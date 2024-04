frank. with benefits – extra Vitamine und Mineralstoffe in frank. Säften

frank. präsentiert ihre beliebten kaltgepressten, nie erhitzten Säfte nun mit Vitaminen, Mineral- und Pflanzenstoffen und hebt damit auch ihre innovativen Fastenkuren auf das nächste Level.

frank. with benefits – Relaunch der beliebten kaltgepressten Säfte

frank., bekannt für ihre hochwertigen Saftkuren,

https://thefrankjuice.com/collections/saftkur , verbessert das Produktportfolio mit dem Relaunch ihrer kaltgepressten Säfte aus Früchten und Gemüsesorten. Bei 10 der 12 Säfte im Sortiment wurden die Inhaltsstoffe überarbeitet und durch wertvolle, natürliche Zusätze erweitert.

Was macht die frank. Säfte einzigartig?

Die Säfte von frank. werden im Gegensatz zu konventionellen Säften mittels High-Pressure-Processing-Verfahren (HPP) in Deutschland haltbar gemacht. Das bedeutet, dass die Säfte hohem Druck statt Hitze ausgesetzt werden. Mikroorganismen werden somit abgetötet und gleichzeitig die Konzentration von hitzeempfindlichen Nährstoffen größtmöglich beibehalten. Durch diesen Vorteil haben die Säfte Rohkostqualität! Neben diesem nährstoffschonenden Verfahren, erhalten sie nun zusätzlich hochwertige Nährstoffe in smarter Dosierung, um die Konsument:innen zu unterstützen, auf einfache Weise ihren täglichen Nährstoffbedarf zu decken und sich rundum wohl zu fühlen.

Für wen sind die frank. Säfte gedacht?

Mit den frank. with benefits Säften richtet sich der Lebensmittelhersteller an Menschen, die einen gesunden Lebensstil anstreben und den alltäglichen Genuss von Obst und Gemüse so einfach wie möglich gestalten möchten – ohne Qualitätsverluste. Die ernährungswissenschaftlich entwickelten Säfte sind auch Bestandteil der beliebten Saft- und Suppenkuren, die sich an Fasteninteressierte und alle, die eine Auszeit für Körper und Geist suchen und neue Routinen entwickeln möchten, richten. Für Leichtigkeit, Wohlbefinden, einen frischen Geist & Körper.

Wir laden Sie ein, die perfektionierten Säfte sowie Saft- und Suppenkuren von frank. kennenzulernen. Erleben Sie selbst, wie einfach und genussvoll gesunde Ernährung sein kann. Weitere Informationen und alle Sorten der Säfte finden Sie unter: https://thefrankjuice.com/collections/juices .

