FINITUM – Glorreicher Abschluss in der Schule des Lebens

Jeder Mensch erfährt am Ende seiner Lebensprüfung die absolute Wahrheit: Bestanden? Gescheitert? Wohin gehst Du? In die Neue Welt? Oder in die Alte(rnative) Welt zur Wiederholung der Prüfung?

Wer in der Schule des Lebens gut aufgepasst, fleißig gelernt und sich am Unterricht rege beteiligt hat, der kennt jetzt den Sinn des Lebens. Wer nun seine Prüfung mit seinem wachen Geist bestanden hat, der wird in die nächste Klasse versetzt: in die NEUE Welt. Wer nicht, der darf die alte Klasse wiederholen und geht dafür in eine ALTE(rnative) Welt. Dort kann jeder Sitzenbleiber sein Leben fortsetzen und seine Prüfung wiederholen. Bei dieser Abschlussprüfung geht es nicht alleine um RICHTIG oder FALSCH, sondern darum, WER und WAS Du bist und WOHIN Du gehen wirst.

Der Abschluss: Die Tore zur Hölle – Satanische Unternehmen, Behörden, Institutionen – werden geschlossen. Satan und seine Diener werden in ihr eigenes Dunkelreich verbannt. Und: Deckel drauf – für immer! Jeder Mensch hatte während seiner Schulungszeit die Wahl: hinnehmen oder ändern. Wer alles hingenommen hat, der hat nichts geändert. Wer nichts geändert hat, der darf nun seinen Dunklen Freunden folgen. Jeder darf so sein und leben wie er will und in diesem Falle seine Lebensprüfung in der Alten Klasse wiederholen. Jeder Mensch ist für sein eigenes Leiden verantwortlich, wenn er aus lauter Angst den Dunkelviechern blind in die Hölle folgt. Angst ist ein Vergewaltiger der Sinne und zerstört die menschliche Selbstbestimmung. Alles Freier Wille – Freie Entscheidung. Wer aber in Eigenverantwortung und ohne Angst trotz aller Schwierigkeiten das Dunkle System überwunden und damit seine Lebensprüfung bestanden hat, der bekommt nun seine Auszeichnung: versetzt in die nächste Klasse – in die Neue Welt.

Quo Vadis? – Wohin gehst Du?

Rechter oder linker Weg? Diese Frage kannst Du Dir selbst beantworten, wenn Du gut aufgepasst, gelernt und entsprechend agiert hast: EXITUS o CONCLUSIO o GENESE o ESSENTIA o LIBERTAS waren die letz­ten Lektionen. Motto: lesen, verstehen und beherzigen. Hast Du sie verstanden? Hast Du sie umgesetzt? Dann kennst Du nun Deine Wahrheit. Hattest Du Courage? Warst Du glorreich und glanzvoll? Dann lass Deinen Glanz erstrahlen im Lichte des gött­lichen Universums und verbinde Dich mit allen anderen Glanzlichtern in der Neuen Welt. ALLES, was nicht LIEBE ist, kommt weg. Die Zukunft wird biblisch: Ein gött­liches Signal wird ertönen und alle Dunkelwesen wie in Hypnose einsammeln und von diesem wunderschönen Planeten Terra entfernen. Sodann wird es hier atembe­raubend schön sein – schöner als in den kühnsten Träumen. Aber nur für die wahren HerzMenschen, die in Liebe den rechten Weg gegangen sind. So ist es!

„Alles ist gesagt. Alles ist geschrieben. Alles ist getan. Die Zeit der Täuschung, der Tyrannei und der Tarnung ist nun vorüber. Jetzt beginnt die Zeit der Wunder.“ – Queen Vanea

Die wahre OXY WUNDER MEDIZIN nach Nikola Tesla kann man hier kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

Die Wahrheit kommt ans Licht: Das YOUniverse Project kann man kostenlos als PDF-Datei hier downloaden:

http://wellness-infoseite.de/data/documents/YOUniverse_3.pdf

WICHTIG: Ein Geschenk an die wache Menschheit – Freie Energie & Co nach Nikola Tesla als gratis PDF-Download und weitere Informationen über die wahre Frequenz-Medizin und die wundervolle HF-Therapie, das YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

