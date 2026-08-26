Fethiye: Zwischen Gleitschirm-Abenteuer und Aktivurlaub

Die Reisenden von heute wollen mehr als nur passives Sightseeing.

Sie suchen nach Reisen, die eine Vielzahl von Erlebnissen in einer einzigen Reise vereinen, was den Aufstieg des Multi-Activity-Tourismus vorantreibt. Die wachsende Beliebtheit dieses Reisestils spiegelt sich auch in aktuellen Untersuchungen wider, wie der European Travel Trend Report der DERTOUR Gruppe zeigt: In Deutschland gaben 43 % aller befragten Reisenden an, Angebote zu bevorzugen, die verschiedene Bewegungsformen innerhalb eines Urlaubs kombinieren, ohne sich auf eine einzelne Disziplin festlegen zu müssen. Multi-Activity-Formate sprechen Frauen und Männer europaweit gleichermaßen an. Frauen eher zu Fitness-, Yoga- und Wellness-Retreats, während Männer eine stärkere Vorliebe für Live-Sportveranstaltungen und trainingsorientierte Angebote zeigen. Türkiye ist perfekt positioniert, um dieser sich entwickelnden Nachfrage gerecht zu werden, und bietet an ihren vielfältigen Reisezielen eine breite Palette an sportlichen und aktivitätsorientierten Erlebnissen.

Unter diesen Erlebnissen sticht das Gleitschirmfliegen als eine der einzigartigsten Möglichkeiten hervor, die besonderen natürlichen und historischen Landschaften in Türkiye zu entdecken. Das Kronjuwel dieses adrenalingeladenen Erlebnisses ist Ölüdeniz in Fethiye an der atemberaubenden Ägäisküste der Provinz Mugla. Vom Babadag-Berg abzuheben und über das türkisfarbene Wasser und die spektakuläre Landschaft zu schweben, ist ein wahr gewordener Traum. Und während der Nervenkitzel des Fliegens das Highlight ist, bietet Fethiye zahlreiche Möglichkeiten, das Abenteuer zu Land und zu Wasser zu erweitern – von Trekking und Wassersport bis hin zu Yoga und Wellness.

Paragliding: Das ultimative Abenteuer in Fethiye

Fethiye, eines der beliebtesten Reiseziele in der türkischen Provinz Mugla, begeistert Besucher mit seinem kristallklaren Wasser, seinen weltberühmten Stränden und seiner spektakulären Natur. In dieser idyllischen Ecke von Mugla liegt auch der Babadag, eines der weltweit führenden Ziele für Paragliding. Gleitschirmfliegen in Fethiye gehört auf die Wunschliste jedes Abenteuerliebhabers.

Der Babadag, der jedes Jahr Tausende von Paragliding-Begeisterten aus dem In- und Ausland anzieht, liegt etwa 30 Autominuten vom Strand von Ölüdeniz entfernt. Als „erstes Paragliding-Reiseziel“ in Türkiye verfügt der Berg über mehrere Startplätze in unterschiedlichen Höhenlagen. Besucher können zwischen diesen Startplätzen wählen – darunter auch der Gipfel auf fast 2.000 Metern – und Tandemflüge in Begleitung von lizenzierten Piloten genießen.

Paragliding-Flüge dauern in der Regel etwa 30 Minuten. Wer während des Fluges einen zusätzlichen Adrenalinkick sucht, kann unter Anleitung seines Piloten akrobatische Manöver wie 360-Grad-Drehungen und Wingovers erleben. Über dem türkisfarbenen Wasser und den üppig grünen Wäldern zu schweben, bevor man am Strand von Ölüdeniz landet – der weithin als einer der schönsten Strände der Welt gilt -, ist ein unvergessliches Erlebnis. Nach der Landung lässt sich auf dem unberührten weißen Sandstrand von Ölüdeniz entspannen und das kristallklare türkisfarbene Wasser genießen.

Vielfältige Abenteuer, die dem Nervenkitzel des Gleitschirmfliegens in nichts nachstehen

Neben dem Gleitschirmfliegen bietet Fethiye eine breite Palette an Aktivitäten, von Trekking bis hin zu Wassersportarten, und ist damit ein ideales Reiseziel für Urlauber, die ein abwechslungsreiches Urlaubserlebnis suchen.

Eine der beliebtesten Attraktionen der Region ist das Schmetterlingstal, ein Naturschutzgebiet, in dem mehr als 80 Schmetterlingsarten beheimatet sind. Das Tal ist bekannt für seine endemischen Schmetterlinge und seine spektakuläre Landschaft und zieht sowohl Naturliebhaber als auch Schmetterlingsbeobachter aus aller Welt an.

Ein weiteres Highlight ist die Kabak-Bucht: Die unberührte Bucht im Dorf Faralya ist ein beliebter Rückzugsort für Campingfreunde und bietet einen einzigartigen Zufluchtsort, um dem Alltag zu entfliehen. Das versteckte Paradies hat sich zudem zu einem der beliebtesten Reiseziele in Türkiye für Yoga-Retreats entwickelt. Von Holzbungalows bis hin zu Luxuszelten – die vielfältigen Unterkünfte laden dazu ein, inmitten atemberaubender Natur eine transformative Wellness-Reise zu erleben.

Die beeindruckende Küstenlandschaft von Fethiye macht die Stadt zudem zu einem erstklassigen Reiseziel für Wassersportler. Tauchbegeisterte zieht es besonders nach Afkule, das für seine Unterwasserhöhlen und seine artenreiche Unterwasserwelt bekannt ist. Der spektakuläre Saklikent-Canyon bietet aufregende Rafting-Abenteuer auf dem Fluss Esen. In der Region verläuft zudem der Lykische Weg, einer der weltweit berühmtesten Fernwanderwege, der unvergessliche Trekking-Erlebnisse inmitten vielfältiger mediterraner Landschaften verspricht.

All diese einzigartigen Abenteuer in Fethiye werden von einer vielfältigen Auswahl an Unterkünften sowie mediterranen kulinarischen Erlebnissen begleitet, bei denen frische Meeresfrüchte und lokale Weine im Mittelpunkt stehen.

Link zum Bildmaterial: https://docs.tga.gov.tr/ujfknea4

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