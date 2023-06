Fachkundige Unterstützung für die sachgemäße Reinigung von PFC/PFAS-haltigen Schaummitteltanks

Dekontamination von PFC/PFAS-haltigen Schaummitteltanks für eine umweltgerechte Lösung

In einer aktuellen Untersuchung des Umweltbundesamts wurden besorgniserregende Mengen an PFAS im Blut von Kindern und Jugendlichen festgestellt. Bei bis zu einem Viertel der Jugendlichen waren die Konzentrationen so hoch, dass „gesundheitliche Wirkungen nicht mehr mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können“. Angesichts dieser alarmierenden Ergebnisse gewinnt die sachgemäße Reinigung von PFC/PFAS-haltigen Schaummitteltanks eine erhöhte Bedeutung.

Ein Vorschlag zur möglichen Einführung eines Verbots für PFAS wurde Anfang des Jahres von fünf Staaten bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) eingereicht. Die ECHA prüft derzeit die Vereinbarkeit des Vorschlags mit europäischem Recht. Bei Zustimmung erfolgt eine wissenschaftliche Auswertung, deren Ergebnisse an die EU-Kommission weitergeleitet werden. Letztendlich müssen die 27 EU-Mitgliedstaaten über ein Verbot der Chemikalien entscheiden. Ein solcher Beschluss könnte frühestens 2025 erfolgen.

Die NT Service GmbH bietet als erfahrener Anbieter von Tankreinigungsleistungen eine zuverlässige Lösung für Anlagenbetreiber, die von einem möglichen Verbot betroffen sind. Mit ihrer Expertise und langjährigen Erfahrung gewährleistet die NT Service GmbH eine sachgemäße und umweltgerechte Reinigung von PFC/PFAS-haltigen Schaummitteltanks.

Während der Vorschlag des Verbots von einigen Organisationen, wie dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), begrüßt wird, äußert der Verband der Chemischen Industrie Kritik. Der Verband fordert eine differenzierte Bewertung der Stoffe und Anwendungen anstelle eines pauschalen Verbots der gesamten PFAS-Stoffgruppe. Es sei wichtig, sowohl die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt als auch die positiven Wirkungen und die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen.

In dieser herausfordernden Situation können sich Anlagenbetreiber auf die kompetente Unterstützung der NT Service GmbH verlassen. Das Unternehmen bietet umfassende Beratung und zuverlässige Betreuung, um sicherzustellen, dass Anlagenbetreiber vollumfänglich informiert und unterstützt werden. Die NT Service GmbH verfügt über das erforderliche Know-how, um PFC/PFAS-haltige Schaummitteltanks rückstandsfrei zu dekontaminieren und so eine potenzielle Umweltbelastung zu verhindern.

Die Experten der NT Service GmbH haben bereits umfangreiche Erfahrungen in der Reinigung von kontaminierten Schaummitteltanks gesammelt und können auf eine Vielzahl von erfolgreich abgeschlossenen Projekten verweisen. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit externen Laboratorien zusammen, um die Wirksamkeit der Dekontaminationsmaßnahmen zu überprüfen und empirisch belegbare Ergebnisse zu erzielen.

Die Bedeutung der externen Laboranalytik nach der Dekontamination darf nicht unterschätzt werden, da sie die Qualitätssicherung und den Nachweis einer rückstandsfreien Reinigung ermöglicht. Die NT Service GmbH legt großen Wert auf Transparenz und stellt sicher, dass alle erforderlichen Messungen und Analysen ordnungsgemäß durchgeführt werden, um die Reinheit der Tankanlage zu bestätigen.

Die NT Service GmbH übernimmt die volle Verantwortung für die sorgfältige und umweltgerechte Reinigung Ihrer Tankanlage. Sie verfügen über das Fachwissen und die Ressourcen, um die Reinigung gemäß den gesetzlichen Vorgaben durchzuführen und eine optimale Ergebnisqualität zu gewährleisten.

Wenn Sie als Anlagenbetreiber von einem möglichen Verbot von PFC/PFAS-haltigen Schaummitteln betroffen sind, zögern Sie nicht, sich an die NT Service GmbH zu wenden. Das erfahrene Team steht Ihnen mit umfassender Beratung und Unterstützung zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Tankanlage sachgemäß gereinigt und den aktuellen Anforderungen gerecht wird.

Kontaktieren Sie die NT Service GmbH noch heute, um weitere Informationen zu erhalten und eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihre Tankanlage umweltgerecht und nachhaltig gereinigt wird, um die Gesundheit und Sicherheit von Mensch und Umwelt zu gewährleisten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NT Service GmbH

Herr Matthias Natusch

Baathstraße 6b

15518 Steinhöfel

Deutschland

fon ..: 033432746089

fax ..: 0800526555896

web ..: https://tnt-reinigung.de

email : info@nt-service.eu

Mein Name ist Matthias Natusch und ich bin Geschäftsführer und Sachverständiger Gutachter der NT Service GmbH. Seit 2014 arbeiten wir erfolgreich im Bereich der PFC/PFAS-Dekontamination von Schaummittelanlagen und sind dabei konkurrenzlos. Was uns einzigartig macht, ist die Tatsache, dass wir als einziges Unternehmen in Deutschland die Haftung für eine einwandfreie und umweltgerechte Dekontamination übernehmen.

Die NT Service GmbH hat eine eigene Prozedur und Handlungsanleitung entwickelt, die es uns ermöglicht, PFA-belastete Anlagenteile deutlich unterhalb der Nachweisgrenze von 1µg zu reinigen. Dieser Erfolg hat dazu geführt, dass wir erfolgreich mit nahezu allen Sprinklerunternehmen in Deutschland zusammenarbeiten.

Als Sachverständiger Gutachter habe ich umfangreiches Fachwissen und Erfahrung auf dem Gebiet der PFC/PFAS-Dekontamination. Ich stehe dafür ein, dass unsere Kunden eine qualitativ hochwertige und professionelle Betreuung erhalten. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir ihre Anlagen vollumfänglich unterstützen und ihnen fundierte Beratung bieten, um die erforderlichen Standards zu erfüllen.

Die NT Service GmbH setzt sich für Umweltschutz und die Gesundheit von Mensch und Umwelt ein. Wir verstehen die Bedeutung einer sorgfältigen und umweltgerechten Reinigung von Schaummittelanlagen und engagieren uns leidenschaftlich dafür, dass unsere Kunden die bestmögliche Lösung erhalten.

Wenn Sie Fragen zur PFC/PFAS-Dekontamination haben oder Unterstützung bei der Reinigung Ihrer Anlage benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vertrauen Sie auf die NT Service GmbH, um eine effiziente, zuverlässige und umweltgerechte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

Pressekontakt:

NT Service GmbH

Herr Matthias Natusch

Baathstraße 6b

15518 Steinhöfel

fon ..: 033432746089

email : info@nt-service.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.