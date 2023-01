Bei Fenstersanierung denken die meisten Menschen nicht in erster Linie an die Sanierung von Fensterläden. Das lohnt sich aber auf jeden Fall und man spart eine Menge Arbeit.

Die Alu-Sanierung von Fenstern und Türen boomt und das ist kein Wunder, kann man damit immerhin die Lebensdauer bestehender Fenster und Türen erheblich verlängern und den Pflegeaufwand reduzieren. Alusanierte Fenster und Türen sind witterungsbeständig, behalten ihre Optik auch nach vielen Jahren unter Witterungseinfluss und müssen nicht mehr gestrichen werden. Und genau das gilt auch für Fensterläden!

Fensterläden sanieren, das läuft im Grunde genau gleich ab wie die Alu Sanierung von Fenstern und Türen. Die bestehenden Holz Fensterläden werden mit einem Schutz aus Aluminium verkleidet und sind damit nicht nur preisgünstig saniert sondern auch extrem beständig. Bei DILA sanieren, dem Experten für Alu-Sanierung, gibt es zudem eine große Auswahl an Farben, sodass für jeden Wunsch das Richtige dabei sein wird.

Kann man Fensterläden sanieren, ohne die Fenster zu sanieren? Ja – denn es gibt Objekte, wie zum Beispiel Ferienhäuser, in denen die Fensterläden über lange Strecken geschlossen sind und die Fenster vor Wind und Wetter schützen. In diesen Fällen werden die Fensterläden wesentlich schneller verwittern als die Fenster selbst. Welche Entscheidung aber die beste ist, ob man alles in einem saniert oder nur die Läden, das bespricht man am besten mit dem Experten. Dieser kann auf jeden Fall Auskunft geben und auch zu den verschiedenen Ausführungen und Farben beraten: www.dila-sanieren.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DILA Handel GmbH

Herr Ferdinand Diesenreither

Eberschwang 81

4906 Eberschwang

Österreich

fon ..: 0043 7753 354 24

fax ..: 0043 7753 354 94

web ..: http://www.dila-sanieren.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

DILA ist Ihr Experte für Alusanierungen und Aluverkleidungen für Fenster und Türen. DILA bietet individuelle Lösungen für bestehende Fenster, Wintergärten und Haustüren. DILA ist Ihr Spezialist zur Umrüstung von bestehenden Holzfenstern auf vollwertige Holz-Alu-Fenster.

DILA bietet:

* die komplette Aufrüstung bestehender Holzfenster zu Holz-Alu-Fenstern

* die nachhaltige optische Aufwertung von Fenstern und Türen mit Farben und Holzdekor

* absoluten Komfort: Nie mehr streichen dank Alu-Sanierung

* günstige Angebote: Die Umrüstung ist kostengünstiger als ein kompletter Fenstertausch

* Sicherheit: Hinterlüftete Verkleidungen verhindern Schimmelbildung

Pressekontakt:

DILA Handel GmbH

Herr Ferdinand Diesenreither

Eberschwang 81

4906 Eberschwang

fon ..: 0043 7753 354 24

web ..: http://www.dila-sanieren.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.