Festplatten shreddern in Berlin: ProCoReX Europe GmbH gewährleistet maximale Datensicherheit nach DIN 66399

In einer zunehmend digitalen Geschäftswelt, in der der Schutz sensibler Daten von größter Be-deutung ist, bietet die ProCoReX Europe GmbH in Berlin Unternehmen, Behörden und Organisa-tionen eine umfassende Lösung für das sichere Festplatten shreddern und Datenträger shreddern. Als nach DIN Norm 66399 durch DEKRA zertifiziertes Unternehmen und Mitglied der Gesell-schaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V., setzt ProCoReX Europe GmbH auf höchste Si-cherheitsstandards und transparente Prozesse.

Der Service zum sicheren Datenträger shreddern in Berlin beginnt mit einer unkomplizierten Kontaktaufnahme zur Terminvereinbarung. Anschließend sorgen unsere geschulten Mitarbeiter für eine sichere und DSGVO-konforme Abholung Ihrer Datenträger direkt bei Ihnen vor Ort. Dies geschieht in verschlossenen Sicherheitsbehältern, um den Schutz Ihrer vertraulichen Informatio-nen von Anfang an zu gewährleisten. ProCoReX behandelt dabei alle Arten von Speichermedien, einschließlich klassischer Festplatten, moderner SSDs, Datenbänder, Disketten/CDs sowie Smartphones, Tablet PCs und sonstige Speichermedien; auf Wunsch bieten wir zudem die Auf-nahme von Seriennummern und eine Videodokumentation der Vernichtung an, um noch mehr Transparenz für Ihr Festplatten shreddern zu schaffen.

Die eigentliche Vernichtung erfolgt in unseren zertifizierten Anlagen gemäß der strengen DIN 66399 Norm. Diese garantiert, dass Ihre Daten unwiderruflich zerstört werden und keine Wieder-herstellung möglich ist. Jeder Schritt des Vernichtungsprozesses wird umfassend dokumentiert, um höchste Sicherheit und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Nach der Vernichtung erhalten Sie ein offizielles Zertifikat und eine umfassende Dokumentation, die die Einhaltung aller Daten-schutzvorgaben lückenlos belegt. Dieses Dokument dient als verbindlicher Nachweis für Ihre Compliance mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und kann bei Audits oder internen Prüfungen vorgelegt werden.

ProCoReX Europe GmbH legt zudem größten Wert auf eine nachhaltige Arbeitsweise. Nach dem sicheren Festplatten shreddern in Berlin werden die verbleibenden Materialien fachgerecht recy-celt. Wir tragen aktiv zum Klimaschutz durch eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft bei, indem wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und schädliche Substanzen ordnungsgemäß und ge-setzeskonform entsorgt werden. Unser Service für das Datenträger shreddern in Berlin bietet Ihnen somit nicht nur höchste Datensicherheit, sondern auch einen aktiven Beitrag zu einer nach-haltigen und verantwortungsvollen Zukunft.

