FAZ berichtet über die Wichtigkeit einer Google-Ads-Agentur und fragt bei Profi Felix Wenzel nach.

Die FAZ veröffentlicht am 24.11.2022 einen Artikel zu Google-Ads- Agenturen und erklärt, was bei der Wahl einer solchen besonders wichtig ist. Im Gespräch dazu haben sie Felix Wenzel von der Google-Ads Agentur AdPoint aus Hannover.

Digitale Werbung, insbesondere bei Google Ads, ist für jede Art von Unternehmen mittlerweile unabdingbar. Mit keiner anderen Art der Werbung lassen sich schnell und vor allem gezielt Neukunden generieren. Um erfolgreich sein Unternehmen digital zu bewerben, ist es am besten, eine spezialisierte Agentur zu beauftragen, so die FAZ.

Dabei sollten Unternehmer bei der Wahl der Agentur darauf achten, dass entsprechendes Know-how, AdWords- und SEA-Zertifikate von Google oder des Bundesverbands Digitale Wirtschaft vorhanden sind. Hat die Agentur zudem namhafte Kunden im Portfolio, spricht dies auch für sie. Des Weiteren gehören eine auf den Kunden ausgerichtete Betreuung, eine absolut transparente Arbeitsweise und flexible Vergütungsmodelle unbedingt zum Angebot der Agentur.

Es empfiehlt sich als Unternehmer ein Mindestwissen zu Google Ads und SEA zu besitzen. Diese findet man in guten Blogs und Magazinen. So ist es einfacher, seine Ziele für Google Ads festzulegen und die passende Agentur zu finden.

Felix Wenzel – ein absoluter Google-Ads-Profi aus Hannover

Die FAZ hat das Gespräch mit Felix Wenzel gesucht. Der junge Geschäftsführer der 2012 gegründeten Google-Ads-Agentur AdPoint aus Hannover ist ein wahrer Experte für Google Ads. Er legt entsprechende Prüfungen jährlich für Google und Microsoft Bing ab, um seine Zertifikate zu aktualisieren. Zudem leitet der SEA-Spezialist viele Workshops der Google Zukunftswerkstatt, hält Vorträge an Hochschulen und wird von Google selbst regelmäßig für Vorträge engagiert. Hier ist ein absoluter Vollprofi in Hannover am Werk.

Auch Felix Wenzel hat noch ein paar Tipps für die Suche nach einer Google-Ads-Agentur. Deshalb sollten Interessierte immer auf die Kernkompetenzen, die Zusatzangebote und auf Vertragslaufzeiten achten. Zudem sollte die Agentur immer kundenfreundlich und absolut transparent agieren. Der Zugriff aufs Google-Ads-Konto sollte auch immer gewährleistet sein. Der Interessierte sollte immer auf Expertise und Budgetplanung der Agentur vertrauen können.

Die Agentur von Felix Wenzel hat sich insbesondere auf die Werbemöglichkeiten bei Google spezialisiert. Das spiegelt ihren hohen Qualitätsanspruch wider, so Wenzel gegenüber der FAZ. Die Kunden seiner Google-Ads-Agentur AdPoint GmbH sind zum Teil kleine, ortsansässige Betriebe aus Hannover oder international handelnde Unternehmen. Die Branchen reichen von Medizin, über Hotellerie oder Immobilien, sowie viele mehr.

Pressekontakt

AdPoint GmbH

Kurt-Schumacher-Straße 25

30159 Hannover

Niedersachsen

Deutschland

Tel: 0511 99987580

Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Web: https://www.faz.net/firmen/google-ads-agentur.html

Die AdPoint GmbH, die führende Agentur für digitale Werbung und Google Ads, lässt keine Wünsche offen. Wir sind blitzschnell und sehr flexibel. Bei der Adpoint GmbH arbeiten Sie nur mit Profis zusammen. Die Qualität unserer Arbeit messen wir an zwei Referenzpunkten: an unseren zufriedenen Kunden und an unserer Google-Zertifizierung. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Kompetenz und Professionalität.

