einfach bestellen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://heizpatrone.de

Über Heizpatrone.de:

Heizpatrone.de ist ein führender Online-Anbieter von Heizpatronen mit einem breiten Produktspektrum für verschiedene Anwendungen. Die Plattform bietet nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch wertvolle Informationen und Beratung, um den Kunden bei der Auswahl der richtigen Heizlösung zu unterstützen.

Über Frenz GmbH:

Die Frenz GmbH mit Sitz in Lüdenscheid ist ein innovatives Unternehmen, dass sich auf die Entwicklung technischer Lösungen und die Wissensvermittlung in der Heizungsbranche spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet sowohl technische Unterstützung als auch Produkte für verschiedene Branchen und Anwendungen.

