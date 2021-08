Nicht nun im Modesektor bekommt man jetzt bereits die besten Schnäppchen – auch in der Werbemittelbranche kann man nun getrost zugreifen. Die besten Angebote des Jahres warten!

Bei Skanbo, dem Experten für aufblasbare Werbung, erwarten Kunden und Kundinnen nicht nur die besten Ideen des Sommers auf der firmeneigenen Website. Auch das ein oder andere Sommerschnäppchen ist dabei und somit kann man seine Inflatables bereits jetzt kostengünstig für die Wintersaison aufrüsten.

Zum Beispiel gesehen: Der „PS Desk Plus“ um minus 25%, um nur ein Beispiel zu nennen. Dieser aufblasbare Stehtisch eignet sich für Moderationen und Interviews genauso wie für die Schulungen und Präsentationen auf Messen. Ein besonderer Hingucker auf Messen ist der aufblasbare Tisch in Kombination mit der passenden „SkanWall“. Das einheitliche Erscheinungsbild gibt dem eigenen Unternehmen genau den professionellen und bestens strukturierten Touch, den es auf Messen braucht, um potentielle Kunden und Kundinnen zu begeistern.

Wenn es um aufblasbare Werbung geht, gibt es übrigens so ziemlich alles, was man bei Veranstaltungen benötigen könnte, von der beliebten Kinder Hüpfburg bis hin zum aufblasbaren Zelt, Zieleinlauf oder Siegerpodest. Wer seine winterlichen Veranstaltungen professionell und unkompliziert über die Bühne bringen möchte und dabei den bestmöglichen Eindruck bei seinem Publikum hinterlassen will, der sollte jetzt gleich auf der Skanbo Website nachsehen, welche Produkte die passenden sind.

Viele Skanbo Produkte gibt es übrigens auch zu mieten – am besten also gleich Kontakt aufnehmen und sich informieren: www.skanbo.com.

Der Winter kann kommen – und mit ihm die wunderbarsten Veranstaltungen des Jahres!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Skanbo GmbH

Herr Manfred Nareyka

Dragonerstraße 87

4600 Wels/Austria

Österreich

fon ..: +43 / 7242 / 45545 – 0

fax ..: +43 / 7242 / 45545 – 22

web ..: http://www.skanbo.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Seit über 20 Jahren sind wir führender Anbieter von aufblasbaren Werbeträgern (Inflatables) und Displays. Unser Produktsortiment umfasst über 200 Produkte, unter denen sich Klassiker wie Plakatständer, Stehtische, Bodenplakatrahmen und aufblasbare Werbung (Werbesäulen) befinden.

Alle Produkte werden individuell gefertigt und nach Kundenwunsch gebrandet. Ständige Innovationen sind für uns ein Fixbestandteil, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Eventservice und Eventtrailer ergänzen das Kundenservice.

