Fit trotz vollem Terminkalender: effizientes Training für Berufstätige

Wenig Zeit, klare Ergebnisse: das Rückgrat Donaueschingen bietet kompakte Trainingsformen für einen vollen Alltag

Donaueschingen. Zeitmangel ist einer der häufigsten Gründe, warum Menschen ihr Training abbrechen oder gar nicht erst beginnen. Zwischen Beruf, Familie und Alltag bleibt oft wenig Raum für den Sport. Das Fitness- und Gesundheitsstudio Rückgrat in Donaueschingen setzt deshalb auf Trainingsformen, die sich auch in einen vollen Terminkalender einfügen lassen.

Ganzkörpertraining in rund 35 Minuten

Herzstück des zeitsparenden Trainings ist der milon Kraft-Ausdauer-Zirkel. Kraft- und Ausdauerstationen wechseln sich in festen Intervallen ab, sodass ein kompletter Durchgang nur etwa 35 Minuten dauert. In dieser Zeit wird der gesamte Körper trainiert. Wer wenig Zeit hat, erhält so ein effizientes Ganzkörpertraining ohne lange Wartezeiten an den Geräten.

Fünf Bausteine für effizientes Training

1. Kompakter Zirkel: Ein kompletter Durchgang am milon Zirkel dauert nur rund 35 Minuten.

2. Automatische Einstellung: Die Geräte erkennen das Mitglied und stellen sich selbst ein, das spart Zeit bei jedem Wechsel.

3. Feste Taktung: Der Zirkel gibt Belastungs- und Wechselzeiten vor, das Training bleibt strukturiert.

4. Kurse mit festen Zeiten: Über 30 Fitnesskurse pro Woche lassen sich planbar in den Kalender einbauen.

5. Betreuung spart Umwege: Ein Trainingsplan vom Trainer sorgt dafür, dass die Zeit im Studio zielgerichtet genutzt wird.

Struktur statt langer Wege

Ein Vorteil des Rückgrat Donaueschingen ist, dass Training, Kurse, Wellnessbereich und Café unter einem Dach liegen. Das reduziert Wege und macht den Studiobesuch planbar. So lässt sich auch ein kurzes Zeitfenster sinnvoll nutzen, ohne den restlichen Tag umzustellen.

Kompakt starten

Wer trotz vollem Terminkalender fit bleiben möchte, kann über die Website oder telefonisch ein kostenloses Probetraining vereinbaren. Ein Trainer zeigt, wie sich ein effizientes Training in den persönlichen Alltag einbauen lässt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rückgrat Donaueschingen

Herr Lutz Kruger

Brigachweg 20

78166 Donaueschingen

Deutschland

fon ..: 07715625

web ..: https://www.rueckgrat-donau.de

email : info@rueckgrat-donau.de

Das Rückgrat Donaueschingen ist ein inhabergeführtes Fitness- und Gesundheitsstudio mit Sitz am Brigachweg 20 in 78166 Donaueschingen. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat sich das Studio auf die Bereiche Rücken und Gelenke, Figur und Ernährung sowie Fitness und Gesundheit spezialisiert. Auf 2.100 Quadratmetern Trainingsfläche stehen den Mitgliedern der milon Kraft-Zirkel, der milon Kraft-Ausdauer-Zirkel, das Trainingssystem MILON Q, das Five Rücken- und Gelenkkonzept sowie über 30 Fitnesskurse pro Woche zur Verfügung. Ein Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Biosauna und separater Damensauna sowie das hauseigene Rückgrat Café mit Terrasse am Teich ergänzen das Angebot. Das Studiogebäude wurde 2009 als erstes Passivhaus dieser Größe von regionalen Partnern errichtet und wird unter anderem mit Photovoltaikanlagen und Regenwasserzisternen nachhaltig betrieben.

Weitere Informationen: https://www.rueckgrat-donau.de



Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

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