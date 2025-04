Förderung des Nachwuchses im Handwerk durch ein spannendes Kinderbuch

Einladung an Handwerksbetriebe: Entdecken Sie die Welt der Metalldächer und Fassaden mit unserem neuen Kinderbuch!

Nagold. Wir freuen uns, die Neuauflage unseres erfolgreichen Kinderbuchs „Warum sieht ein Haus mit Blech so prima aus?“ vorzustellen. Dieses liebevoll illustrierte Buch bietet auf 24 Seiten eine spannende Reise in die Welt der Metalldach- und Fassadengestaltung. Kleine Abenteurer begleiten Ritter Falzgraf von Doppelsteh und seine Freunde auf den Tournierplatz und in seine Flaschnerwerkstatt. Dabei lernen sie spielerisch, warum Metallfassaden und Blechdächer genauso wie warme Jacken vor Wind und Wetter schützen.

„Dass dererlei Geschichten die Fantasie anregt und außerdem wertvolles Wissen über einen der ältesten Handwerksberufe vermittelt, ist kein Zufall“, sagt Hajo Schörle, der kreative Kopf hinter dem Kinderbuch. Das Buch ist Teil einer umfangreichen Reihe, die direkt im Verlag erhältlich ist.

Pro-Dialog+Begeisterungs-Angebot für Handwerksbetriebe:

Für Firmen, Verbände, Hersteller und Organisationen bieten wir unser Pro-Dialog+Begeisterungs-Angebot an: Bestellen Sie ab 250 Stück zu Sonderkonditionen mit Ihrem eigenen Logo und Kontaktdaten. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um direkt in den Dialog mit dem künftigen Nachwuchs zu treten und das Interesse am Handwerk zu wecken.

Vorankündigung: Freuen Sie sich auf eine kleine Überraschung in der kommenden Mai-Ausgabe 2025 der Zeitschrift BAUMETALL!

Dieses Kinderbuch ist nicht nur ein ideales Werbegeschenk, sondern auch ein wertvolles Instrument zur Nachwuchsförderung im Handwerk. Lassen Sie uns gemeinsam die nächste Generation für die faszinierende Welt der Metalldächer und Fassaden begeistern!

Für weitere Informationen oder Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte direkt beim Verlag.

hajo(at)schoerle(punkt)de

https://www.schoerle.de/B2B-Angebote-Sonderauflagen:::10.html

Buch: geheftet, DIN A6, 24 Seiten – Farbdruck, Sprache: Deutsch

Titel: warum sieht ein Haus mit Blech so prima aus? (komplett überarbeitetes Kinderbuch zur bisheringen Klempner-Geschichte)

Autor: Andreas Buck

Illustrator: Hajo Schörle

ISBN: 9783926341709-Sonderauflage ab 250 St.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

Deutschland

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

„Sie können diese Pressemitteilung sowie das Bild – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage www.schoerle.de, auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.