Flugzeugkalender Civil Aviation 2025 – Die neue Ausgabe des beliebten Kalenders ist da

Der neue Flugzeugkalender 2025 „CIVIL AVIATION 2025“ überzeugt mit beeindruckenden Flugzeugen und Airlines. Er ist jetzt online bestellbar bei kostenlosem Versand innerhalb Deutschlands.

Flugzeugenthusiasten, Spotter und Luftfahrtfans aufgepasst: Der Civil Aviation 2025 Flugzeugkalender ist in seiner achten Auflage erschienen und begeistert erneut mit hochwertigen Aufnahmen von Flugzeugen der zivilen Luftfahrt. Mit 13 atemberaubenden Bildern von Flugzeugen wie dem Airbus A380, Boeing 787 und vielen weiteren, ist dieser Kalender ein absolutes Must-have für alle Fans der Luftfahrt.

Herausgeber Rinco Albert und seine drei Söhne haben mit brillanten Aufnahmen einiger der besten Flugzeugspotter weltweit erneut einen Kalender kreiert, der nicht nur durch hochwertigen Druck auf festem Kalenderpapier besticht, sondern auch mit neuen interaktiven QR-Codes auf ausgewählten Bildern überrascht. Diese bieten zusätzliche Informationen und Videos zu den abgebildeten Flugzeugen.

Das sind einige der beeindruckenden Flugzeuge und Airlines, die im Civil Aviation 2025 Flugzeugkalender abgebildet sind:

– Airbus A380 – das größte Passagierflugzeug der Welt

– Boeing 787 Dreamliner – modernes Langstreckenflugzeug

– Airbus A350 – effizient und innovativ

– Boeing 777 – zuverlässiges Arbeitstier auf internationalen Strecken

– Etihad, Delta, Lufthansa, Qantas, Condor und viele weitere renommierte Fluggesellschaften.

Jedes Bild zeigt die Flugzeuge in wunderschönen Motiven, teils im Landeanflug, teils beim Start, aber auch am Gate oder per Helikopter von oben fotografiert – perfekt für Luftfahrtfans und Spotter!

Ob für zu Hause, das Büro oder als Weihnachtsgeschenk: Der Civil Aviation 2025 Kalender ist der perfekte Begleiter für jeden Luftfahrtfan. Bestellbar im DIN A3-Format und Made in Germany, steht der Kalender für Qualität und Leidenschaft zur zivilen Luftfahrt. Wer in die Welt der internationalen Luftfahrt eintauchen möchte, kann den Flugzeugkalender CIVIL AVIATION 2025 auf https://civil-aviation-calendar.com bestellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

iulias verlag | Rinco Albert

Herr Rinco Albert

Holnsteinweg 26

96120 Bischberg

Deutschland

fon ..: 095151076530

web ..: https://civil-aviation-calendar.com/

email : insider@civil-aviation-calendar.com

Der iulias Verlag ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Geschenkartikeln spezialisiert hat. Seit 2014 bietet der Verlag eine breite Palette an personalisierbaren Geschenken an, die zu besonderen Anlässen wie Geburt, Hochzeit, Geburtstag oder Weihnachten verschenkt werden können. Der Fokus des Unternehmens liegt auf qualitativ hochwertigen Produkten, die mit Liebe zum Detail gestaltet werden. Dabei legt der iulias Verlag großen Wert auf Nachhaltigkeit: Alle Produkte werden in Deutschland oder angrenzenden EU-Ländern gefertigt, um ressourcenschonende Herstellung und kurze Lieferwege zu gewährleisten.

