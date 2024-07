Feier zum Internationalen Tag der Swastika-Rehabilitation: Wiederentdeckung eines uralten Symbols

Die Rael-Bewegung und die ProSwastika-Allianz feiern am 29. Juni den Tag der Swastika-Rehabilitation, um die kulturellen Ursprünge dieses Symbols zu würdigen.

Montreal – Die Internationale Rael-Bewegung und die ProSwastika-Allianz versammeln sich diesen Samstag, den 29. Juni, um den Internationalen Tag der Rehabilitation der Swastika zu feiern, eine jährliche Gelegenheit, die Ursprünge und die tiefe Bedeutung dieses alten Symbols wiederzuentdecken und sie zu rehabilitieren.

Martin Hétu, der Sprecher der Rael-Bewegung, betonte die historische Bedeutung der Swastika: „Die Swastika wurde im Laufe der Jahrhunderte von Milliarden von Menschen verehrt und ist keine menschliche Schöpfung, sondern das Emblem der Elohim, Wissenschaftler und Künstler eines anderen Planeten, die vor 25.000 Jahren das Leben auf der Erde erschufen.“

Dieser Tag soll die wissenschaftliche, kosmische und philosophische Dimension der Swastika hervorheben, die der breiten Öffentlichkeit oft nicht bekannt ist und von den traditionellen Medien falsch dargestellt wird. „Die Swastika symbolisiert die Unendlichkeit in der Zeit, in Verbindung mit dem Davidstern, der die Unendlichkeit im Raum darstellt, beide zusammen erklären das Universum und unseren Platz darin“, erklärte Hétu. Dieses tiefgreifende philosophische Wissen über das Emblem der Elohim stellt unsere vorgefassten Meinungen über das Universum, dem wir angehören, in Frage. Gemäß den raelistischen religiösen Schriften unterstreicht das Symbol der Unendlichkeit, das das Raumschiff der Elohim schmückt, die außerordentliche Bedeutung dessen, was es versinnbildlicht. Diese Deutung des Universums, geteilt mit der gesamten Menschheit, könnte unsere Entwicklung hin zu einer friedlichen Vereinigung beschleunigen und die gesamte Welt auf den offiziellen Kontakt mit den Elohim vorbereiten.

„Angesichts unserer heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse ist die Vorstellung von einer fortgeschrittenen Zivilisation von einem anderen Planeten, die das Leben auf der Erde erschaffen hat, nicht mehr so weit hergeholt. Wir stehen kurz davor, ähnliche Durchbrüche zu erzielen“, fügte Hétu hinzu und verwies auf die zunehmenden Beobachtungen von UFOs und die Anzeichen eines bevorstehenden Kontakts.

Seit den Anfängen der Menschheit wachen die Elohim über uns; neben archäologischen Spuren berichten alle alten Kulturen von der Ankunft des Sternenvolkes und dem Erscheinen von Himmelsobjekten. Heute veranlassen die zunehmenden Erscheinungen ihrer Raumfahrzeuge die Bevölkerungen, Fragen zu stellen und sich auf einen zukünftigen offiziellen Kontakt vorzubereiten. „Die Anerkennung der Swastika und des Symbols der Unendlichkeit als universelle Friedenssymbole ist entscheidend, um die Rückkehr der Elohim auf unseren Planeten zu erleichtern“, schloss Hétu.

Die Rael-Bewegung lädt alle Nationen ein, den Reichtum dieses Symbols anlässlich des Internationalen Tages der Rehabilitierung der Swastika am 29. Juni 2024 zu würdigen und seine wahre Bedeutung hervorzuheben, die weit entfernt ist vom im 20. Jahrhundert erworbenen negativen Beigeschmack.

Mehr Informationen unter https://www.rael.org/swastika/.

