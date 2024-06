Exotische Lichtideen: Lampenwelt.de präsentiert Lichtwelten aus fernen Ländern

Ferne Urlaubswelten holen wir uns mit diesen Lichtideen ins Interieur – Lampenwelt.de präsentiert:

Schlitz, 20. Juni 2024 – Ferne Urlaubswelten, die an die letzte Safari, den Marokko-Trip oder den Thailand-Urlaub erinnern, holen wir uns mit diesen Lichtideen ins Interieur: Vom Schimpansen bis zum Vogelstrauß, vom Tintenfisch bis zum Kakadu tragen die in Goldoptik verzierten Tiergestalten mit Vorliebe ein Filamentleuchtmittel in Kralle, Schnabel & Co. und setzen so Akzente in unseren Räumen. Ebenfalls Flair von fernen Welten holen wir uns mit Drahtgeflechten, geprägten Schirmen oder Lochmuster-Designs im warmen Metallic-Chic in die vier Wände. Lampenwelt.de liefert das leuchtende Material für fröhliche Tagträume vom nächsten Urlaub:

Wandleuchten für exotisches Ambiente

Diese extravaganten Wandleuchten setzen mutig Akzente in unseren Wohnräumen. Für marokkanisches Flair sorgen Lochmuster mit Goldoptik und geschwungene Designs mit anmutigen Rundungen. Absolute Blickfanggarantie bringt die schillernde Tierwelt ins Wohnzimmer – mit Filamentlampen für Ambiente pur.

Pendelleuchten mit marokkanischem Flair

Feinmaschige Eisengeflechte mit golden anmutendem Finish erzeugen orientalisches Flair in unseren Wohnräumen. Ihre organischen Formen, die an einen Bienenstock erinnern, setzen einen anmutigen Kontrast zum schillernden Metallic-Flair und lassen uns in ferne Welten träumen. Ganz gleich, ob Tierleuchte oder Kreativdesign: Der Edle Metallic-Chic schafft den Twist hin zum Oriental-Flair.

Deckenleuchten für exotische Vibes

Goldoptik, Drahtgeflecht, warmes, indirektes Licht und organische Linienführung sind das Grundrezept für den exotischen Einrichtungsstil. Wer besondere Highlights setzen möchte, holt sich überdies die liebsten Tiere aus fernen Welten ins dekorative Interieur. So wird die Allgemeinbeleuchtung zum stilistischen Statement.

Tischleuchten für Safari-Feeling

Wer exotische Tiere liebt, kann mit diesen Leuchten sein Zuhause aufwerten. Gleichzeitig edel, anmutig und augenzwinkernd präsentieren uns Giraffe, schwarzer Panther und Oktopus, wie mit warmem Licht am besten Bereiche in Szene gesetzt werden. Für eine heimische Wohlfühloase, die ihresgleichen sucht.

Orientalische Stehleuchten mit Flair

Von der goldfarbenen Giraffe, die stolz den Lampenschirm im Muster ihres natürlichen Fells präsentiert, bis zur schillernden Palme bringen diese Leuchten orientalisches Flair in unser Interieur. Ebenfalls extravagant und maximal marokkanisch: Große Schirme mit Lochmuster, durch die die Filamentlampe hindurchscheint und für Musterungen an den Wänden sorgt.

Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : presse@lampenwelt.de

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

Pressekontakt:

Pressekontakt:

Lampenwelt

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

fon ..: 06612969621168

email : presse@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.