Flüssige Romantik statt welkender Blumen: Die Essenz der Valentin Rose im Glas

Zum Valentinstag: Der goldprämierte Bio Rosenblütenlikör der Bio Manufaktur Spitz heißt jetzt ROSI! Neues Design, natürlich & handwerklich – die ideale Geschenkidee mit Botschaft.

Januar 2026

Wer am 14. Februar nach einem besonderen Zeichen der Wertschätzung sucht, findet bei der Bio Manufaktur Spitz eine Alternative zu Blumen und Pralinen. Pünktlich zum Valentinstag präsentiert das Unternehmen seinen vielfach mit goldenen Medaillen ausgezeichneten Bio Rosenblütenlikör in neuem Gewand und neuem Namen Rosi. Handwerklich hergestellt, mit 16 % vol Alkohol und frei von Gentechnik sowie künstlichen Zutaten, richtet sich der Likör an Menschen, die bewussten Genuss schätzen. Neu sind die elegante konische 500 Milliliter Flasche, mit Buchenholzgriffstopfen. Liebevoll gestaltete 100 ml Geschenkflaschen mit persönlichen Botschaften.

Ein Produkt mit Geschichte und Haltung

Der Bio Rosenblütenlikör entsteht in handwerklicher Herstellung aus ausgewählten Bio Zutaten. Sein feines Rosenaroma und die milde Süße prägen den Charakter des Likörs. Die Qualität überzeugt seit Jahren auch Fachjurys. Mehrfach wurde das Produkt mit goldenen Medaillen der DLG ausgezeichnet. Diese Anerkennungen stehen für konstante Qualität und sorgfältige Verarbeitung.

„Rosen stehen seit jeher für Zuneigung und Wertschätzung. Uns war wichtig, diese Symbolik in ein ehrliches Produkt zu übersetzen“, sagt Heinz Spitz, Inhaber der Bio Manufaktur Spitz. „Der Likör soll kein lautes Statement sein, sondern ein stiller Genussmoment.“

Neues Design trifft zeitgemäßen Konsum

Mit der neuen konischen 500 Milliliter Flasche und dem ansprechenden Etikett reagiert das Unternehmen auf aktuelle Trends im Spirituosenmarkt. Konsument: innen legen zunehmend Wert auf Ästhetik, Herkunft und Transparenz. Das neue Design unterstreicht diese Haltung und bringt den Inhalt klar und hochwertig zur Geltung.

Ergänzend dazu bietet die Manufaktur zum Valentinstag 100 ml Flaschen mit unterschiedlichen Glückwunschetiketten an. Aufschriften wie „Schön, dass es Dich gibt“, „Lieblingsmensch“ oder „Für Dich“ machen aus dem Likör ein persönliches Geschenk. Weitere Motive ergänzen das Sortiment.

Bewusster Genuss statt Überfluss

Der Konsum von Spirituosen verändert sich. Qualität tritt zunehmend vor Quantität. Der Bio Rosenblütenlikör passt in diesen Wandel. Er wird langsam genossen, pur oder als feiner Akzent in einem Drink. Dabei steht nicht der Alkoholgehalt im Vordergrund, sondern der Moment des Innehaltens.

„Unsere Kunden: Innen suchen Produkte mit Bedeutung“, erklärt Silvia Kretz, Vertriebsleitung der Bio Manufaktur Spitz. „Unser Bio Rosenblütenlikör verbindet natürliche Zutaten, Handwerk und eine emotionale Botschaft. Gerade zum Valentinstag spielt das eine große Rolle.“

Ein Geschenk für gemeinsame Augenblicke

Ob als kleine Aufmerksamkeit, als Begleiter eines besonderen Abends oder als Zeichen der Wertschätzung im Alltag. Der Bio Rosenblütenlikör richtet sich an Menschen, die Genuss bewusst erleben möchten. Er steht für Geselligkeit, Qualität und die Freude an ehrlichen Produkten.

Weitere Informationen zum Bio Rosenblütenlikör sind unter

https://www.spitz.bio/ROSI-BIO-Rosen-Likoer-0.5-l-16-vol/108

verfügbar.

Bio Manufaktur Spitz – Familienunternehmen im Herzen des Naturparks Rhein Westerwald. Seit über 20 Jahren liefert sie handgemachte, vegane Bio Liköre und Spirituosen. Das Sortiment verbindet traditionelle Rezepturen mit modernen Genussideen und richtet sich an Menschen, die Wert auf Qualität, Natürlichkeit und regionale Herstellung legen.

