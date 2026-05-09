Eröffnung der Kunstmesse Zürich zeigt positive Resonanz

Die Kunstmesse ist noch bis Sonntag geöffnet. Weitere Informationen zum Rahmenprogramm und zu den teilnehmenden Galerien sind vor Ort erhältlich.
Zürich, 9. Mai 2026
Die 28. Kunstmesse Zürich hat gestern begonnen und zieht bereits großes Interesse von Sammlern und Fachpublikum auf sich. Die Vernissage verzeichnete eine stabile und gut besuchte Resonanz: Die Besucherinnen und Besucher zeigten reges Fachinteresse an den ausgestellten Werken. Es werden zahlreiche qualitativ hochwertige Beiträge nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Das vielfältige Programm umfasst Ausstellungen, Talks und Sonderprojekte, die das breite Spektrum zeitgenössischer Kunst widerspiegeln.
Weitere Infos: www.art-zurich.com/2026
54 Aussteller aus Europa, Kanada, den USA, Japan, Südkorea, Taiwan, China, Malaysia und Simbabwe präsentieren Gemälde, Skulpturen, Fotografien, digitale Arbeiten und Installationen. Die vertretenen Positionen spiegeln die Herkunftsvielfalt wider und machen die Messe zu einem offenen, internationalen Forum. Viele Beiträge setzen sich mit kultureller Identität, Nachhaltigkeit, urbanem Leben und interkulturellem Dialog auseinander. Die ART INTERNATIONAL ZURICH bietet Raum für Begegnungen, neue Perspektiven und kreative Impulse. Der direkte Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern schafft eine persönliche Atmosphäre und ermöglicht authentische Kunsterlebnisse.
Die Messe fördert die internationale Vernetzung, unterstützt die Kunstszene und belebt den Schweizer Kunstmarkt. Sie richtet sich an Sammler, Kunstinteressierte sowie Branchenvertreter und steht für Vielfalt, Dialog und Zugänglichkeit. Gezeigt werden sowohl etablierte Werke der Moderne als auch aktuelle Positionen junger Künstlerinnen und Künstler. In den Solo Shows präsentieren die Teilnehmenden ihre individuelle Handschrift – von Malerei und Skulptur bis zu experimentellen Medien. Die Einzelausstellungen erlauben intensive Einblicke in Konzepte und Ausdrucksformen und fördern den persönlichen Austausch.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat sich die ART INTERNATIONAL ZURICH im nationalen und internationalen Kunstbetrieb etabliert. Nach 27 Ausgaben kehrt die Messe vom 8. bis 10. Mai 2026 in die Giessereihalle Puls 5 zurück und verwandelt das Industriedenkmal erneut in einen lebendigen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst.
VERANSTALTUNG
ART INTERNATIONAL ZURICH 2026
28. Messe für zeitgenössische Kunst
8. – 10. Mai 2026
Puls 5 Giessereihalle Zürich, Schweiz
KONTAKT
E-Mail: info@art-zurich.com
Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt
Akkreditierung für Medienschaffende: www.art-zurich.com/dvip
MEDIENBEREICH
Pressematerialien: https://art-zurich.com/presse
Pressefotos: https://art-zurich.com/pressefotos
Logo und Banner: https://art-zurich.com/logo
Pressetext: https://art-zurich.com/pressetext
AUSSTELLERINNEN UND AUSSTELLER 2026
Liste der Ausstellerinnen und Aussteller: https://art-zurich.com/2026
Kurze Ausstellerpräsentationen: https://art-zurich.com/aussteller
Messekatalog: https://art-zurich.com/katalog
Detaillierte Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern auf Fine Art Discoveries:
www.fineartdiscovery.com
VERANSTALTUNGSORT
Puls 5 – Giessereihalle, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, Schweiz
ÖFFNUNGSZEITEN
Samstag, 9. Mai: 11 – 21 Uhr
Sonntag, 10. Mai: 11 – 18 Uhr
EINTRITTSKARTEN
Tageskarte: CHF 20 / Studenten: CHF 10 / Vernissage: CHF 30
Kinder bis 16 frei (in Begleitung Erwachsener)
Freier Eintritt mit Einladungskarte
Vorverkauf bei Ticketcorner.ch
Eintrittskarten sind auch an der Hallenkasse (Bar oder Karte) erhältlich.
ANREISE
Karte und Informationen: www.art-zurich.com/besuchen
Tram 51: Halt Technopark
Tram 17: Halt Förrlibuckstrasse
Bus 33, 72 oder 83: Halt Schiffbau
S-Bahnen: Halt Zürich Hardbrücke
Parkhäuser: Puls 5 / Schiffbau / Pfingstweid
Die Halle ist barrierefrei zugänglich.
Die Halle liegt am Turbinenplatz in der Nähe des Escher-Wyss-Platzes.
Die Tramlinien vom Hauptbahnhof Zürich aus fahren ab der Haltestelle Sihlquai/HB.
—
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
BB International Fine Arts GmbH
Frau Monika Stern
Churerstrasse 160b
8808 Pfäffikon
Schweiz
fon ..: 0041763322436
web ..: http://www.bbifa.com
email : office@bbifa.com
Die 1999 gegründete Messe für zeitgenössische Kunst ART INTERNATIONAL ZURICH präsentiert die unterschiedlichsten Trends der modernen Kunst. Darüber hinaus hat sie ein Kunstmarktforum für Künstler, Galerien und Akteure der Kunstszene aus mehr als 100 Ländern geschaffen. Der Schweizer Veranstalter organisiert Ausstellungen sowie Kunst- und Designmessen und bietet zudem vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen Werbung und Marketing an.
Sie können diese Pressemitteilung – auch in abgeänderter oder gekürzter Form – kostenlos auf Ihrer Website verwenden, sofern Sie einen Link zur Quelle auf unserer Website „www.art-zurich.com“ angeben.
Pressekontakt:
BB International Fine Arts GmbH
Frau Monika Stern
Churerstrasse 160b
8808 Pfäffikon
fon ..: 0041763322436
web ..: http://www.bbifa.com
email : office@bbifa.com