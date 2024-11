Eventagentur Passepartout inszeniert 25 Jahre Erfolgsgeschichte als „einzig.artige“ Jubiläumsfeier

Die Eventagentur Passepartout, die sich mit Schwerpunkt auf den Mittelstand insbesondere auf den Bereich der Unternehmensjubiläen fokussiert hat, feierte selbst am 21. November ihren 25. Geburtstag.

Dabei stellte die Agentur das in den Mittelpunkt, was Passepartout seit einem Vierteljahrhundert ausmacht: Die Familie bzw. den Familiengedanken.



Die Idee dahinter: Das Jubiläum als einzigartige Familienfeier zu inszenieren und die üblichen, klassischen Bausteine wie Festakt, 5-Gang Menue und Reden mutig anders zu denken mit dem Ziel: Zu bewegen und zu begeistern.

Dazu Michael Veidt, Creative Director Passepartout: „Die Konzeption und Inszenierung unseres Jubiläums sollte ein lebendiger Ausdruck dessen sein, was Passepartout einzigartig macht: die Fähigkeit, mit Kreativität, Authentizität und Mut neue Wege zu beschreiten und dabei die große Familie als zentrales Element nie aus den Augen zu verlieren“.



Die Wahl der Location, in der Wandel, Geschichte und Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes erlebbar gemacht werden kann, fiel auf den historischen Güterbahnhof Gare du Neuss. Unter den 200 geladenen Gästen befanden sich Mitarbeitende, Kunden, langjährige Weggefährten, Dienstleister und Freunde, die als große Passepartout Familie gemeinsam 25 Jahre feierten. Dazu wurde die Location in vier Bereiche unterteilt: das „Wohnzimmer“, eine „Kapelle“ für die

Ehrungs-Zeremonie, das Familien-Esszimmer sowie den „Party-Keller“.



Passepartout Gründer, Inhaber und Geschäftsführer Thorsten Kalmutzke: „Mit einer Idee am Küchentisch hat damals alles angefangen. Und wenn wir jetzt zurückblicken auf 25 Jahre beständiger und nachhaltiger Leistung der Agentur, auf das was, mit den Mitarbeitenden und Kunden geschaffen haben – ohne fremde Kapitalgeber oder Investoren – dann sind wir verdammt stolz. Nicht alle Wege, die wir gegangen sind, waren in der Nachbetrachtung richtig, aber unsere Philosophie war immer: Mehr Mut statt Mehr richtig. Und das wurde belohnt.“



Anders und mutig gedacht wurde auch das Thema Festakt/Ehrung: Inspiriert von dem Brauch, ein Ehegelöbnis nach 25 Jahren kirchlich oder ökumenisch erneuern zu können, war das feierliche gegenseitige Versprechen des Unternehmer-Ehepaars Kalmutzke in der „Kapelle“ eine

Hommage und ein Bekenntnis zur Familie: Ohne die der Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Anschließend wurde der Wechsel in die nächste Generation im wahrsten Sinne des Wortes „eingeläutet“: Tristan Kalmutzke, seit 2023 Mitglied der Geschäftsführung, wurde offiziell als Geschäftsführer vorgestellt und wird mit seiner Initiative Passepartout 2.0 die nächsten 25 Jahre

der Agentur wegweisend gestalten.



Der Familiengedanke zog sich auch im Bereich des Caterings fort: Sterneköchin und langjährige Wegbegleiterin Agatha Reul kreierte ein besondere“Hausmannkoste de luxe“. Bei der – wie beim Familienessen üblich – alles auf dem Tisch miteinander geteilt wurde.



Ein krönender Abschluss des „offiziellen“ Teils war die Enthüllung des“traditionellen“ Familienbildes – allerdings auch hier „einzig-art-ig“: Der bekannte Graffiti und Pop Art Künstler Dennis Klapschus malte ein Bild, auf dem das Passepartout Familienmotto „Du kannst alles erreichen, was Du willst“, das gleichzeitig auch das Motto des Künstlers ist, auf besondere Art und Weise visualisiert wurde. Bis in die frühen Morgenstunden wurde dann bei der After Show Party mit Live Band und DJ getanzt und gefeiert.

Die Agentur Passepartout GmbH & Co. KG hat sich mit Schwerpunkt auf den Mittelstand insbesondere im Bereich der Unternehmensjubiläen, Galaveranstaltungen sowie Tagungen seit 25 Jahren zu einer der Marktführer in der Branche entwickelt und etabliert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agentur Passepartout GmbH & Co. KG

Frau Sabine Rousseaux

Meerbuscher Straße 64

40670 Meerbusch

Deutschland

fon ..: 02159 694 37-20

web ..: http://www.passepartout-gmbh.de

email : s.rousseaux@passepartout-gmbh.de

