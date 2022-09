Lampenwelt.de präsentiert Weihnachtsbeleuchtung: von Natural-Chic bis Sparkling-Flair, von Snow-White- und Dark-Black-Look bis zum Bekenntnis zu bunten Farben oder traditionell weihnachtlichem Rot.

Schlitz, 23. September 2022 – In Sachen Lichtgestaltung lädt uns die Adventszeit auch in diesem Jahr zu unterschiedlichsten stilistischen Facetten ein: Vom Natural-Chic bis zum Sparkling-Flair, vom Snow-White- und Dark-Black-Look bis zum Bekenntnis zu bunten Farben oder traditionell weihnachtlichem Rot. Auch für den Außenbereich ist das Potpourri an festlichen Lichtoptionen groß. Von Lichtsilhouetten, die Bäume, Sterne und Rentiere nachzeichnen, bis zum lebendigen Weihnachtswald ist alles zu finden bei Lampenwelt.de:

Die Natur in die weihnachtliche Stube holen

Wer sich in Sachen Interior-Gestaltung der Vielfalt an Naturmaterialien verschrieben hat, braucht auch in der Adventszeit nicht darauf zu verzichten. Von Papier und Holz über Rattan bis zu Jute haben die nachwachsenden Rohstoffe längst die leuchtende Weihnachtswelt erobert. Sanft in Szene gesetzt von warmweißem Licht werden die Wohnräume von behaglicher Gemütlichkeit geflutet, die bereits das Warten auf den Weihnachtsabend zum Fest macht.

Snow-White-Chic

Schlicht und doch festlich lässt sich mit leuchtenden Sternen, Engeln und LED-Kerzenleuchtern in Schneeweiß die Weihnachtszeit zuhause gestalten. Als Materialien für den adventlichen All-White-Look eignen sich neben Papier auch lackiertes Holz und Metalle. Wenn das warmweiße Licht durch gefaltete Sterne und Engel oder auch hauchdünnes Holz scheint, ergibt sich ein bezauberndes Flair im Raum. Stilistisch reihen sich Lichtideen in Weiß perfekt in den gemütlichen Skandi-Chic ein. Je nach Material und Gestaltung lässt sich auch das minimalistische oder natürliche Ambiente mit weißen Dekoleuchten in Feststimmung tauchen.

Weihnachtliche Statements in Schwarz

Mit sattem Schwarz lassen sich in der Weihnachtszeit individuelle Statements setzen. Weg vom traditionellen Rot, Bunt, Gold oder Funkeln kommen adventliche Lichtideen in Schwarz häufig mit schlichter Linienführung und stilisierten Formen daher oder verkörpern Silhouetten. Auch der Kontrast, verspielte Schnörkel in tiefschwarzer Anmutung zu zeichnen, macht sich in Verbindung mit warmweißem LED-Kerzenschein an den Festtagen ganz prima. Aufgehoben sind Dekoleuchten im Dark-Black-Look hervorragend im urbanen Loftambiente oder auch im puristischen Interieur. Der fröhlichen Kombi mit weiteren Einrichtungsstilen sind keine Grenzen gesetzt.

Traditionelle Weihnachtsbeleuchtung in Rot und Blau

Weihnachtliche Kindheitsträume werden wach, wenn die Wohnräume mit traditionell roter Festbeleuchtung geschmückt werden – gerne auch in Kombi mit klassischen Gold- und Blautönen. Vom Nussknacker bis zum Schwibbogen gehören mancherlei Motive seit Jahrzehnten zu den Xmas-Must-haves. Doch auch frische Ideen erobern in traditionellem Rot die adventlichen Stuben: So zum Beispiel die stilisierte Häuserfront View aus Holz in Rot und Natur oder Dekoleuchte Rasmine, deren beleuchtete Zweige sich beliebig dekorieren lassen. Ein Evergreen der Weihnachtsbeleuchtung ist der Stern – auch in Rot stimmungsvoll und edel.

Leuchtend bunte Dekofiguren

Glaskugeln, Lichterketten, winterliche Figuren und ganze Kulissen bieten sich für eine fröhlich weihnachtliche Ausgestaltung perfekt an. Hinterlegt mit warm leuchtenden LEDs stehen die festlichen Motive auf Sideboard und Beistelltisch im Fokus und sorgen für Wohlfühlflair und Vorfreude. Besonderes Flair verbreiten Kugeln mit Schneefalleffekt wie Santa oder Cilja.

Wenn alles funkelt …

Viele kleine Lichtpunkte, die weihnachtliche Motive nachzeichnen oder in Szene setzen, geben dem Raum ein besonders stimmungsvolles Flair. Von der Rentier- oder Hirsch-Silhouette bis zum beleuchteten Deko-Geschenk, das Treppe und Boden stimmungsvoll schmückt, sind der Fantasie rund um die Festtage keine Grenzen gesetzt. Für einen extra Touch Romantik sorgt der funkelnde Mistelzweig, beeindruckende Lichtspiele kommen mit der Serie Firework zum Aufhängen und Aufstellen in die Wohnräume.

Schillernde Silhouetten, die den Garten säumen

Rund ums Haus und im Garten begeistern schon von weitem leuchtende Silhouetten – vom haushohen Weihnachtsbaum bis zur sanft scheinenden Schneeflocke an der Terrassenwand. Bei dieser adventlichen Lichtgestaltung für den Außenbereich kommen die Vorzüge moderner LED-Technik perfekt zum Tragen: Fest verbaut ergeben sich kreative Möglichkeiten jenseits des klassischen Leuchtmittels – bei geringem Energieverbrauch, verglichen mit Halogen oder gar der Glühlampe.

Lebendiger Winterwald

Nicht nur von drinnen betrachtet bringen weihnachtliche Leuchtfiguren Stimmung und Wohlfühlflair in die kalte Jahreszeit. Auch Passanten und Nachbarn freuen sich über begeisterte Grundstückgestalter, die ihrem Faible für die Weihnachtszeit mit leuchtenden Schneemännern, Nikoläusen und Tieren Ausdruck verleihen. Farbenfroh wird der Außenbereich so auf jeden Fall. Und bei Schnee wird das warmweiße Licht, das von den Figuren ausgeht, ganz besonders anmutig reflektiert.

