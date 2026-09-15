Fachmagazin „selbst ist der Mann“ bewertet das Betonschleifer-Set von rendech mit „SEHR GUT“

Das Fachmagazin „selbst ist der Mann“ hat das Makita Betonschleifer Set All-in-One von rendech einem Praxistest unterzogen. Das Expertenteam bewertete das Komplettset mit der Bestnote „SEHR GUT“.

In der Bewertung hob die Redaktion vor allem das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die clever kombinierte Zusammenstellung des Sets hervor. Das All-in-One Set kombiniert leistungsstarke Original Komponenten von Makita mit abgestimmten rendech Zubehör für die effiziente Oberflächenbearbeitung.

Die wichtigsten Testergebnisse im Überblick:

– Auszeichnung: Testurteil „SEHR GUT“ (selbst ist der Mann / selbst.de)

– Komponenten: Hochwertige Zusammensetzung aus Makita Elektrowerkzeug und passgenauem Zubehör

– Praxistauglichkeit: Sofort einsatzbereites Komplettsystem im exklusiven MAKPAC Systemkoffer

– Preis-Leistung: Deutlicher Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf der Komponenten

„Das Testurteil der Fachredaktion bestätigt unseren Anspruch, Handwerkern und Heimwerkern perfekt aufeinander abgestimmte Komplettlösungen in Fachhandelsqualität anzubieten“, erklärt René Delling, Inhaber von rendech Diamantwerkzeuge. „Die Auszeichnung mit SEHR GUT durch ein etabliertes Magazin wie „selbst ist der Mann“ zeigt, dass unser All-in-One Konzept in der Praxis auf ganzer Linie überzeugt.“

Das ausgezeichnete Makita Betonschleifer Set All-in-One ist ab sofort direkt über den Online-Shop von rendech.com erhältlich.

Über rendech Diamantwerkzeuge:

Die Firma rendech bietet spezialisierte Diamantwerkzeuge für Handwerker, Baugewerbe und Heimwerker. Das Sortiment umfasst hochwertige Diamanttechnik für den beruflichen Einsatz. Seit 2026 ist rendech offizieller Makita Fachhändler.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

rendech Diamantwerkzeuge

Herr René Delling

Bertol-Brecht-Str. 2b

09217 Burgstädt

Deutschland

fon ..: 015140182658

web ..: https://rendech.com

email : info@rendech.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

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