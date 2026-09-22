Florian Wellmann Immobilien vermittelt Nahversorgungszentrum im Landkreis Rotenburg

Bremen/Landkreis Rotenburg, September 2026 – Florian Wellmann Immobilien realisiert den Verkauf eines Nahversorgungszentrums mit den Ankermietern ALDI Nord und Rossmann im Landkreis Rotenburg.

Die Transaktionsberater Jens Kuhlmann und Linus Segelke von Florian Wellmann Immobilien haben im Offmarket-Bereich den Verkauf eines etablierten Nahversorgungszentrums mit den Ankermietern ALDI Nord und Rossmann im Landkreis Rotenburg/Wümme erfolgreich umgesetzt. Käufer ist die OPATZ Group mit Stammsitz in Bremen.

Auf einem 5.520 Quadratmeter großen Grundstück in der Gemeinde im Landkreis Rotenburg/Wümme vereint der Standort zwei eigenständige Handelsimmobilien mit rund 2.300 Quadratmetern Mietfläche und 77 Stellplätzen. ALDI Nord und Rossmann fungieren als Ankermieter und erwirtschaften eine Jahresmiete von circa 330.000 Euro. Das Einzugsgebiet umfasst solide 19.000 Einwohner. Durch die langfristige Vertragssicherheit der bonitätsstarken Mieter bei gleichzeitigem Entwicklungspotenzial ist ein klarer Value-Add-Charakter gegeben.

Transaktionsberater Jens Kuhlmann: „Das Nahversorgungszentrum ist durch die synergetische Kombination aus Drogerie und Discounter in der Nachbarschaft zu einem Vollsortimenter bei rund 19.000 Einwohnern im Einzugsgebiet strategisch zukunftsfähig positioniert. Durch die Mikrolage innerhalb einer Handelsagglomeration profitiert das Objekt von weiteren Frequenzbringern in der Nachbarschaft und genießt umfassende bebauungsrechtliche Möglichkeiten in der Drittverwendung und Nachverdichtung.“

Auf Verkäuferseite wurde die Transaktion steuerrechtlich von der HLB Dr. Hußmann & Kollegen PartG mbB (Dr. Carsten Schreiner) begleitet. Die steuerrechtliche Beratung der Käuferseite übernahm die Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB (Oliver Gampper, Björn Bischoff).

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Florian Wellmann Immobilien

Herr Oliver Krentzel

Sonneberger Straße 15

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Über Florian Wellmann Immobilien:

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