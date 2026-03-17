ERP für Fertigung und Produktion 2026: Neue Meta-Studie mit 40+ Quellen und 300+ Datenpunkte

40+ Studien ausgewertet: Fertigungsbetriebe verlieren ca. 27 Produktionstage/Jahr – und stehen gleichzeitig vor E-Rechnungspflicht, NIS2 und SAP-Ablösung. Kostenlose ERP Meta-Studie + Readiness-Check.
ERP Fertigung und Produktion 2026: Kostenlose Meta-Studie für produzierende KMU
erschienen – 46 Quellen, 340 Datenpunkte, interaktiver Readiness-Check
Wernigerode, März 2026 – ERP 4 Business (Escape Consult GmbH & Co. KG) hat die
Meta-Studie „ERP Fertigung und Produktion – Der DACH-Realitätscheck 2026“
veröffentlicht. Die Studie richtet sich an Geschäftsführer und IT-Leiter
produzierender KMU im DACH-Raum und ist kostenlos sowie ohne Anmeldung abrufbar.
Kern der Studie ist die Kombination aus 46 verifizierten externen Quellen und
über 20 Jahren eigener Projekterfahrung aus 75+ Fertigungsprojekten. Zentrale
Erkenntnis: Fertigungsbetriebe verlieren im Schnitt 27 Produktionstage pro Jahr
durch Lieferkettenengpässe – direkte Folge fehlender digitaler Integration zwischen
Einkauf, Produktion und Lager.
Gleichzeitig treffen drei Compliance-Fristen gleichzeitig auf die Fertigungsbranche:
Die E-Rechnungspflicht (Versand ab Januar 2027), das NIS2-Umsetzungsgesetz
(in Kraft seit Dezember 2025, 29.500 betroffene Unternehmen) und das
Mainstream-Support-Ende für SAP ECC am 31. Dezember 2027. Laut Studie sind
aktuell nur 24 Prozent der Unternehmen vollständig auf den E-Rechnungsversand
vorbereitet, 83 Prozent haben bei NIS2-Inkrafttreten keine ausreichenden
Maßnahmen ergriffen (BSI 2025, DSAG 2025).
Die Studie deckt 15 Themencluster ab: ERP-Markt und Adoption im DACH-Raum,
Scheiternquoten und Erfolgskriterien, Return on Investment, Compliance, KI-Readiness,
Fachkräftemangel, Systemauswahl, staatliche Förderung sowie Post-Go-Live-Management.
Laut Forrester-Analyse erreichen 66 Prozent der Cloud-ERP-Einführungen in KMU ihren
Break-even innerhalb von 16 Monaten. Gleichzeitig bleiben ohne strukturiertes
Schulungskonzept 40 Prozent aller ERP-Funktionen dauerhaft ungenutzt.
Neu in der Studie ist ein interaktiver ERP-Readiness-Check in sechs Fragen:
Entscheider erhalten eine sofortige Einschätzung ihres Digitalisierungsgrads
sowie konkrete Handlungsempfehlungen – ohne Anmeldung, ohne Wartezeit.
Die Meta-Studie ist kostenfrei abrufbar unter:
https://erp-4-business.de/erp-fertigung-und-produktion-2026-meta-studie
Über ERP 4 Business: ERP 4 Business (Escape Consult GmbH & Co. KG), Wernigerode,
ist spezialisierter ERP-Partner für produzierende KMU im DACH-Raum. Das Unternehmen
ist myfactory Value Partner und mesonic WinLine Partner.
75+ aktive Kunden, 6 zertifizierte Partnersysteme, eigenes E-Learning-Portal
mit 500+ geschulten Nutzern.
ERP-Toolbox – 100+ kostenlose Tools für Fertigung und Produktion:
https://erp-4-business.de/erp-toolbox-formular
Pressekontakt:
ERP 4 Business – Escape Consult GmbH & Co. KG
Wernigerode, Sachsen-Anhalt
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Gewerbepark Keplerstraße 6/8
07549 Gera
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email : marketing@erp-4-business.de
ERP 4 Business ist ein zertifizierter myfactory Partner (seit 2004), mesonic Partner (seit 2025) und Docuvita Partner im DACH-Raum – spezialisiert auf ERP für Fertigung, Maschinenbau, Produktion und Automotive für KMU mit 10 bis 200 Mitarbeitern. Mit 20+ Jahren Erfahrung, 75+ aktiven Kunden, einem eigenen Entwicklerteam und 6 zertifizierten Partnersystemen begleitet ERP 4 Business produzierende Unternehmen ERP inklusive KI-Agenten, DMS, Versand und Banking aus einer Hand.
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