Facebook-Gruppe „Unsere Rottis & Co, in der Auffangstation die Vergessenen“ hilft geretteten Hunden in Not

Die Rottweiler Auffangstation „Die Vergessenen“ in Ungarn bietet rund 40 geretteten Rottweilern eine Zuflucht und sucht liebevolle, dauerhafte Zuhause.

[Ungarn Vas] Die in Ungarn ansässige Rottweiler Auffangstation „Die Vergessenen“, betrieben von Karin Hohenberger, hat 2016 die Facebook-Gruppe namens „Unsere Rottis & Co, in der Auffangstation die Vergessenen“ ins Leben gerufen. Diese Gruppe widmet sich der Vorstellung und Unterstützung von rund 40 Rottweilern, die aus kritischen Notsituationen gerettet wurden.

Die Auffangstation, die zu 100% durch Spenden finanziert wird, bietet Hunden aus Tötungsstationen, missbräuchlichen Umgebungen und extremer Vernachlässigung eine sichere Zuflucht. Karin Hohenberger, die Gründerin und Betreuerin der Station, beschreibt die Hunde als Notfälle, die oft in einem erbärmlichen körperlichen und seelischen Zustand ankommen und dringend Hilfe benötigen.

„Hier möchte ich euch unsere Hunde vorstellen, die derzeit in unserer kleinen Auffangstation ‚Die Vergessenen‘ wohnen“, sagt Karin. „Alles Hunde aus Tötungen, Misshandlungen, Kettenhaltung etc. Notfälle für die, die Zeit abgelaufen war oder die in einem erbärmlichen, körperlichen und seelischen Zustand zu uns kommen. Hier werden sie aufgepäppelt, lernen wieder zu leben, zu spielen und das Vertrauen zu Menschen wieder aufzubauen.“

Die Gruppe zielt darauf ab, die Suche nach liebevollen, dauerhaften Zuhause für diese Hunde zu unterstützen. „Es sind immer um die 30-40 Hunde, für die wir Platz haben. Zu mehr reicht unsere Zeit und der Platz nicht aus, denn jeder Hund wird täglich bespaßt, bekuschelt, spazierengeführt usw.“, fügt Karin hinzu.

Trotz der bestmöglichen Pflege, die die Hunde in der Auffangstation erhalten, betont Karin, dass es für die Tiere von größter Wichtigkeit ist, ein eigenes Zuhause zu finden. „Und BITTE bedenkt… Klar geht es den Hunden bei uns gut, auch wenn sie kein eigenes Zuhause haben. So ist es meistens doch das Beste, das sie in ihrem bisherigen Leben erlebt haben. ABER jeder Hund, der ein Zuhause findet, macht Platz für einen weiteren Todeskandidaten.“

Als besonderes Highlight kündigt die Auffangstation die Verfügbarkeit des Jahreskalenders 2025 an. Der Rottweilerkalender zeigt herzerwärmende Bilder der geretteten Hunde und erzählt so ihre bewegenden Geschichten. Mit dem Kauf dieses Kalenders unterstützen Tierfreunde direkt die Auffangstation und tragen zur Versorgung und Rettung weiterer Hunde bei.

Die Facebook-Gruppe soll nicht nur die Vermittlung von Hunden fördern, sondern auch dazu beitragen, allgemeines Bewusstsein und Unterstützung für die Auffangstation zu gewinnen. Interessierte Personen sind herzlich eingeladen, sich der Gruppe anzuschließen, die Geschichten der Hunde zu lesen und aktiv an der Rettung und dem Wohl dieser Tiere teilzuhaben.

