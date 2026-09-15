FreedomChair und Rollnaldo machen Tempo auf der Rehacare

Schneller war noch keiner: Mit dem GT01 bringt FreedomChair seinen bislang schnellsten faltbaren Elektrorollstuhl zur Rehacare 2026. Mit dabei ist Rollnaldo, der den GT01 bereits getestet hat.

Mit dem GT01 bringt FreedomChair seinen bislang schnellsten faltbaren Elektrorollstuhl zur Rehacare 2026. Bis zu 12 km/h, Vollfederung, zwei 350-Watt-starke Motoren und Straßenzulassung stehen für ein Modell, bei dem Fahrspaß ausdrücklich zum Konzept gehört. Einer, der das bereits ausprobieren konnte, ist Acacio Cossa alias Rollnaldo. Der Powerchair-Footballer, Comedian und Content Creator hat den GT01 für FreedomChair getestet und wird in Düsseldorf von seinen Erfahrungen berichten.

Vom 23. bis 26. September können Besucherinnen und Besucher der Rehacare die verschiedenen FreedomChair-Modelle in Halle 1 am Stand A85 kennenlernen und selbst Probe fahren. Elektrisch, faltbar und transportabel sind sie alle, Unterschiede gibt es unter anderem bei Gewicht, Ausstattung, Reichweite und Fahreigenschaften. So bietet die FreedomChair-Familie für sehr unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse passende Lösungen.

Beim GT01 geht es vor allem um Tempo und Fahrkomfort. Mit bis zu 12 km/h ist er der schnellste FreedomChair aller Zeiten. Zwei 350-Watt-Motoren sorgen für einen starken Antrieb, die Vollfederung für zusätzlichen Komfort. Hinzu kommt die Straßenzulassung. Damit spielt bei diesem Modell neben der praktischen Mobilität etwas eine Rolle, über das bei Elektrorollstühlen eher selten gesprochen wird: Fahrspaß.

Rollnaldo auf Tempo

Wie sich der GT01 tatsächlich fährt, weiß Acacio Cossa alias Rollnaldo aus eigener Erfahrung. Der Powerchair-Footballer bei den Power Lions Dresden, Comedian und Content Creator hat das Modell für FreedomChair getestet. Auf der Rehacare teilt er seine Eindrücke und zeigt aus erster Hand, wie sich der GT01 in der Praxis für ihn bewährt hat.

Am Donnerstag, 24. September, um 10:50 Uhr ist Rollnaldo gemeinsam mit Bettina Haberl von FreedomChair bei „Products & News @REHACARE powered by MOBITIPP“ in Halle 1, G47 zu Gast. Dort geht es um den GT01, seine besonderen Fahreigenschaften und natürlich um die Frage, wie viel Fahrspaß in einem faltbaren Elektrorollstuhl stecken kann.

Ein Messefoto der etwas anderen Art

Am Stand von FreedomChair gibt es aber nicht nur Produkte zu sehen. Wer zwischendurch selbst vor die Kamera möchte, kann auch in diesem Jahr in der beliebten Fotobox ein Erinnerungsfoto von sich machen – dieses Mal im Rollstuhl auf einer Brücke. Das fertige Bild können die Besucherinnen und Besucher des Stands ebenso direkt mitnehmen wie ein kleines Geschenk.

FreedomChair: Halle 1, Stand A85

Rollnaldo bei „Products & News @REHACARE powered by MOBITIPP“: Donnerstag, 24. September, 10:50 Uhr, Halle 1, G47

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Die HELP-24 GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf den Import und Vertrieb innovativer Hilfsmittel und Medizinprodukte im deutschsprachigen Raum spezialisiert hat. Als Generalimporteur bietet HELP-24 ein breites Sortiment an innovativen Produkten, die den Alltag von Menschen mit körperlichen Einschränkungen erleichtern und ihre Lebensqualität verbessern.

Das Sortiment umfasst unter anderem die faltbaren Elektro-Rollstühle von FreedomChair, der sich durch sein geringes Gewicht und seine einfache Handhabung auszeichnet. Mit verschiedenen Modellen bietet HELP-24 maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Elektrorollstühle der Marke immer-mobil sind mit einer deutschen Hilfsmittelnummer gelistet, was eine Kostenübernahme durch Krankenkassen erleichtert.

Zusätzlich vertreibt HELP-24 den Arnie Travelhero, eine praktische Anhängekupplung für Rollstuhlfahrer, die das Mitführen von Gepäck oder Einkäufen nicht nur erleichtert, sondern oft erst möglich macht. Die Airbag-Weste FALL SAFE erkennt dank intelligenter Sensorik Stürze in Sekundenschnelle und beugt so Verletzungen vor.

Der Vertrieb erfolgt über ein etabliertes Netzwerk von Sanitätshäusern und Fachhändlern in Deutschland und Österreich. HELP-24 legt großen Wert auf einen erstklassigen Service und schnellen Support. Mit seinem engagierten Team und langjähriger Erfahrung im Hilfsmittel- und Medizinproduktehandel steht die HELP-24 GmbH für Qualität, Innovation und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Sanitätshäusern.



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