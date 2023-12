FC Bayern München Basketball nutzt individuelle ELA Bürolösung

Die Belegschaft des FC Bayern München Basketball wächst. Dadurch werden weitere Büroflächen notwendig. Der Verein legt dabei Wert auf viel Licht und ein durchgängiges Branding.

München spielt auch beim Basketball in der ersten Liga. Die Mannschaft des FC Bayern München Basketball GmbH gewann bereits die Deutsche Meisterschaft, den BBL Pokal und ist in der EuroLeague erfolgreich. Der sportliche Erfolg spiegelt sich auch in der Belegschaft wider, wodurch weitere Büroflächen beim FC Bayern München Basketball notwendig wurden.

Sebastian Prüsener, New Business Manager der FC Bayern München Basketball GmbH: „Durch die kompetente und flexible Beratung von ELA haben wir einen Bürokomplex nach genau nach unseren Vorstellungen nach München geliefert bekommen. Die Raumaufteilung umfasst ein Großraumbüro, ein zwei Personen Büro, einen Meetingraum und eine Dachterrasse. Alles ist farblich auf unser FC Bayern Rot abgestimmt. Wir als FC Bayern Basketball sagen vielen Dank für die professionelle Umsetzung des Projekts“.

Die zweistöckige ELA Büroanlage besteht aus fünf längsseitig kombinierten ELA Premiumcontainern. Diese sind je drei Meter breit und sechs Meter lang. Damit sind sie einen halben Meter breiter als Standardcontainer. „Das macht sich im Raumgefühl, aber auch bei Miet- und Transportkosten positiv bemerkbar“, sagt Julian Schreiner, ELA Container Vertriebsleiter Süd/Ost. So bietet die Anlage in München rund 90 Quadratmeter Platz für die Mitarbeiter von FC Bayern Basketball.

Große Fenster- und Glastürfronten sorgen für viel Licht und ein offenes Raumgefühl. Innen unterstreichen helle Wände und ein Boden in Holzoptik den wertigen Eindruck, während die Außengestaltung das Corporate Design des FC Bayern aufnimmt.

Ein Highlight der ELA Raumlösung, die für mindestens 30 Monate auf dem VIP-Parkplatz im BMW Park in München stehen wird, ist die Dachterrasse im ersten Obergeschoss, welches durch eine Außentreppe erreichbar ist.

Die technische Einrichtung der Büroräume erhöht Sicherheit und Komfort. Dazu gehören unter anderem Rauchwarnmelder, eine energiesparende LED-Innenbeleuchtung und Split-Klimageräte, die sowohl kühlen als auch heizen können. Die Büromöbel wie Schreibtische, Drehstühle und Aktenschränke hat ELA ebenfalls funktionsfertig bereitgestellt.

„Wie unsere Kunden es gewohnt sind, liefen Transport und Montage reibungslos“, sagt Julian Schreiner. Die Anlieferung erfolgte durch ELA-eigene LKW mit Ladekran und für den schlüsselfertigen Aufbau sorgte ein erfahrenes ELA Montageteam.

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 60.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Raumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 24 Standorten und über 1.400 Mitarbeitenden, darunter 60 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

