FABONO | geerbte Immobilien – Ihr Immobilienmakler für geerbte Immobilien

FABONO begleitet Erben und Erbengemeinschaften bei Bewertung, Entscheidung und Verkauf geerbter Häuser, Wohnungen und Grundstücke

Eine geerbte Immobilie ist selten nur ein Vermögenswert. Mit einem Haus, einer Wohnung oder einem Grundstück verbinden sich Erinnerungen, familiäre Geschichten und oft auch unterschiedliche Vorstellungen mehrerer Erben. Gleichzeitig entstehen ab dem Erbfall Verantwortung und laufende Kosten, und es stellen sich Fragen, mit denen die meisten Menschen zum ersten Mal konfrontiert sind. Selbst nutzen, vermieten oder verkaufen? Was ist das Objekt heute wert? Sind Sanierungen nötig, und wie geht eine Erbengemeinschaft mit unterschiedlichen Interessen um? FABONO | geerbte Immobilien mit Sitz in der Wilhelminenstraße 47 hat sich auf genau diese Situationen spezialisiert und unterstützt Erben dabei, zunächst einen Überblick zu gewinnen, bevor Entscheidungen getroffen werden.

Immobilienmakler für geerbte Immobilien



Am Anfang steht keine Verkaufsempfehlung, sondern eine Bestandsaufnahme. Gemeinsam mit den Eigentümern betrachtet FABONO die Immobilie, ihren Zustand, die rechtliche Lage und die persönliche Situation der Beteiligten. Erst daraus ergibt sich, welcher Weg tatsächlich passt. Eine professionelle Immobilienbewertung schafft dabei die Grundlage: Sie zeigt, in welchem Preisrahmen sich das Objekt bewegt, und macht damit auch eine faire Auseinandersetzung innerhalb der Erbengemeinschaft möglich. Häufig ist es diese Zahl, die eine festgefahrene Diskussion löst, weil sie eine sachliche Basis schafft, auf die sich alle Beteiligten beziehen können. Als spezialisierter Immobilienmakler bringt FABONO zusätzlich die Kenntnis darüber ein, welche Objekte in welchen Lagen aktuell nachgefragt werden – und welche Vorbereitung sich vor einem Verkauf tatsächlich rechnet.

Geerbte Immobilien im Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet ist stark von den einzelnen Ortsbezirken geprägt. Zwischen den gehobenen Lagen in Sonnenberg und Frauenstein, den gemischten Quartieren in Dotzheim und Biebrich und den ländlich geprägten Vororten liegen deutliche Unterschiede in Preis und Käuferkreis. Bierstadt und Kloppenheim sind bei Familien gefragt, Rambach und Naurod punkten mit Ruhe und Nähe zum Taunusrand, während Schierstein durch die Lage am Rhein einen eigenen Charakter besitzt. Erbenheim, Nordenstadt, Delkenheim und Igstadt profitieren von der guten Anbindung Richtung Mainspitze und Rhein-Main, ebenso Breckenheim, Medenbach, Auringen und Heßloch mit ihrem dörflichen Zuschnitt. Auch in den rechtsrheinischen Ortsbezirken Mainz-Kastel, Mainz-Kostheim und Mainz-Amöneburg begleitet FABONO Erbfälle – hier treffen Wohnnutzung, gewerbliche Lagen und Sanierungsobjekte besonders eng aufeinander.

„Erben brauchen zuerst Klarheit, nicht Tempo. Wer den Wert und die Möglichkeiten kennt, entscheidet ruhiger.““

Claudio Bonelli, Geschäftsführer der FABONO | geerbte Immobilien

Immobilienmakler bei Erbfällen

Zu den häufigsten Fragen nach einem Erbfall gehören die laufenden Kosten. Grundsteuer, Versicherungen, Energie und Instandhaltung laufen weiter, unabhängig davon, ob das Objekt genutzt wird. Steht eine Immobilie längere Zeit leer, kann sich ihr Zustand zudem verschlechtern. FABONO hilft Erben deshalb, früh eine Reihenfolge festzulegen: Welche Unterlagen werden benötigt, welche Fristen sind relevant, was muss kurzfristig gesichert werden und was hat Zeit. Bei vermieteten Objekten kommen Mietverhältnisse, Nebenkostenabrechnungen und Übergaben hinzu. Der Anspruch bleibt dabei immer derselbe – die Beteiligten sollen verstehen, worüber sie entscheiden. Erreichbar ist das Unternehmen an sieben Tagen in der Woche: montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr unter 0611 974514145 sowie per E-Mail an info@fabono.de.

Geerbte Immobilie verkaufen

Entscheiden sich die Erben für einen Verkauf, übernimmt FABONO den gesamten Ablauf: Aufbereitung der Unterlagen, Wertermittlung, Präsentation, Auswahl und Prüfung der Interessenten, Verhandlung und Begleitung bis zum Notartermin. Auf Wunsch erfolgt die Vermarktung diskret über einen ausgewählten Interessentenkreis, ohne öffentliche Anzeige – gerade bei Erbfällen ist das ein häufig gewählter Weg, wenn das Umfeld nicht einbezogen werden soll. Neben Wohnimmobilien betreut das Unternehmen auch Gewerbeobjekte sowie die Vermietung, falls sich die Erben gegen einen Verkauf und für den Erhalt der Immobilie entscheiden. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass nicht jede Renovierung vor dem Verkauf sinnvoll ist: Manche Maßnahmen zahlen sich im Preis aus, andere kosten Zeit und Geld, ohne den Erlös zu erhöhen.

„Der schwierigste Teil ist oft nicht die Immobilie, sondern die Einigung. Eine belastbare Bewertung nimmt viel Druck aus dem Gespräch.““

Claudio Bonelli, Geschäftsführer der FABONO | geerbte Immobilien

FABONO – Spezialisierung auf Erbfälle und Erbengemeinschaften

Die Konzentration auf geerbte Immobilien unterscheidet FABONO von einer allgemeinen Maklertätigkeit. Erbfälle folgen eigenen Abläufen: mehrere Eigentümer mit unterschiedlichen Zielen, oft räumlich verteilt, teils zerstrittene Verhältnisse, unklare Unterlagenlage und ein Objekt, das seit Jahren unverändert geblieben ist. Wer diese Konstellationen regelmäßig bearbeitet, erkennt früh, an welcher Stelle es typischerweise stockt, und kann gegensteuern, bevor daraus eine Blockade wird. Für Erben bedeutet das einen geordneten Prozess statt einer Aneinanderreihung von Einzelfragen – und einen Ansprechpartner, der sowohl die wirtschaftliche als auch die persönliche Seite der Entscheidung im Blick behält.

Hilfreich ist dabei eine klare Reihenfolge. Zuerst wird geklärt, wem die Immobilie zu welchen Anteilen gehört und welche Unterlagen vorhanden sind. Danach folgt die Bewertung, die allen Beteiligten dieselbe Grundlage gibt. Erst im dritten Schritt geht es um die eigentliche Entscheidung – Selbstnutzung, Vermietung oder Verkauf – und um die Frage, wie sie praktisch umgesetzt wird. Diese Struktur verhindert, dass einzelne Erben unter Zeitdruck Zusagen machen, die sie später bereuen. Wer den Ablauf kennt, kann in Ruhe abwägen, ohne dass laufende Kosten oder ein leerstehendes Objekt die Entscheidung erzwingen. Und wenn sich innerhalb der Erbengemeinschaft doch keine Einigkeit erzielen lässt, hilft es, die verbleibenden Optionen sachlich nebeneinanderzulegen – vom Verkauf an einen Dritten bis zur Übernahme durch einen der Miterben zum ermittelten Wert.

Fazit

Nach einem Erbfall ist der erste Schritt nicht der Verkauf, sondern der Überblick. FABONO | geerbte Immobilien verbindet fundierte Immobilienbewertung, strukturierte Beratung und professionelle Vermarktung – für Erben, die selbst nutzen, vermieten oder verkaufen möchten, und für Erbengemeinschaften, die eine gemeinsame Grundlage brauchen. Ob die geerbte Immobilie in Biebrich, Dotzheim, Schierstein, Sonnenberg, Frauenstein, Bierstadt, Kloppenheim, Rambach, Naurod, Erbenheim, Nordenstadt, Delkenheim, Igstadt, Breckenheim, Medenbach, Auringen, Heßloch, Mainz-Kastel, Mainz-Kostheim oder Mainz-Amöneburg liegt: Am Anfang steht ein Gespräch und eine ehrliche Einschätzung des Marktwertes.

FABONO | geerbte Immobilien – Immobilienmakler für geerbte Immobilien

Wilhelminenstraße 47

65193 Wiesbaden

Tel: 0611 974514145

Mail: info@fabono.de

Web: https://fabono.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FABONO | geerbte Immobilien

Herr Claudio Bonelli

Wilhelminenstraße 47

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Deutschland

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FABONO | geerbte Immobilien unterstützt Erben und Erbengemeinschaften dabei, nach einem Erbfall Klarheit über Haus, Wohnung oder Grundstück zu gewinnen. Das Unternehmen begleitet Bewertung, Entscheidung, Vermietung und Verkauf – persönlich, strukturiert und auf Wunsch diskret.

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