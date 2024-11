Fachliche Unterstützung im Immobilien-Portfoliomanagement

Kirchliche Einrichtungen und Stiftungen müssen ihre Immobilienportfolios erfolgreich zu verwalten. Für fundierte Entscheidungen benötigen nebenamtliche Akteure professionelle Unterstützung.

Gemeinnützige Institutionen wie kirchliche Einrichtungen und Stiftungen verfügen häufig über bedeutende Immobilienbestände, die eine zentrale Rolle für die langfristige Sicherung der finanziellen Stabilität spielen. Und diese Werte müssen professionell gemanagt werden, denn nur dann wird es möglich sein, die Rendite- und Wertsteigerungspotenziale ihrer Immobilieninvestments wirklich auszuschöpfen. Das Problem: In vielen kirchlichen und gemeinnützigen Organisationen sind nebenamtliche Mitarbeiter für das Immobilienmanagement zuständig, ohne über das notwendige Fachwissen in der Immobilienwirtschaft zu verfügen, die für den langfristigen Erfolg entscheidend sind. Das heißt: Diese Akteure übernehmen oft Aufgaben, die nicht ihrem beruflichen Schwerpunkt entsprechen, müssen jedoch dennoch Entscheidungen treffen, die erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität und die Entwicklung der Organisation haben.

„Für nebenamtliche Akteure in kirchlichen Einrichtungen und Stiftungen ist das Immobilien-Portfoliomanagement eine anspruchsvolle Aufgabe, die weit über ihre ursprünglichen beruflichen Kompetenzen hinausgeht. Die Verwaltung von Immobilien erfordert ein fundiertes Verständnis aktueller Marktentwicklungen, rechtlicher Vorgaben und technischer Aspekte wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ohne professionelle Unterstützung besteht die Gefahr, dass Risiken übersehen oder Chancen nicht genutzt werden. Die Notwendigkeit dieser Unterstützung ergibt sich aus der Komplexität des Immobilienmarktes und den zahlreichen regulatorischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die diesen Bereich betreffen“, sagt Dieter Eimermacher von Eimermacher Immobilienbewertungen aus Frankfurt am Main (www.sv-eimermacher.de und https://immobilien-und-werte.de). Er ist Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur und Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, erfahrener Sachverständiger und Spezialist für Immobilien-Portfoliomanagement.

Für kirchliche Einrichtungen und Stiftungen, die von „nebenamtlichen“ Akteuren geleitet werden, stellt das Immobilien-Portfoliomanagement eine besondere Herausforderung dar. Diese Akteure übernehmen oft Aufgaben, die nicht ihrem beruflichen Schwerpunkt entsprechen, müssen jedoch dennoch Entscheidungen treffen, die erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität und die langfristige Entwicklung der Organisation haben. Immobilien stellen in vielen Fällen einen wichtigen Teil des Anlagevermögens dar, aber ohne spezialisiertes Wissen kann die Verwaltung dieser Assets riskant sein. Ein zentraler Aspekt seiner Dienstleistungen ist die Vermittlung von Basiswissen und die Orientierung in relevanten Bereichen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und rechtlichen Rahmenbedingungen. „Diese Themen gewinnen zunehmend an Bedeutung und beeinflussen direkt den Erfolg von Immobilieninvestitionen. Themen wie die EU-Gebäuderichtlinie, das Gebäudeenergiegesetz und die Anforderungen der Klimaneutralität fordern regelmäßige Anpassungen und strategische Entscheidungen. Diese Herausforderungen können ohne professionelle Begleitung kaum bewältigt werden, da sie ein tiefes Verständnis für die Wechselwirkungen von Wirtschaftlichkeit, rechtlichen Vorgaben und Umweltanforderungen erfordern. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Modebegriff, sondern eine wesentliche Voraussetzung für den langfristigen Erfolg von Immobilieninvestitionen“, betont Dieter Eimermacher.

Auch Risikomanagement sei ein zentrales Element im Immobilien-Portfoliomanagement, insbesondere für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen, die auf stabile und langfristige Erträge angewiesen seien. Ohne ein tiefes Verständnis der Marktentwicklungen und ohne professionelles Monitoring könnten Risiken wie sinkende Mieterträge, Leerstände oder Wertverluste übersehen werden. Fachliche Unterstützung biete hier nicht nur präzise Marktanalysen, sondern auch fundierte Handlungsempfehlungen, die zur Stabilität des Portfolios beitragen. Ein gut durchgeführtes Risikomanagement sorge dafür, dass Immobilienportfolios flexibel bleiben und auf unvorhergesehene Ereignisse, wie wirtschaftliche Krisen oder gesetzliche Änderungen, vorbereitet seien.

Um diesen nebenamtlichen Akteuren in Stiftungen, Kirchengemeinden und anderen gemeinnützigen Organisationen den Zugang zu aktuellem Wissen und die Entwicklung von Kompetenzen beim Management ihrer Immobilieninvestments zu erleichtern, bietet Dieter Eimermacher gezielte Schulungen und Webinare an. Diese Schulungen sind darauf ausgerichtet, praktische Informationen zu Themen wie Nachhaltigkeit, rechtliche Anforderungen und finanzwirtschaftliche Aspekte des Immobilienmanagements zu vermitteln. Durch kompakte und praxisnahe Einführungen in relevante immobilienwirtschaftliche Fragestellungen werden nebenamtliche Akteure in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne dabei den Überblick über komplexe Entwicklungen zu verlieren.

EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Herr Dipl.-Ing./Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Dieter Eimermacher

Bockenheimer Landstraße 17-19

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 63152437

web ..: http://www.sv-eimermacher.de

email : info@sv-eimermacher.de

Über die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH ist auf professionelle Immobilienbewertungen mit System für Banken und Versicherungen, Stiftungen und kirchliche Einrichtungen, institutionelle Anleger und anspruchsvolle Privatkunden spezialisiert. Der Gründer und Geschäftsführer Dieter Eimermacher ist Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur, Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienbewertung und in der Immobilienportfolioanalyse setzt Dieter Eimermacher bei der Bewertung von Immobilien seinen umfassenden technischen und ökonomischen Sachverstand ein, um Immobilieninvestitionen abzusichern und Immobilienportfolios professionell und gewinnbringend aufzubauen beziehungsweise zu optimieren und langfristig professionell zu managen. Er berät außerdem Organisationen aus dem kirchlichen Raum, Stiftungen und Family Offices auf dem Gebiet der Immobilienportfolioanalyse. Dieter Eimermacher ist Autor von „Erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement". Dieses Buch hilft allen Menschen, die ehrenamtlich oder beruflich mit der Immobilienanlage befasst sind, die vielfältigen Herausforderungen des Managements eines Immobilienportfolios zu meistern. Ebenso ist er Autor des Buches „Klimaschutz und Nachhaltigkeit – so werden unsere Immobilien grün: Zukunftssicher in Immobilien investieren mit ESG, SDG, C2C, Green Deal & Co.". Dieses Buch bietet einen Einstieg in das Thema der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen, bringt Ordnung in die Vielfalt der Begriffe und enthält Arbeitshilfen zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens bei der Sanierung von Bestandsgebäuden und der Durchführung von Neubauvorhaben. Weitere Informationen unter https://www.sv-eimermacher.de

EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Herr Dipl.-Ing./Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Dieter Eimermacher

Bockenheimer Landstraße 17-19

60325 Frankfurt am Main

fon ..: 069 63152437

web ..: http://www.sv-eimermacher.de

email : info@sv-eimermacher.de

