Festplattenvernichtung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH schützt Unternehmenswerte durch zertifizierung

ProCoReX Europe GmbH sichert sensible Firmendaten durch Festplattenvernichtung in Bremen mit nachweislich zertifizierter Datenträgervernichtung und verantwortungsvoller Rohstoffrückführung.

Wenn es um den Schutz vertraulicher Firmendaten geht, ist die Festplattenvernichtung in Bremen bei der ProCoReX Europe GmbH eine unverzichtbare Dienstleistung. Im Zentrum des Angebots steht die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bremen, die konsequent nach DIN 66399 erfolgt und jeden Prozessschritt transparent dokumentiert. Unternehmen, Behörden und öffentliche Auftraggebende erhalten so maximale Sicherheit und einen rechtsverbindlichen Nachweis für Audits und interne Revisionen.

Die Festplattenvernichtung in Bremen beginnt mit einer gründlichen Bestandsaufnahme. ProCoReX Europe GmbH berät individuell, organisiert die sichere Abholung und dokumentiert lückenlos alle Datenträger – von der ersten Übergabe bis zur endgültigen Zerstörung. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bremen erfolgt durch spezialisierte Anlagen, die auch für besonders anspruchsvolle Daten und hohe Compliance-Standards geeignet sind.

Nach Abschluss jedes Projekts wird ein Vernichtungszertifikat ausgestellt, das sowohl für Audits als auch im Ernstfall rechtssicher genutzt werden kann. Neben der Datensicherheit achtet Pro-CoReX Europe GmbH auf einen nachhaltigen Umgang mit Wertstoffen: Metalle, Kunststoffe und Komponenten werden sorgfältig recycelt, Schadstoffe gesetzeskonform entsorgt.

Für Unternehmen in Bremen bedeutet das: Festplattenvernichtung und zertifizierte Datenträgervernichtung mit ProCoReX Europe GmbH ist nicht nur ein Beitrag zum Datenschutz, sondern auch zur unternehmerischen Verantwortung im Bereich Nachhaltigkeit und Rechtssicherheit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-bremen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

