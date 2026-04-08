Flexibel mieten – Seminarraum und Fotolocation im Kreis Landsberg am Lech

Freiraum-Mietlocation – Ein flexibler Raum für Seminare, Meetings und Fotoshootings im Fünfseenland. Stunden- und tageweise buchbar, auch am Wochenende.

Die Freiraum-Mietlocation empfängt Sie mit offenen, hellen Räumlichkeiten im Gewerbegebiet in Eresing bei Geltendorf.

Hier erwartet Sie eine tolle Atmosphäre und Raumhöhe – perfekt für ein entspanntes Arbeiten, Coachings, Meetings oder auch als Kursraum für Yoga, Gesang und vieles mehr.

Ein besonderer Seminarraum im Fünfseenland – mit puristischem Design, großformatigen Fenstern und einem Interieur, das Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen können.

Damit Sie so locker und fokussiert bei der Sache sind, dass die Zeit wie im Flug vergeht und sie gemeinsam einen produktiven Seminar- oder Konferenztag erleben, an den sich alle gerne erinnern.

Wir bieten Platz für bis zu 15 Personen für Meetings, Konferenzen, Workshops, Schulungen, Teambuildings, Onboardings. Bei Vorträgen, Lesungen oder Präsentationen ist eine Bestuhlung bis ca. 30 Personen möglich. Unsere Ausstattung umfasst Flipchart, Bildschirm, WLAN und eine kleine Küchenzeile mit Kaffeemaschine und Kühlschrank. Eine Fußbodenheizung sorgt für wohlige Wärme. Kostenlose Parkplätze finden Sie in unmittelbarer Umgebung. Der Zugang zum Raum ist barrierefrei möglich. Zur A96 sind es nur fünf Minuten, den Bahnhof Geltendorf erreichen Sie in ca. zwei Kilometern. In der Nachbarschaft befindet sich ein Biosupermarkt mit kleinem Bistro und Café. Restaurants mit Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie ebenfalls im Ort.

Eine moderne Tagungsmöglichkeit in ländlicher Umgebung. Gemütliche Sitzgelegenheiten für Gespräche und Gemeinschaft. Minimalistisches Flair, das Konzentration und Kreativität begünstigt – all diese Facetten haben wir in unserem Seminarraum für Sie vereint.

Sie suchen eine Fotolocation? Wir haben das passende Studio. Auf rund 100qm mit flexiblen Möbeln können Sie die Freiraum-Mietlocation nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Vielseitige Spots, elegante Möbel und eine große Fensterfront mit Tageslicht setzen Ihre Bilder perfekt in Szene. Ob Business-Fotos oder Aufnahmen für das private Familienalbum – hier finden Sie Raum für Ihr Projekt.

Egal ob stunden-, tageweise oder auch für ein ganzes Wochenende – buchen Sie nach Bedarf. Verfügbarkeiten und Preise erhalten Sie schnell und unkompliziert auf Anfrage. Gerne stehen wir für eine Vorab-Besichtigung zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freiraum – Mietlocation

Frau Christine Selo

Gewerbering 19

86922 Eresing

Deutschland

fon ..: 0170/4672775

web ..: http://www.freiraum-eresing.com/

email : info@freiraum-eresing.com

Freiraum Mietlocation – Flexibler Seminarraum im Kreis Landsberg am Lech zwischen Augsburg und München. Tage- und stundenweise Anmietung für Seminare, Meetings, Coachings, Kurse und für Fotoshootings. Auch am Wochenende buchbar.

Pressekontakt:

OMERGY GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

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