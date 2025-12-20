Festplattenvernichtung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit zertifizierter Datenträgervernichtung

Zuverlässige Festplattenvernichtung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH verbindet zertifizierte Datenträgervernichtung mit individueller Beratung und effizientem Ablauf.

Jedes Unternehmen, das sensible Daten speichert, benötigt eine sichere und transparente Lösung für die Festplattenvernichtung in Kiel. ProCoReX Europe GmbH kombiniert zertifizierte Datenträgervernichtung in Kiel mit individuell anpassbaren Serviceangeboten, um auf verschiedenste Bedürfnisse und Branchenanforderungen einzugehen.

Bereits bei der Kontaktaufnahme stimmt ProCoReX Abläufe und Zeitpläne exakt mit seinen Kundinnen und Kunden ab. Alte Festplatten und Speichermedien werden durch geschultes Personal sicher abgeholt und in einem lückenlosen Dokumentationsprozess erfasst. Die eigentliche Datenträgervernichtung in Kiel geschieht nach internationalem Standard DIN 66399 – sämtliche Schritte sind zertifiziert, jede Charge wird mit einem revisionsfesten Zertifikat dokumentiert.

Das Unternehmen legt besonderen Wert darauf, die Festplattenvernichtung in Kiel mit nachhaltigen Materialienströmen zu verbinden: Wiederverwertbare Komponenten werden recycelt, nicht verwertbare Stoffe umweltgerecht beseitigt. Dank flexibler Beratung, schneller Abwicklung und persönlicher Betreuung bleibt die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kiel mit ProCoReX Europe GmbH sicher, nachvollziehbar und effizient.

Ob Kleinbetrieb oder Großunternehmen: Mit ProCoReX genießen alle Kundinnen und Kunden eine zertifizierte Festplattenvernichtung in Kiel, die höchste Datenschutzstandards und besten Service vereint.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

