Fallschirmspringertreffen im Juli 2023 in Fromberg Niederösterreich mit Tandemfun

Erlebe deinen Fallschirmsprung aus über 4000 Meter mit Edi Engl und seinem Team im schönen Waldviertel in Österreich!

Das klingt nach einem aufregenden Ereignis! Von 08. Juli bis 16. Juli 2023 findet das Fallschirmspringertreffen in Fromberg, Niederösterreich statt, bei dem auch Tandemsprünge angeboten werden. Es ist eine großartige Gelegenheit, den Nervenkitzel des Fallschirmspringens zu erleben und Teil einer lebendigen Community von Fallschirmspringern zu sein. Wenn Sie noch nie zuvor Fallschirmspringen ausprobiert haben, ist ein Tandemsprung eine großartige Möglichkeit, den Sprung mit einem erfahrenen Fallschirmspringer zu teilen und die atemberaubende Aussicht in vollen Zügen zu genießen.

Immer Anfang Juli eines jeden Jahres veranstalten wir auf dem Sprungplatz in Fromberg den sogenannten „Pinkboogie“. Hierbei handelt es sich um einen Skydiving-Day (Fallschirmspringertreffen), welcher regelmäßig unzählige Zuschauer anlockt. Mit unserem Flugzeug, der Pink Skyvan, dringen wir beim Fallschirmsprung bis in eine Höhe von 4300 Metern vor, was bedeutet, dass wir in Fromberg eine tolle Höhe anbieten. Meistens ist der Andrang so groß, dass ununterbrochen gesprungen wird. Selbstverständlich sind auch interessierte Zuschauer herzlich willkommen, diese können die bunten Fallschirme vom Bierzelt aus beobachten.

Jetzt anmelden zum Tandemsprung in Fromberg Niederösterreich!

Zuschauen genügt Ihnen nicht, weshalb Sie das Gefühl des Fallschirmspringens am eigenen Leib erfahren möchten? Dann melden Sie sich noch heute für Ihren Fallschirmsprung in Fromberg bei Kirchberg am Walde an! Sie möchten gerne mit mehreren Personen in der Gruppe springen? Wir, von Tandemfun, sind Spezialisten in der Planung und Ausführung von Gruppenevents. Einer Ihrer Lieben hat demnächst Geburtstag und Sie haben noch nicht das passende Geschenk? Einen Fallschirmsprung-Gutschein können Sie zu jeder Gelegenheit verschenken! Melden Sie sich unter der Rufnummer 00491704843570 bei uns oder online über unsere Webseite. Über unseren Gutschein-Shop, welches Sie auf dieser Webseite finden, können Sie Ihr Ticket buchen. Wir freuen uns auf Sie!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fallschirmspringen Bayern mit Tandemfun

Herr Eduard Engl

Kirschenweg 15

92224 Amberg

Deutschland

fon ..: 01704843570

web ..: http://www.tandemfun.de

email : tandemfun@t-online.de

Fallchirmspringen und Tandemspringen in Bayern, Österreich und Tschechien.

