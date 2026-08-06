ExposéFlow: KI erstellt Immobilien-Exposés in Agentur-Qualität – in wenigen Minuten

Die KI-Software ExposéFlow erstellt aus Objektdaten und Fotos in wenigen Minuten hochwertige Immobilien-Exposés im Agentur-Look – im eigenen Corporate Design und ohne Wechsel des CRM-Systems.

Bayerisches PropTech aus Tutzing bringt Immobilienmaklern das „Design-Exposé“ auf Knopfdruck – mehr als 20.000 Exposés bereits erstellt, ganz ohne Wechsel des bestehenden CRM-Systems.

Tutzing, 05.08.2026 – Ein hochwertiges Immobilien-Exposé zu gestalten, kostet Maklerinnen und Makler bislang Stunden: Fotos sortieren, Texte formulieren, Grundrisse aufbereiten und alles in eine ansprechende Form bringen. Die Software ExposéFlow des bayerischen Anbieters weissblau media GmbH verkürzt diesen Prozess auf wenige Minuten. Aus Objektdaten, Fotos und wenigen Angaben erzeugt die KI-gestützte Anwendung ein fertiges, professionell gestaltetes Exposé – vollständig im Corporate Design des jeweiligen Maklers.

Viele Maklerinnen und Makler arbeiten heute mit leistungsfähigen CRM-Systemen wie onOffice, FlowFact oder Propstack. Deren Exposé-Vorlagen sind jedoch häufig starr und optisch limitiert. Die Folge ist aufwendige Handarbeit in Word oder ein teurer Auftrag an externe Grafiker. ExposéFlow setzt genau hier an – nicht als Ersatz für das CRM, sondern als Präsentationsebene darüber. Der Makler behält sein System, ExposéFlow übernimmt die Gestaltung.

Die Objektdaten gelangen per 1-Klick-Import aus dem CRM oder von ImmoScout24, alternativ über ein Formular oder per Spracheingabe in die Anwendung. Anschließend übernimmt die KI die Feinarbeit: Sie formuliert die Objektbeschreibung, bereitet Grundrisse auf, ergänzt eine gestaltete Lagekarte und setzt die Energieskala automatisch. Ein integriertes KI-Bildstudio wertet Fotos auf – etwa durch virtuelles Home-Staging, bei dem leere Räume möbliert werden, während die Raumstruktur erhalten bleibt. Layout, Schriften und Farben lassen sich vollständig an die eigene Marke anpassen. Das fertige Exposé steht als Web- und Druckdatei sowie als digitale Online-Version per QR-Code bereit.

Beim Thema Datenschutz setzt der Anbieter auf Transparenz: Die Server stehen in Deutschland, und personenbezogene Daten der Verkäufer werden nicht an externe KI-Dienste übermittelt. Verarbeitet werden ausschließlich die für die Exposé-Erstellung notwendigen Objektinformationen.

„Als Maklerin habe ich selbst jahrelang zu viel Zeit mit der Gestaltung von Exposés verloren“, sagt Lisa Marquardt, Mitgründerin von ExposéFlow. „Unser Anspruch war, dass am Ende ein wirklich beeindruckendes Exposé steht – so hochwertig, als käme es aus einer Agentur, aber in wenigen Minuten und im eigenen Design. Genau das leistet die KI heute.“

Seit dem Start hat die Anwendung nach Angaben des Unternehmens bereits mehr als 20.000 Exposés erzeugt. ExposéFlow richtet sich an Einzelmakler ebenso wie an größere Büros und ist ohne Installation direkt im Browser nutzbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ExposéFlow

Herr Lisa Marquardt

Blumenstraße 3

82327 Tutzing

Deutschland

fon ..: 089 / 809 181 59

web ..: https://expose-flow.de/

email : hallo@expose-flow.de

Über ExposéFlow ExposéFlow ist eine KI-gestützte Software zur Erstellung professioneller Immobilien-Exposés und ein Angebot der weissblau media GmbH mit Sitz in Tutzing am Starnberger See. Gegründet wurde das Angebot von Geschäftsführer Tony Marquardt und der Immobilienmaklerin Lisa Marquardt. Ziel ist es, Maklerinnen und Maklern hochwertige, individuell gestaltete Exposés zugänglich zu machen, ohne dass sie ihr bestehendes CRM-System wechseln müssen.

Pressekontakt:

ExposéFlow

Herr Lisa Marquardt

Blumenstraße 3

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fon ..: 089 / 809 181 59

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