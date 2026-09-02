Erster Masterjahrgang Maritime Pilotage erfolgreich abgeschlossen

Der erste Jahrgang des dualen Masterstudiengangs Maritime Pilotage hat die Ausbildung erfolgreich beendet. Die Bundeslotsenkammer zieht ein positives Fazit zur Verknüpfung von Studium und Praxis.

Bundeslotsenkammer zieht positives Fazit

Hamburg, 02. September 2026 – Der erste Jahrgang des dualen Masterstudiengangs Maritime Pilotage (MMP) hat seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Der erstmalige Abschluss des zweijährigen Programms zeigt, dass sich die Verbindung von Hochschulstudium und praxisorientierten Ausbildungsanteilen bewährt – ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Seelotsenausbildung.

Zukunftsfähiger Weg in den Lotsenberuf

Am 1. September 2024 starteten vier Aspiranten in das Studium. Zwei Jahre später haben alle vier ihren Masterabschluss erworben und die Bestallungsprüfung bestanden. Damit beginnt für sie am 1. September 2026 der Dienst als Seelotsen. Für die Bundeslotsenkammer ist dies ein wichtiger Meilenstein. Erstmals wurde eine wissenschaftliche Hochschulausbildung eng mit der praktischen Ausbildung im Seelotswesen verbunden, und das über den gesamten Ausbildungsweg. Das Masterstudium Maritime Pilotage steht auch Bachelorabsolventen der Fachrichtung Nautik offen, die keine zweijährige Seefahrtszeit als Kapitän vorweisen können.

Hochschulstudium trifft berufliche Praxis

Ein wichtiger Erfolgsfaktor war die enge Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Wismar (Standort Warnemünde), der Hochschule Flensburg und der Lotsenpraxis. Erfahrene Seelotsen brachten ihre Kenntnisse aus den Revieren in die Ausbildung ein, während Lehrende der Hochschulen die Praxisphasen begleiteten. Dabei wurden nautisches Wissen und lotsenspezifische Orts- und Schifffahrtskunde miteinander verzahnt. Durch den Austausch zwischen Hochschulen und Lotsenpraxis konnten beide Seiten voneinander lernen und ihre jeweiligen Kompetenzen gezielt einbringen. Die Studierenden wandten das Erlernte unmittelbar an und vertieften es in der Praxis.

Ausbildungskonzept mit überzeugender Bilanz

Die Erfahrungen aus dem ersten Durchlauf zeigen: Die Verbindung von Studium und Praxis funktioniert ausgezeichnet, die Ergebnisse bestätigen das Ausbildungskonzept. Gleichzeitig haben die vergangenen zwei Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert, die in die weitere Entwicklung des Studiengangs einfließen. Der Studiengang bietet eine gute Grundlage, um auch künftig qualifizierten Nachwuchs für den anspruchsvollen Lotsenberuf zu gewinnen und das Seelotswesen nachhaltig zu stärken. Für die Bundeslotsenkammer ist damit ein zukunftsfähiger Zugang zum Lotsenberuf etabliert und als wichtiger Baustein der Seelotsenausbildung verankert.

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Über die Bundeslotsenkammer

Die Bundeslotsenkammer (BLK) ist die Interessensvertretung der sieben deutschen Seelotsenbrüderschaften und damit der rund 800 deutschen Seelotsen. Sie wirkt an der Weiterentwicklung des deutschen Seelotswesens mit und ist Ansprechpartnerin für Politik, Behörden und maritime Institutionen.



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