Feuerwehr Hamburg: 3D PluraView erleichtert die Kriegsluftbildauswertung

3D-Stereoskopie in der Kampfmittelverdachtsprüfung: Die Feuerwehr Hamburg nutzt die passive 3D-Stereotechnologie des 3D PluraView von Schneider Digital zur Auswertung historischer Kriegsluftbilder.

Holzkirchen, im November 2026 – Ist der dunkle Fleck auf einem Kriegsluftbild ein Bombentrichter, ein Schornstein oder nur ein Bildfehler? Für die Fachleute der Feuerwehr Hamburg kann diese Unterscheidung bei der Prüfung von Bauflächen entscheidend sein. Ein dokumentiertes Anwenderprojekt zeigt, wie der passive 3D-Stereo-Monitor 3D PluraView von Schneider Digital die stereoskopische Luftbildauswertung im Referat Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht (GEKV) unterstützt. Räumliche Tiefenwahrnehmung, GIS-Software und die Erfahrung der Auswerter greifen dabei ineinander.

Historische Luftbilder: Auf die Details kommt es an

Hamburg wurde im Zweiten Weltkrieg schwer bombardiert. Für die Bewertung möglicher Kampfmittelverdachtsflächen zieht das GEKV historische Luftbilder und ergänzende Unterlagen heran. Im ursprünglichen Anwenderprojekt stand ein Bestand von rund 30.000 digitalisierten Aufnahmen zur Verfügung. Sie dienen dazu, Hinweise auf Einschlagstellen und Kriegsschäden zu erkennen, Verdachtsflächen einzugrenzen und weitere Untersuchungen fachlich vorzubereiten.

Das Problem: Im einzelnen Luftbild lassen sich dunkle Stellen nicht immer eindeutig zuordnen. Erst zwei aus leicht versetzten Perspektiven aufgenommene Bilder derselben Geländeszene ergeben bei stereoskopischer Betrachtung einen räumlichen Eindruck. So lässt sich besser erkennen, ob eine Struktur über die Umgebung hinausragt oder in den Boden hineinreicht. Auch Schäden an Gebäuden, etwa fehlende oder erhalten gebliebene Zwischengeschosse, können Hinweise für die Bewertung liefern.

„Ganz wichtig dabei ist die räumliche 3D-Stereodarstellung, weil wir so erkennen können, ob es sich bei einem schwarzen Punkt im Bild um eine Vertiefung oder Erhebung handelt“, erläuterte Luftbildauswerter Matthias Otto im Anwenderbericht. Eine Vertiefung könne auf eine nicht detonierte Fliegerbombe hindeuten. Ob tatsächlich ein Kampfmittelverdacht vorliegt, ergibt sich jedoch erst aus der Zusammenschau der Bildbefunde und weiterer Informationen.

Passive 3D-Stereoskopie für den Arbeitsalltag

Die bei der Feuerwehr Hamburg eingesetzten 3D PluraView Monitore arbeiten mit der passiven Beamsplitter-Technologie: Zwei Displays erzeugen über einen halbtransparenten Spiegel und eine Polarisationsbrille ein räumliches Bild. Anders als bei aktiven Shutter-Systemen ist die Darstellung flimmerfrei. Gerade bei der wiederholten Sichtung historischer Bildpaare ist das ein wesentlicher ergonomischer Vorteil.

Die im Anwenderbericht dokumentierte 27-Zoll-Konfiguration bot 2.560 × 1.440 Pixel pro Auge. Ihre hohe Bildhelligkeit ermöglichte das Arbeiten bei normalem Tageslicht, ohne die Büroräume abzudunkeln. Auch das stabil ausgeführte Monitorgestell unterstützt die konzentrierte Detailarbeit. Die aktuelle 3D PluraView Produktfamilie bietet je nach Ausführung Auflösungen bis 4K/UHD pro Auge.

In GIS-Workflows und Bildarchive eingebunden

Der 3D-Monitor ist dabei Teil einer digitalen Auswertungsumgebung und keine Insellösung. Laut Anwenderbericht nutzten die Hamburger Fachkräfte insbesondere ERDAS IMAGINE von Hexagon und ArcGIS von Esri für die Luftbildanalyse. Zusätzliche 2D-Bildschirme dienten der Recherche in Karten, Bildbeständen und Datenbanken. Eine auf ImageServer-Technologie basierende Lösung erleichterte außerdem den parallelen Zugriff mehrerer Mitarbeiter auf dieselben Aufnahmen.

Die Digitalisierung der Kriegsluftbildauswertung hatte die Feuerwehr Hamburg bereits 2004 begonnen. Nach früheren Stereo-Systemen wurden ab 2016 die ersten 3D PluraView Geräte eingeführt. Insgesamt umfasste der Auswertungsbereich laut damaligem Anwenderbericht 20 Stereoarbeitsplätze, die schrittweise auf die neue Monitorgeneration umgerüstet werden sollten.

Die fachliche Interpretation bleibt entscheidend

Ein räumlich gut erkennbarer Krater ist noch kein Beleg für einen Blindgänger. Die Auswerter berücksichtigen deshalb auch historische Berichte, Logbücher und weitere Quellen. Bereits im damaligen Projekt hatte das GEKV automatische Mustererkennung erprobt, deren Ergebnisse für diese sicherheitskritische Aufgabe jedoch nicht ausreichten. Die 3D-Stereoskopie verbessert somit die visuelle Grundlage der Entscheidung; die Bewertung selbst bleibt Sache erfahrener Fachkräfte.

Eine 2023 veröffentlichte SPIEGEL-Reportage über die Kampfmittelräumung, die Schneider Digital in einem eigenen Beitrag aufgriff, gibt zusätzliche Einblicke in die Arbeit der Hamburger Kampfmittelräumer. Der dokumentierte Einsatz des 3D PluraView verdeutlicht, welchen Beitrag präzise stereoskopische Visualisierung zur Kriegsluftbildauswertung leisten kann – als Baustein eines sorgfältigen, mehrstufigen Prüfprozesses.

Weitere Informationen und Bilder im vollständigen Anwenderbericht der Feuerwehr Hamburg (PDF).

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Schneider Digital ist ein weltweit tätiger Full-Service Lösungsanbieter für professionelle 3D-Stereo-, 4K/8K- und VR/AR-Hardware. Auf Basis seiner 25-jährigen Branchen- und Produkterfahrung sowie seiner hervorragenden Beziehungen zu führenden Herstellern bietet Schneider Digital innovative, ausgereifte Profi-Hardware-Produkte und maßgeschneiderte Komplettlösungen für den professionellen Einsatz an. Qualifizierte Beratung und engagierter After-Sales-Service sind der eigene Anspruch an das Unternehmen.

Das Schneider Digital Produktportfolio umfasst die richtige, professionelle Hardware-Lösung für die jeweilige Anforderung in diesen Bereichen: High Resolution 4K/8K-bis hin zu Multi-Display-Walls. Schneider Digital ist Hersteller der eigenen Powerwall-Lösung Laser smartVR-Wall sowie des passiven Stereomonitors 3D PluraView. Performance-Workstations und Profi-Grafikkarten von AMD und NVIDIA sowie innovative Hardware-Peripherie (Tracking, Eingabegeräte u.v.a.) runden das Angebot ab. Viele Artikel sind lagernd. Das garantiert eine schnelle Lieferfähigkeit und Projektrealisierung.

Schneider Digital ist autorisierter Service-Distributor von AMD FirePRO/Radeon Pro, PNY/NVIDIA Quadro, 3Dconnexion, Stealth int., Planar und EIZO. Produkte von Schneider Digital finden ihren Einsatz vor allem in grafikintensiven Computeranwendungen wie CAD/CAM/CAE, FEM, CFD, Simulation, GIS, Architektur, Medizin und Forschung, Film, TV, Animation, Digital Imaging und KI/AI.

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